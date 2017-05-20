«Нині в учасників АТО є змога безоплатно отримати земельну ділянку. Це правильно, вони заслужили. Але чи мають право безплатно отримати землю інші люди? Раніше була така можливість. Чи збереглася вона нині?»
Зінаїда ТЕРТИШНА, Черкаська область
Консультує юрист
Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»
Яна ПІЯВСЬКА
— Безоплатно отримати землю в Україні — звучить фантастично. Однак хоч процедура й тривала, але можлива. Більше того, приватизувати можна кілька ділянок з різним цільовим призначенням.
Право на безоплатну передачу землі з державної або комунальної власності у приватну передбачено Земельним кодексом України. Отримати ділянку можна незалежно від місця проживання.
Кодекс передбачає чіткі цільові призначення цих ділянок та їх розміри. Ось вони:
– особисте селянське господарство — не більш як 2 гектари;
– садівництво — не більш як 0,12 гектара;
– будівництво жилого будинку, господарських будівель, присадибних ділянок — у селах не більш як 0,25 гектара, в селищах — 0,15 гектара, в містах — 0,1 гектара;
– індивідуальне дачне будівництво — не більш як 0,1 гектара;
– будівництво індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;
– фермерське господарство — в розмірі паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств на території сільської, селищної або міської ради. Якщо на цій території кілька фермерських господарств, визначається середній розмір паю серед них. Якщо інших господарств нема, визначається розмір паю, середній у районі.
Пункт 4 статті 116 Земельного кодексу дозволяє приватизувати кілька ділянок за різним цільовим призначенням. Отже, маючи, наприклад, пай для особистого господарства, ви можете отримати ділянку для садівництва. Нагадуємо, що учасники АТО, згідно із законодавством, мають право отримувати ділянки позачергово.