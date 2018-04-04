Стан взаємодії поліції з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями обговорили днями на Луганщині в прокуратурі області під час координаційної наради керівників правоохоронних органів регіону.
Зокрема постає питання щодо співпраці з об’єднаними територіальними громадами. Протягом минулого року їх кількість на Луганщині суттєво зросла — тепер в області нараховується вже вісім ОТГ. Вони різні за складом, до деяких входить увесь колишній район, а більшість об’єднують малі села та хутори.
«Ми тільки почали розробляти питання співпраці з об’єднаними територіальними громадами. Вже зрозуміло, що, наприклад, в Біловодську проблем не буде — там у новостворену громаду ввійшов увесь район. Тож наш відділ там працюватиме, як і раніше. А ось у Новопсковському районі треба буде щось вирішувати: найближчим часом кількість громад тут зросте, окрім Новопсковської з’явиться Білолуцька ОТГ. У таких випадках постає питання щодо організації чи то свого відділення поліції в кожній з цих громад, чи поліцейської станції, — коментує ситуацію на прохання «Урядового кур’єра» начальник Головного управління Національної поліції в Луганській області Сергій Коміссаров. — Аби створити відділення, які функціонуватимуть у цій громаді, треба буде обговорити питання з місцевими мешканцями: чи потрібно їм створення окремого відділка, чи достатньо дільничного пункту й двох—трьох поліцейських? Але в кожному окремому випадку ці питання вирішуватимемо шляхом узгодження з громадами».
Проблемним, на думку Сергія Коміссарова, нині є питання розроблення та прийняття територіальних програм профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку. Зокрема у Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах ці програми взагалі не прийнято, а в більшості інших районів та міст регіону діють без передбаченого фінансування. Зокрема залишається актуальним питання впровадження системи «Безпечне місце», про важливість та можливості якої неодноразово доводилася інформація керівниками поліції під час різних заходів. Закупівля та встановлення камер спостереження, як цього вимагає програма «Безпечне місце», допомагає працівникам чергової частини відділу поліції цілодобово спостерігати за ситуацією в місті в режимі онлайн. Також це дає змогу «гарячими слідами» розкривати злочини, а в деяких випадках миттєво реагувати та не дати можливості правопорушникам зникнути з місця скоєння злочину.
На жаль, нині лише Лисичанськ, Рубіжне та Сєверодонецьк активно долучилися до такої роботи.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»