Маю понад 30 років водійського стажу. Неодноразово був свідком загибелі людей на дорогах, доводилося і самому рятувати постраждалих. Тому все, пов’язане зі зменшенням смертності на автошляхах, мене цікавить.

Історія зберегла відомості про людину, яка загинула у першій зареєстрованій дорожньо-транспортний пригоді. Нею став житель Нью-Йорка 68 річний Генрі Блис. 13 вересня 1899 року, виходячи з трамвая, він потрапив під колеса таксі, яке рухалося зі швидкістю кілька миль за годину.

Відтоді багато змінилося на дорогах. Зокрема ними вже їздять безпілотні автомобілі. Але й вони становлять загрозу людям. Цього року першою жертвою безпілотного таксі Uber стала 49-річна американка Елен Херберг.

Нині у всьому світі в ДТП щорічно гине 265 тисяч осіб і ще 10 мільйонів зазнають ушкоджень. Міжнародні фахівці працюють над тим, як не тільки зменшити аварійність, а й звести до нуля загибель людей. Вони прогнозують, що мети можна досягти до 2050 року. Зокрема за рахунок обладнання автомобілів автоматичними системами запобігання зіткненням із зустрічним транспортом, заднього огляду, захисту їх від бокових ударів та іншим технічним нововведенням.

Чи реальні такі перспективи, покаже час. А поки що треба розраховувати на виконання наявних програм зниження аварійності на автошляхах. У цьому напрямі просунулися вперед країни Європейського Союзу. Завдяки запровадженню відеоспостереження за рухом, посиленню відповідальності водіїв за дотримання правил дорожньої дисципліни Німеччина, Чехія, Угорщина, Литва та інші істотно знизили рівень аварійності на дорогах.

У розв’язанні цієї проблеми Україна поки що не досягла європейських результатів, хоч і в нас ухвалюють закони та програми. Але зрушень менше, ніж очікували. Згідно зі статистикою, щодоби в аваріях на автошляхах гине 12 осіб. У першому півріччі 2018-го, за даними Національної поліції України, на автошляхах сталося 69 тисяч ДТП. Фахівці з питань запобігання аварійності називають причини, які призводять до трагічних наслідків. Серед них перевищення швидкості і керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

З початку 2018 року на законодавчому рівні посилено відповідальність за перевищення швидкості в містах та інших населених пунктах. Але більшість водіїв порушують цю вимогу закону. Бо й досі не створено розгалуженої системи відеоспостереження за транспортним рухом. Через нестачу електронних очей несвідомі водії нехтують дотриманням дорожньої дисципліни.

Торік було виявлено понад 100 тисяч випадків керування транспортними засобами у стані сп’яніння. У суспільстві ставлення до цих порушників досягло градусу кипіння. Верховна Рада у першому читанні ухвалила рішення про посилення відповідальності таких водіїв. Зокрема передбачено перевести покарання за керування у нетверезому стані з розряду адміністративних до кримінальних правопорушень. Тобто позбавлятимуть не лише водійських прав, а й волі. Можна бути впевненим, що остаточне ухвалення такого закону таки вплине на тих, хто звик сідати за кермо напідпитку, і так знизити аварійність та загибель людей на автошляхах.

Вживає певних заходів і уряд. Постановою №435 від 25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів затвердив Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Як зазначено в документі, поставлено за мету знизити на 30% рівень смертності внаслідок ДТП. Передбачено також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

У програмі визначено завдання і конкретні заходи за напрямами і роками. У розділі щодо вдосконалення державного управління у сфері безпеки дорожнього руху заплановано розроблення національної програми оновлення транспортних засобів, проведення заходів щодо управління швидкісними режимами на автомобільних дорогах. Виконуючи завдання для підвищення рівня безпечності дорожньої інфраструктури, облаштують пішохідні переходи доріжками примусового зниження швидкості транспортних засобів. Створять мережу велосипедних доріжок за межами населених пунктів. Розділом програми щодо поліпшення медичного забезпечення дорожнього руху передбачено обов’язкове проходження водіями курсу надання медичної допомоги. Заплановано придбання спеціальних технічних приладів для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп’яніння водіїв. Буде забезпечено функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

На зменшення аварійності на автошляхах спрямоване розпорядження Кабінету Міністрів України №430-р від 30 травня 2018 року про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Очікують, що виконання її зменшить смертність внаслідок нещасних випадків до 2030 року на 50%. На стільки само зменшиться рівень тяжких травм.

Звісно, будь-який закон, державна програма лише тоді дає ефект, коли вони підкріплені матеріальними засобами, забезпечено невідворотність покарання за їх невиконання. Тому так важливо зробити все, щоб сила закону діяла постійно, поширювалася на всіх і кожного.

Володимир ТКАЧЕНКО,

ветеран військової служби,

для «Урядового кур’єра»