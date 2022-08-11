У країнах ЄС триває дискусія щодо заборони туристських віз для росіян. Чимало європейських політиків вважають неетичним і аморальним дозволяти росіянам відпочивати на європейських курортах чи насолоджуватися світовими витворами мистецтва в той час, як обраний ними режим знищує мирні українські міста та вбиває українців.

Країни скасовують російських туристів

Кілька європейських країн на національному рівні вже ухвалили рішення про обмеження або повне припинення видачі шенгенських віз громадянам ЄС. Естонська влада призупинила видачу віз росіянам ще навесні, а наприкінці липня уряд країни вирішив заборонити надавати їм тимчасовий дозвіл на проживання і візи для навчання.

На початку серпня влада Латвії теж припинила видавати будь-які візи росіянам. Литва, Чехія, Словаччина видають росіянам дозвіл на в’їзд лише якщо їхній родич — громадянин цих країн. Бельгія з 1 липня не розглядає візові заявки росіян на отримання візи на менший термін, ніж 90 днів, а сам процес розгляду займає значно більше часу, ніж до війни в Україні. А влада Франції хоч ще пускає до себе росіян, заборонила їм відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа. У замку зберігають архіви міністерства оборони Франції, тому в оборонному відомстві країни вирішили за ліпше не підпускати до них близько російських туристів.

Проте останніми тижнями в ЄС почалося обговорення введення загальноєвропейської заборони на в’їзд для росіян. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який минулого тижня перебував в Україні з візитом, пообіцяв, що найближчими тижнями Таллінн офіційно подасть на розгляд ЄС таку пропозицію. Міністр пояснив позицію своєї країни тим, що хоч юридична відповідальність за війну лежить на органах влади рф, «але є й відповідальність самих російських громадян, які за рахунок своєї пасивності дозволяють чинити геноцид у ХХІ столітті посеред Європи. Діти вмирають від російських бомб, а ми дозволяємо росіянам приїжджати як туристам в різні країни. Вважаю, що це морально неприйнятно».

Ця позиція знайшла підтримку влади Фінляндії, уряд якої минулого тижня провів засідання про посилення санкційного режиму щодо росії і зокрема введення обмежень на видачу туристських віз.

«Неправильно, що в той час, коли росія веде агресивну, жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати як туристи», — заявила прем’єрка Фінляндії Санна Марін.

Рішення потребує одностайної підтримки

У Києві вважають, що Захід повинен заборонити в’їзд усім громадянам росії без винятку. «Найважливіші санкції — це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю», — сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті The Washington Post і зазначив, що росіяни повинні «жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію». Президент наголосив, що громадяни рф обрали ту владу, яка розв’язала війну проти України. І тепер росіяни не борються проти цього уряду і не чинять на нього тиску.

А спеціальний представник українського МЗС з питань санкцій Олексій Макеєв в інтерв’ю виданню Politico висловив думку, що у консульствах країн у всьому світі перед тим, як видати візу громадянину росії, мають запитувати, чи підтримує він чи вона війну проти України.

«Ми наполягаємо, що ті росіяни, які підтримують цю війну, а різні опитування показують, що таких 80%, не можуть отримувати доступ у вільний світ», — переконаний дипломат. На його думку, такий підхід до видачі західних віз змусить росіян критично поглянути на політику путіна.

Проте щоб ЄС ввів загальну заборону на видачу віз громадянам росії, це рішення мають підтримати одностайно 27 країн. Як очікується, 31 серпня ймовірність введення візових санкцій обговорять міністри закордонних справ країн-членів ЄС під час неформальної зустрічі в німецькому замку Гімніх у землі Північний Рейн-Вестфалія.

«Формат Гімніх» вважають платформою для відвертішої дискусії, оскільки міністри закордонних справ приїжджають на ці зустрічі без помічників і спілкуються без зайвих формальностей. Якщо попередньої домовленості між міністрами буде досягнуто, це рішення винесуть на обговорення COREPER — групи послів країн-членів при ЄС. Паралельно свої рекомендації має готувати Єврокомісія. Якщо всі ці органи досягнуть згоди, рішення про візову заборону для росіян має одностайно ухвалити Рада ЄС на рівні глав держав.

Поки що такий перебіг подій на вигляд малореалістичний. Як повідомила раніше Єврокомісія на запит фінських журналістів, Європейський Союз не може запровадити повну заборону на видачу віз громадянам російської федерації, оскільки такий крок суперечить його візовій політиці. Візові санкції нині спрямовано суто на уряд та економічну еліту росії. Їхня мета — не допустити фінансування російської агресії в Україні. А самі санкції не спрямовано проти простих росіян.

«Завжди є групи людей, яким слід видавати візи: такі, як гуманітарні особи, члени сім’ї, журналісти та дисиденти», — йдеться у відповіді Єврокомісії. Проте аналітики припускають, що Єврокомісія може змінити свій демократичний підхід щодо віз для росіян, якщо російська влада вкотре продемонструє свою печерну жорстокість щодо України.