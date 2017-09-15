Зазвичай зовнішня політика — не головна тема виборчих перегонів у Німеччині. Проте цього разу в програмах майже всіх партій згадують Україну

Через тиждень громадяни ФРН обиратимуть новий парламент. Від того, які партії потраплять до Бундестагу, залежатиме не лише те, хто керуватиме країною наступні чотири роки (до речі, в тому, що Ангела Меркель знов опиниться у кріслі канцлера, не сумнівається майже ніхто).

Головна інтрига полягає в тому, з ким об’єднаються в новому складі парламенту провідні партії Меркель — Християнсько-демократичний Союз (ХДС) і Христянсько-соціальний союз (ХСС) прем’єр-міністра Баварії Горста Зеєгофера.

Знову із Соціал-демократами Німеччини (СДПН), яких очолює екс-президент Європарламенту Мартін Шульц? Німецькі політологи стверджують, що шанси увійти до Бундестагу мають також Партія лівих, зелені, «Вільна демократична партія» (ВДП) і «Альтернатива для Німеччини».

Росії треба дати гостру відповідь

Результати німецьких виборів для України важливі передусім тим, що Німеччина відіграє провідну роль у мінському процесі і входить до складу нормандського формату — єдиного міжнародного майданчика, який займається врегулюванням конфлікту на Донбасі. Крім того, Ангела Меркель, яка давно особисто знайома з Володимиром Путіним, відома тим, що спілкується з ним доволі відверто й без перекладача. Голос Німеччини вирішальний у ЄС під час вирішення важливих для України питань: продовження антиросійських санкцій, надання фінансової допомоги чи просування важливих для Києва євроінтеграційних пріоритетів.

Якщо аналізувати підходи до українського питання і відносин з Росією консерваторів Ангели Меркель і соціал-демократів Мартіна Шульца, то вони відрізняються невеличкими нюансами, у яких розібратися може досвідчений експерт. Загалом і ті, й інші виступають за збереження санкцій проти Кремля до повного виконання мінських домовленостей, обидві політичні сили вважають приєднання Криму до Росії незаконною анексією, яка суперечить міжнародному праву, підтримують українські реформи і готові підставити плече Києву в разі форс-мажору у відносинах з ЄС.

Німецькі ліві — традиційні союзники Кремля. Вони виступають за повне скасування антиросійських санкцій. Кілька німецьких депутатів від лівих сил уславилися тим, що неодноразово відвідували окупований Крим і Донбас, де ручкалися з ватажками так званих ЛНР-ДНР.

На відміну від лівих, партія «Союз 90/Зелені» завжди була послідовною у підтримці України під час Євромайдану, протягом трьох років анексії Криму й російської агресії на Донбасі. Німецькі депутати від зелених активно лобіюють інтереси України в Європарламенті та ПАРЄ. Як пише DW, у виборчій програмі зелені не пошкодували критичних слів на адресу Путіна. «Коли Путін окуповує Україну, йому треба гостро відповідати. В цьому я цілком на боці федерального канцлера», — заявив один з двох лідерів зелених Джем Ездемір.

Заморозити кримське питання

А ось заяви щодо українського питання лідера ВДП Крістіана Лінднера спричинили хвилю критики від зелених, соціал-демократів і християнських демократів. Він запропонував заморозити питання Криму, щоб створити передумови для розрядки у відносинах з Росією. Цю заяву сприйнято доволі серйозно, оскільки припускають, що після виборів ця партія може стати коаліційним партнером ХДС.

Проте в офіційній програмі ВДП ідеться, що ліберали підтримують санкційну політику Німеччини і ЄС щодо Росії у відповідь на анексію Криму й агресію на Донбасі. Крім того, ВДП у виборчій програмі присвятила окрему увагу темі «Східного партнерства» ЄС, вимагаючи тіснішої співпраці з країнами регіону зокрема щодо політики безпеки. У партії вважають: якщо країни «Східного партнерства» здійснюватимуть реформи, їм треба надати шанс на подальше зближення з ЄС і перспективу членства.

«Альтернатива для Німеччини» — єдина серед провідних партій, яка у передвиборній програмі не згадує проблеми врегулювання конфлікту на Донбасі й порушення Росією норм міжнародного права. На думку її лідера Александера Гауланда, санкції проти Росії у зв’язку з анексією Криму не мають жодного сенсу, «оскільки Росія його все одно не поверне».

Грета БАУЕР

для «Урядового кур’єра»