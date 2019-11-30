З першого грудня у європейському кварталі Брюсселя розпочне роботу нова команда головних європейських чиновників, які визначатимуть внутрішню й зовнішню політику Євросоюзу на наступні п’ять років. Під час сесії Європарламенту в Страсбурзі понад 400 євродепутатів підтримали перелік із 25 єврокомісарів від 25 країн-членів ЄС, а також кандидатуру іспанця Жозепа Борреля на посаду високого представника із закордонних справ та політики безпеки. Велика Британія свого кандидата до ЄК не подавала. Очолила Єврокомісію 61-річна німкеня Урсула фон дер Ляєн. А Європейську Раду — 43-річний бельгієць Шарль Мішель. Процес формування нового пасьянсу політичних топменеджерів ЄС був цього разу чи не найскладнішим в історії існування Євросоюзу і став результатом компромісів з боку не однієї столиці. Журналісти та аналітики вже охрестили команду фон дер Ляєн геополітичною Єврокомісією.

Під час свого виступу в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн, згадуючи про пріоритети в зовнішній політиці щодо сусідніх країн, кілька разів згадувала про держави Західних Балкан, які наразі ведуть переговори про вступ до ЄС. Вона також багатозначно зауважила, що двері ЄС залишаються відчиненими. Тож Києву варто сподіватися, що ці слова стосуються не лише Західних Балкан.

Упродовж наступних п’яти років українські дипломати спілкуватимуться фактично з усіма єврокомісарами, адже це продиктовано Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, яка охоплює всі можливі напрями та галузі. Проте профільним комісаром, який задаватиме тон діалогу Києва і Брюсселя і який безпосередньо куруватиме український файл, буде Єврокомісар з політики сусідства та розширення угорець Олівер Варгеї.

Урсула фон дер Ляєн направила йому спеціальний лист, у якому висловила свої очікування щодо активізації відносин ЄС з країнами «Східного партнерства». Очільниця ЄК наголосила, що Єврокомісар з питань політики сусідства та розширення має поглибити секторальну співпрацю й пришвидшити імплементацію угод про асоціацію з Україною, Грузією та Молдовою, які найбільше серед країн-учасниць «Східного партнерства» просунулися на шляху євроінтеграції. Окремо вона наголосила, що Олівер Варгеї має повною мірою використати можливості Групи підтримки України, яку було сформовано в ЄК за попереднього керівництва, «для підтримки реформ і просування непохитної відданості Євросоюзу територіальній цілісності країни».

Варто очікувати, що Україна незмінно залишатиметься в полі зору та уваги Брюсселя. У розмовах з «УК» чиновники Єврокомісії не раз зазначали, поки Київ продовжує реформи, ЄС ніколи не відступить від політики цілковитої її підтримки. Від українського експертного середовища лунали побоювання, що на якість відносин України та ЄС може вплинути кандидатура профільного єврокомісара. Адже Урсула фон дер Ляєн вирішала віддати цю посаду Угорщині. А між Києвом і Будапештом, як відомо, протягом останніх кількох років виникли серйозні непорозуміння через конфлікт щодо нового закону про освіту.

Перша кандидатура Будапешта, який запропонував призначити на посаду єврокомісара ексміністра юстиції з уряду Віктора Орбана Ласло Трочані, не пройшла затвердження у Європарламенті, бо більшість євродепутатів не вважала, що Трочані зможе об’єктивно відстежувати реформування судової системи в сусідніх з ЄС країнах. Проте друга спроба, за якої Угорщина запропонувала на цю посаду кар’єрного дипломата Олівера Варгеї, виявилася вдалою. Під час слухань у комітеті ЄП із закордонної політики він завив, що Україна завжди отримуватиме його «особливу увагу», бо вона має геополітичне значення для ЄС. Він також пообіцяв підтримувати територіальну цілісність України, докладати зусиль для завершення конфлікту на Донбасі та просувати реформи для посилення верховенства права й ролі незалежних ЗМІ, а також боротьби з корупцією.

Щодо Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, то він також відзначився чіткими заявами на підтримку України. «Найкращий шлях протидіяти російському експансіонізму або ж, якщо ви бажаєте, російській загрозі — це допомогти Україні, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також стати повноцінною демократичною країною, яка процвітає», — заявив він на слуханнях у Європарламенті. Жозеп Боррель підтримує санкції щодо Росії та виступає за те, щоб відійти від принципу одностайності під час запровадження чи продовження санкцій і ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю в Раді ЄС.

ОФІЦІЙНО. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на тісну співпрацю з новим президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. «Вітаю Урсулу фон дер Ляєн із призначенням новим президентом Європейської комісії! Ми розраховуємо на тісну співпрацю з вами і вашою командою в досягненні амбітних цілей у відносинах Україна — ЄС, щоб зробити Європу сильнішою, безпечнішою і процвітаючою!» — написав у твітері глава держави.