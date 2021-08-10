На Рівненщині, де вже циркулює штам «Дельта», люди не поспішають до пунктів вакцинації

Днями головний санітарний лікар області Роман Сафонов повідомив журналістів: «У мене дві новини — погана й добра. 6 серпня молекулярно-генетичне дослідження визначило: із 16 зразків тестів 11 мутованих, які відповідають основним характеристикам штаму «Дельта». Це, зрозуміло, погано. Але добра новина в тому, що всі наявні в Україні та області вакцини ефективні проти мутованого вірусу, тобто захищають від важкого перебігу захворювання».

Уже не йти, а бігти треба!

Штам «Дельта», який поширюється у світі, значно агресивніший щодо заражень, ніж попередні. Його концентрація у крові в 1000 разів вища, тому щоб інфікуватися, вистачить контакту протягом хвилини. Нюх та смак «Дельта» здебільшого не відбирає, зате спричиняє підвищене зсідання крові, біль у горлі та виражені розлади шлунково-кишкового тракту.

Як каже санітарний лікар області, треба вже не просто йти, а бігти, їхати й навіть летіти у пункти щеплень та центри масової вакцинації. Вакцинуватися на піку захворюваності більш ризиковано: після першої дози імунітет знижується, тож є ризик захворіти.

А часу до наступного піку, судячи з перебігу ситуації, небагато — максимум два тижні. Хоч лікарі прогнозували нове загострення у вересні, воно настало раніше — кількість інфікованих зростає з початку серпня. Тепер в Україні після короткочасного літнього затишшя щодня фіксують понад 1000 нових хворих. На Рівненщині ж, де два місяці поспіль тримався чи не найнижчий в Україні рівень завантаженості ліжкового фонду, останніми днями спостерігають спалах недуги. Індикативний показник госпіталізації, застерігають у МОЗ, Рівненщина вже перевищила.

І це попри те, що вакцини цілком вистачає — її багато різної: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna. Приходьте і обирайте!

Цікавий досвід Моршина

Та жителі краю, на жаль, не поспішають на профілактику підступної вірусної хвороби: на сьогодні щеплення отримала 141 тисяча людей, з них 56 тисяч — двома дозами, тобто завершили вакцинацію. Загалом це 10% жителів. У їх числі я. Маючи доволі високий рівень антитіл (8,2 через пів року після того, як перехворіла), все-таки вирішила більше не чекати. У вихідний пішла до центру масової вакцинації, що першим відкрився на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру, й без жодних проблем отримала першу дозу CoronaVac. А через 21 день — другу, вже у своїй поліклініці. Цю вакцину обрала свідомо, вивчивши наявну інформацію.

По-перше, її виготовлено за перевіреними усталеними технологіями, вона майже не спричиняє побічних ефектів. По-друге, в Ухані саме з її допомогою першими приборкали коронавірус. По-третє, в Моршині, який пішов на експеримент, 90% жителів вакцинували саме нею. Загалом двома дозами там прищепили 66%, однією — 72, тож із 20 червня в місті не зафіксовано жодного хворого. Усі санаторії заповнені, радіє міський голова Руслан Ільницький. За його словами, 50% тих, хто прищепився, зробили це в перші три тижні від появи в місті вакцини — чудовий результат.

Схоже, саме до Моршина тепер треба їхати не лише на лікування, а й по досвід у вакцинації. Задля отримання колективного імунітету там, приміром, впливали на батьків через їхніх дітей: у школі чітко і доступно розповідали, чому треба вакцинуватися і чому легковажити з цим небезпечно.

Чи все зробили, аби дійти до кожного жителя, на Рівненщині, яка, до речі, дуже специфічна в релігійному плані? Вочевидь, ні.

Якщо лідерство, то відповідальне

Саме тому керівник виконавчої влади області Віталій Коваль виніс питання вакцинації на засідання колегії облдержадміністрації. Яким же було здивування, коли він дізнався, що, приміром, у Соснівській територіальній громаді з понад 7 тисяч жителів вакциновано лише… 46 людей.

«Аналізуючи ситуацію, бачу, що така громада не одна. Приміром, у великому Сарненському районі, де торік люди першими відчули смертельний подих хвороби і кілька місяців було закрите на карантин село Тинне, рівень вакцинації — лише 7%!» — обурився Віталій Коваль.

Він нагадав, що навесні, коли область балансувала на грані нового локдауну, до нього приходили з мітингами представники цілих галузей — торгівлі, ресторанного бізнесу, перевізники: «Дайте нам працювати!» Спільними зусиллями ми уникнули тоді локдауну, і економіка краю віддячила за це перевиконанням бюджетних надходжень.

Що ж тепер? Самі свідомо руйнуємо те, що так плекали? Адже найбільше страждають від пандемії торговельні мережі, ринки, ресторани. Тому, зауважує голова ОДА, якщо рівень вакцинації цими днями не зросте щонайменше на 20—30%, адаптивний карантин вводитимуть у трудових колективах. Немає необхідного для колективного імунітету рівня щеплень — сидіть удома. Певна річ, за таких підходів страждатимуть не лише родини, а й економіка, яка чутливо реагує на найменший форс-мажор. Але іншого виходу немає.

Заховатися за спинами колег чи сусідів не виходить. Ті, хто щепився, дедалі менше толерують незрозумілу позицію тих, хто начебто боїться.

Особливо турбує низький рівень вакцинації серед медиків та педагогів. Це ті, кого ми всі маємо берегти, а вони, як бачимо, не бережуть себе самі. Приміром, в області вакциновано лише 48% працівників освіти, а незабаром 1 вересня. Звісно, показник має зрости щонайменше до 80%. Для цього на Рівненщині щодня треба прищеплювати до 7,5 тисячі жителів. Чи вдасться? Відповідь залежить і від активної позиції та особистого прикладу лідерів громад. Адже здоров’я жителів — це їхня зона відповідальності.

У цій ситуації дедалі більше схиляюся до думки, яку висловив голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький про запровадження в Україні обов’язкової вакцинації. Невже все добровільне не для нас?