Подорож з Луганська в Україну й раніше була нелегкою. Але ще більше труднощів тепер у тих, хто наважується на такі мандри через пандемію. Обов’язковою умовою для перетину КПВВ є установка додатку «Дій вдома», який контролює обов’язковий режим самоізоляції. Але працювати з цим цифровим сервісом під силу далеко не кожному.

Через Станицю ходять «хмари»

Мені довелося зустрічати подругу в Станиці Луганській поблизу контрольно-пропускного пункту.

День був спекотний. У синьому вересневому небі — ані хмаринки.

Приятелька з’явилася біля залізного парапету, ніби із сауни.

«Черга — страшенна! Людей — купа. Штовханина, тиснява, — скаржилася вимушена мандрівниця, повертаючись з Луганська. — Стою вже біля прикордонників, намагаюся активувати додаток «Дій вдома», і не вдається! Майже годину видаляла і встановлювала заново програму. Сяк-так впоралася, а поруч бабусі і дідусі ледь не плачуть — уперше після своїх кнопкових телефонів узяли в руки смартфони ... Жах!».

Так, погодилася я. Адже поки чекала приятельку, блукала інтернетом, а там багато пишуть саме про труднощі, з якими стикаються люди, котрі йдуть через КПВВ. Повідомляли, що потік людей зростає щодня, і вже становить майже три тисячі щодоби в обох напрямках. Попереджали щодо шахрайських схем, які наразі розквітли саме через цифровий додаток «Дія».

Аналітик Благодійного фонду «Право на захист» Ірина Пецко (співробітники цієї установи чергують на КПВВ) розповідала, що переважно дії шахраїв орієнтовані на громадян похилого віку.

Перша схема: шахраї під виглядом волонтерів допомагають з установленням на телефон додатка «Дій вдома», а в підсумку втридорога продають SIM-карту.

Як це діє? Літня людина вирушає з ОРЛО до українського КПВВ. У буферній зоні до неї підходить нібито волонтер і пропонує допомогти встановити на телефон додаток «Дій вдома».

«Однак під час встановлення додатка з’являються проблеми. Сама програма має обмежене число спроб активувати номер телефону, і під час установки ці спроби вичерпуються. Тоді на екрані з’являється повідомлення, що «спроби вичерпані, спробуйте завтра». І тоді «волонтер» каже, що випадково у нього є інша SIM-карта (в кілька разів дорожча за ринкову вартість!), пропонує встановити програму ще раз, але вже на інший номер телефону», — розповіла Ірина Пецко.

Друга схема: «волонтери» переконують людей похилого віку, що їхні телефони та SIM-картка, мабуть, не підтримують 4G-інтернет, і що, мовляв, без цього додаток «Дій вдома» не можна встановити. І пропонують купити інший вживаний телефон. Були випадки, що за таку послугу люди намагалися розплатитися своїми золотими сережками.

Інформацію про шахрайство підтвердила старший офіцер пресслужби Луганського прикордонного загону Тетяна Литошко.

Лабораторія здатна допомогти

Під час перетину державного кордону чи КПВВ слід встановити додаток «Дій вдома» і потім пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію. Однак скоротити період самоізоляції можна, пройшовши ПЛР-тестування.

Моя приятелька вирішила зробити такий тест в Станиці Луганській.

Біля мобільного пункту зі збору аналізів клініко-діагностичного центру «Фармбіотест», що виконує таку послугу та акредитований у МОЗ, під навісом стояло кілька столів і лавок, але людей було ще більше. Вони юрмилися, нервували. Черги тут виникали всюди: за бланками анкети, за вільним місцем біля столу, щоб заповнити паперові листочки із запитаннями, до каси. Вартість послуги — від 1220 гривень (тест виконують протягом 48 годин), до 2840 гривень (тест буде готовий протягом доби).

Чекають на тестування здебільшого люди похилого віку. Вони попрямували в Україну, коли відкрився вільний доступ (до речі, таку змогу нині мають переважно жителі ОРЛО), аби зустрітися з ріднею та за своїми пенсіями. Такої навали в Станиці Луганській, мабуть, ніхто не очікував. Тож місць для відпочинку не вистачало. Спека. Втома. Здавалося б, люди повинні лаяти тих, хто все це організував. Але ні!

«Добре, що мобільний пункт у Станиці поставили, — каже пишна пані, за якою ми зайняли чергу. — А то довелося б їхати в Рубіжне, це майже п’ятсот гривень тільки на дорогу туди і назад. Та й жити, поки чекаєш результатів тесту, десь треба. У Станиці дешевше, ніж у Рубіжному».

Зненацька біля нас з’явився балакучий молодик.

«Таксі та ПЛР-тестування без черги! Веземо туди й назад! Комфорт і швидкість!» — почав він тоном зазивали.

Але моя подруга одразу запитала: «Де і хто буде проводити ПЛР-тестування? Ця лабораторія акредитована в Міністерстві охорони здоров’я?».

Заповзятливий молодик швидко зник у натовпі.

«Це ще один вид шахрайства! — гарячкувала моя подруга. — Я читала про таке!».

І вона відкрила в смартфоні один із місцевих сайтів. Там йшлося про те, що луганчанин надіслав до редакції листа з попередженням про шахрайства в Станиці Луганській під час проходження ПЛР-тестування в сумнівних закладах. І про те, що слід здавати тест лише в лабораторії, що акредитована та сертифікована в МОЗ. Саме таким закладом на Луганщині є КДЦ «Фармбіотест».

Головний лікар цього клініко-діагностичного центру Григорій Цапко так прокоментував ситуацію: «У серпні наш центр був єдиною приватною лабораторією Луганщини, яка мала власну науково-дослідницьку базу для проведення ПЛР-тестування на COVID-19 в необхідному обсязі. Саме тому ми вирішили підтримати ідею голови Луганської обладміністрації щодо необхідності облаштування на КПВВ усіх необхідних умов для належного обслуговування наших співвітчизників з окупованих територій. КПВВ «Станиця Луганська» — це своєрідна візитна картка України в процесі реінтеграції. Так само, як ідеальні дороги, нічні ліхтарі, належні медичні послуги та інші атрибути нормального побуту, що з’явилися останнім часом у Станиці Луганській. Наш мобільний пункт працює з 10 серпня, і вже в перший день ми зрозуміли, що послуга вкрай затребувана»

Гарячий «привіт» фотографам з «Дії»

Діставшись на орендовану квартиру, тобто до місця самоізоляції, подруга остаточно авторизувалася в додатку «Дій вдома», зробивши фото під керівництвом робота програми. Треба було так прожити кілька днів. Та пристрасті нас чекали вже наступного ранку.

Отримавши команду провести фотопідтвердження, приятелька почала крутити головою вправо-вліво, підкоряючись командам робота. Знімок було зроблено і відправлено. Але надійшло повідомлення, що фотопідтвердження не проведено. Знову висвітилася команда «Зробіть фото». І так десятки разів. Хоч що робили, але нічого не допомагало — програма вперто не хотіла розпізнавати жінку.

Спроба знайти по телефону авторів додатку «Дій вдома» не мала успіху. З’ясувалося, що зв’язатися з ними можна тільки через електронну пошту.

«Доброго дня! Не вдається виконати якісне фотопідтвердження. З 9 ранку намагаюся щопівгодини. Але програма пише, що сталася помилка», — запитала подруга дієвих.

«Перезавантажте, будь ласка, смартфон, очистіть КЕШ та історію пошуку й спробуйте знову», — такою була відповідь.

Подруга виконала цю операцію кілька разів. Безуспішно.

Знову й знову писала розробникам додатку «Дій вдома». Та відповідь отримувала стандартну. Такі відписки, мабуть, там запрограмовані.

Уже ввечері ми зателефонували на номер 102. Адже після третього повідомлення, що «самоізоляція порушена», інформація передається саме в поліцію.

Черговий нашому зверненню не здивувався, але й не зрадів. Записав дані. І суворо попередив: «Якщо вас не буде, коли наш наряд приїде, нарікайте самі на себе!».

Фотопідтвердження в межах додатку «Дій вдома» вдалося зробити успішно тільки опівночі.

До того часу ми встигли зателефонувати майже всім знайомим вимушених переселенців і їхнім батькам. Сумні історії, які ми почули, могли б скласти кілька томів.

Люди розповідали, як важко стареньким, багато з яких через свій вік уже погано чують і недобачають, стежити за командами робота програми, аби зробити фотопідтвердження. А спроба тримати голову старенької мами своїми руками і нахиляти вправо-вліво, щоб вчасно виконувати команди робота, викликає у літньої людини запаморочення і сльози. А якщо така людина ще й самотня? Крім того, вона взяла смартфон в руки вперше в житті і їй мало що зрозуміло в цьому гаджеті, але щоб зв’язатися в нестандартній ситуації з розробниками додатку «Дій вдома», потрібно мати ще й електронну пошту або акаунт у соціальних мережах. Звідки все це в людей, котрим за шістдесят? Як тут не впасти у відчай?

Люди перестають реагувати на команди додатку.

І майже вся робота лягає на плечі поліції.

«Щодня по області в межах додатку «Дій вдома» надходить від двохсот до чотирьох тисяч повідомлень про порушення самоізоляції. Групи виїжджають за вказаними адресами», — коментує ситуацію спікер відділу зі зв’язків з громадськістю ГУ Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

Де шукати винних?

Процес зняття з програми «Дій вдома» для подруги розтягнувся на три доби. Квитки на київський поїзд пропали — програма ніяк не хотіла повідомляти, що термін ізоляції успішно завершено.

У якийсь момент подруга навіть занепокоїлася: раптом тест позитивний, вона хвора на COVID-19 і вже встигла заразити мене, добровільну учасницю її вимушеного ув’язнення?

Зв’язалися з головним лікарем клініко-діагностичного центру «Фармбіотест», де проходили тест.

З’ясувалося, що результати ПЛР-тесту негативні й були готові вже наступного дня після його здачі. Як і належить, інформацію передано в Центр громадського здоров’я України. Як зазначив головний лікар КДЦ «Фармбіотест» Григорій Цапко, у своїй роботі з програмою «Дій вдома» вони регулярно стикаються з проблемними ситуаціями. Наприклад, дуже часто клієнти вказують некоректний номер телефону, який використовують для встановлення програми, або просто забувають переглянути електронну пошту, куди приходять результати аналізу. Значно складніше, коли елементи програми виснуть через велику кількість користувачів. Такі ситуації виникають дуже часто, і це ніяк не залежить від лабораторії, яка вчасно виконує свою аналітичну роботу. Люди не завжди розуміють, що із самоізоляції та програми «Дій вдома» їх знімає не лабораторія. Лабораторія — це лише перша ланка, яка передає результати для обробки у структурний підрозділ Центру громадського здоров’я і вже ніяк не впливає на подальший процес. Технічні збої в роботі програми стають катастрофою для наших співвітчизників.

«Утім, дуже позитивно, що це розуміють у владних кабінетах, — підкреслив у розмові лікар. — Так, у разі фіксації проблем під час передачі результатів тестування до Центру громадського здоров’я, ми одразу повідомляємо Луганську обласну держадміністрацію. У деяких випадках для оперативного вирішення цих питань долучаються навіть очільник ОДА Сергій Гайдай та віцепрем’єр Олексій Рєзніков».

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»

ДУМКА МІНІСТРА

Днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що «версія продукту 1.0 була зроблена менше ніж за тиждень. Самоізоляцію завдяки продукту пройшло понад 400 000 чоловік. У ньому іноді виникали проблеми». Але наразі вже готова версія 2.0, незабаром буде ще одне оновлення. «До речі, вже є запит від урядів кількох країн на покупку «Дій Вдома».