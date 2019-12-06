Попри визнання лідерства в багатьох сферах та реалізації ключових реформ, у Харківській області за минулі роки накопичилося чимало проблем, пов’язаних із відносинами між владою та бізнесом, непрозорістю окремих секторів економіки для певних представників ділових кіл і промисловців. Не завжди налагодженим був і конструктивний діалог між підприємцями й контролюючими органами.

З огляду на це та інші обставини цілком логічний крок голови Харківської обл­держадміністрації Олексія Кучера, який після свого призначення на посаду очільника регіону одним з головних пріоритетів діяльності ХОДА визначив налагодження по-справжньому відкритого діалогу з бізнесом. Серед іншого мають намір створити новий підрозділ і запровадити посаду бізнес-омбудсмена.

Про ці плани Олексій Кучер повідомив під час зустрічі з підприємцями, промисловцями та найбільшими платниками податків, назвавши її сигнальною. Щоб розмова була більш змістовною й конкретною, до діалогу залучили місцевих керівників Державної фіскальної служби, митниці, Держпродспоживслужби та Держпраці.

Наголосивши на важливості практичних кроків влади і бізнесу назустріч одне одному, Олексій Кучер пояснив, що новий департамент створюють задля забезпечення системності в цій роботі та виконання завдань Президента України щодо встановлення балансу прозорості й критеріїв, за якими держава має втручатися в бізнес.

Як зазначив один із присутніх на зустрічі промисловців, під час розмови він згадав слова Президента Володимира Зеленського, що відносини влади і бізнесу мають бути цілком прозорими і не допускати кулуарщини. А згадав, як пояснив, з однієї причини: атмосфера зустрічі в ХОДА була і діловою, і відвертою.

Із цим важко не погодитися, оскільки представники харківської бізнес-спільноти називали причини, що заважають розвитку їхнього бізнесу.

Бізнесмен і депутат Харківської міськради Тарас Сітенко чітко окреслив проблеми, які доводиться переборювати значній кількості інвесторів у процесі оформлення землі та підведенні комунікацій, і наголосив, що через такі штучно створені чиновниками перешкоди частина бізнесу воліє перереєструватися на території іншої області, що, безперечно, спричиняє відтік інвестицій з Харківщини.

«Дуже непрозоро розподіляли бюджети з інсуліну. У нас є державні програми з компенсації пацієнтам з цукровим діабетом коштів на придбання інсуліну. В Харківській області всі ці компенсації та договори укладають лише з одним підприємством. Вони непрозорі. Жодної конкуренції в цьому немає. Було б добре, щоб ці тендери виводили на ProZorro, і ми могли б конкурувати за можливість забезпечити населення інсуліном і дати кращу ціну», — висловив нарікання Сергій Данієлян, який представляє одну з найбільших роздрібних мереж із продажу лікарських засобів.

Під час зустрічі кожен охочий мав змогу звернути увагу на ті вузькі місця і негаразди, які до сьогодні ставлять палиці в колеса місцевому бізнесу та підприємцям, а також висловити своє бачення відносин із владою і контролюючими органами. Називали серед проблем такі, що стосуються оформлення документів у ДПС, ліцензування діяльності, закритості певних тендерних про­цедур тощо.

Олексій Кучер дав слово найближчим часом розібратися з оприлюдненими негативними фактами і вжити відповідних заходів щодо їх усунення. Він пообіцяв, що незабаром розв’язання всіх таких проблем буде в компетенції бізнес-омбудсмена, який матиме прямий контакт для комунікації з головою облдержадміністрації та керівниками контролюючих органів.

Учасники зустрічі дійшли згоди, що проводити такі заходи вкрай важливо і обопільно корисно, тож запропонували зустрічатися в такому самому чи й ширшому форматі не рідше, ніж щоквартально.

Час і підсумки роботи, звісно, покажуть, наскільки ефективними будуть зміни у структурі облдерж­адміністрації та заснування нового підрозділу. Очевидно лише, що зміни назріли, і замість малопродуктивних, а часом і малозатребуваних практикою господарювання ланок влади треба впроваджувати нові, спроможні вирішувати сьогоденні проблеми.