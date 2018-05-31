Перебирав якось свої записнички. Дуже корисне, я вам скажу, заняття: знайшов стільки цікавих тем для подальших матеріалів, що вирішив одразу зробити першу подачу.

Що у нас сьогодні показують по телевізору? Лише кримінал, плітки, різноманітні розважальні шоу, від яких заснути можна, та політичну балаканину. Голова пухне від усього цього непотребу, і настрій псується. Звісно ж, на колір та смак товариш не всяк. Але є теми, які об’єднують багатьох глядачів. Наприклад, здоров’я. Кожен сьогодні хоче бути красивим, сильним, перебувати у хорошому настрої. І досягти цього не так уже й важко: потрібно лишень дотримуватися певних правил, відмовитися від шкідливих звичок, вести активний спосіб життя.

Чого із цього учить нас телебачення? Ви бачили хоча б одну таку програму, яку транслювали б у вечірній час на центральних телеканалах (а лише вони мають велику зону покриття в Україні)? Я — ні! Нас жахають убивцями, педофілами, мажорами, забивають мізки політичним словоблуддям, а не радять, як, наприклад, очистити від нечистот кишківник. Він поступово засмічується, подаючи сигнали SOS частими закрепами, порушенням обміну речовин, алергією, надлишковою чи недостатньою вагою, хворобами фільтруючих органів нирок та печінки, шкіри, волосся, нігтів, системними захворюваннями, починаючи від артриту і закінчуючи раком.

Я, звичайно ж, не медик. Але чому фахівці про це не розповідають по телевізору? У кращому разі вони можуть подискутувати про медичну реформу. Але корисніше було б, якби лікарі озброїли своїх співвітчизників знаннями, як у домашніх умовах почистити той самий кишківник, повністю зберігши його мікрофлору. Для цього, виявляється, потрібно три тижні попити по 1—3 десертні ложки спеціального борошна з насіння льону. Або ж питання харчування людини. Ми всі поспішаємо і біжимо вранці на роботу, навіть не поснідавши. А сніданок — це найголовніший прийом їжі. Від нього залежить стан людини на весь день. Але ми маємо знати й те, що натщесерце можна їсти не всі продукти: розпочинати сніданок із цитрусових чи бананів — значить наражати себе на небезпеку захворіти на гастрит чи алергію у першому випадку, або ж на здуття живота — в другому. Подразнюють натщесерце слизову шлунка сирі овочі, а холодна вода негативно впливає на травлення (пийте воду лише кімнатної температури), солодке ж перед сніданком підвищує рівень цукру в крові. Навіть кава негативно впливає на здоров’я печінки.

Відомий у всьому світі американський травник, один із засновників школи природного зцілення в Спрінгвіллі (США) доктор Джон Р. Кристофер рекомендує вживати чай з… петрушки. Дві чашки на день. Петрушка — чудодійна рослина, яка (і це доведено науково) запобігає захворюванням органів травлення, інфекціям, полегшує менструальні болі, знімає проблеми з утрудненням дихання. Вона є чудовим сечогінним засобом, тож здатна покращити функцію нирок, вивести зайві речовини з крові, воду та надлишок солей з організму. Потрібно лишень закип’ятити 400—500 мілілітрів води, додати 1 чайну ложку листя петрушки чи нарізане коріння або насіння цієї рослини і поставити варити. Затим рідину настояти, процідити. У чай можете додати лимон та мед, а також (за смаком) трішки кореня імбиру. Складно? Ні! Але про це мало хто знає. Тому й біжимо в аптеку, коли щось заболить, а не на грядку. Бо приміром про петрушку по телевізору не розповідають і в рекламних роликах її не демонструють. Натомість фармкомпанії не шкодують грошей на популяризацію своєї не завжди корисної продукції, залучаючи до рекламних зйомок відомих артистів, спортсменів, фотомоделей.

До речі, витрати на рекламу фармацевти потім включають у вартість ліків. Тож останні вже не з кожним роком чи місяцем, а навіть щотижня дорожчають. Вже сама ця обставина мала змусити українців повернутися до природного лікування. Звичайно ж, під наглядом медиків, які нарешті діятимуть за клятвою Гіппократа: приписуючи ліки хворим «задля їхнього блага, відповідно до моїх знань і мого розуміння, утримуючись від завдання їм будь-якої шкоди».

Наші ж лікарі, на жаль (через свою бідність), діють на догоду багатим фармацевтам і приписують хворим дорогі ліки на благо аптечної мафії. Хоча багато хто з медиків не купує ті ліки собі, рідним та близьким. Бо добре пам’ятає з дитинства, що роботу серцево-судинної системи поліпшує не хвалений з екрана телевізора препарат N, а, наприклад, молоко з часником. І шкідливий рівень холестерину воно знижує, і для печінки корисне, і як відхаркувальний засіб добре діє, і зменшує запалення та больові відчуття у разі артриту, і від безсоння рятує, і навіть безпліддя лікує. Звісно ж, я міг би навести ще багато прикладів корисної аптеки на грядці, але закінчити хочу порадою, яка, на мою думку, може врятувати багатьох людей: якщо в когось із вас (не дай Боже) розпочався серцевий напад (виник сильний, що давить, пекучий біль за грудиною, який не проходить, а «швидка» не їде), ви маєте лише 10 секунд, аби врятувати собі життя! У такому стані важко собою керувати, але все ж таки зосередьтеся і почніть дуже повільно, без перерви та неодноразово… кашляти. Кашель повинен бути глибоким і тривалим, тоді він зумовить рух діафрагми і заспокоїть серце. Дотримання цих рекомендацій дуже підвищить ваші шанси вижити.