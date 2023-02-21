Перша продукція сумської сироварні О’bereg з’явилася на торговельних прилавках понад п’ять років тому, у грудні 2017-го. Покупці відразу звернули увагу на новинки завдяки насамперед їхнім неповторним смаковим властивостям, корисності, оригінальній упаковці. Тоді й пересічні покупці, і гурмани не помилилися: на молочний ринок вийшла сироварня з перспективною стратегією розвитку, сучасними технологіями, вмінням оперативно реагувати і задовольняти потреби покупців. Тож нинішній молочний ринок Сум і окремих регіонів України годі уявити без десятків видів сирів та кисломолочних виробів, що задовольняють смаки найвибагливіших шанувальників.

Тут виготовляють сири голландської, англійської, швейцарської та італійської груп з цільного молока екстракласу, серед яких «Гауда», «Маасдам», «Чедер», «Ланкашир», «Рікота», унікальні авторські «Гетьманський», «Сумський», «Троїцький», «Сумський конопляний». А ще вершкове масло, кисломолочну продукцію, фасоване молоко тощо.

За словами т.в.о. голови Сумської ОДА — керівника ОВА Тараса Савченка, присутність на місцевому ринку такого виробника-важковаговика дає змогу Сумщині високо тримати молочну торговельну марку, розбудовувати мережу сироварних цехів, утримувати молочне поголів’я, активізувати гастрономічний туризм.

Вік живи — вік учись… сироваріння

Так вважає співвласник сироварні сумчанин Володимир Опришко, якому нещодавно виповнилося 50 і який продовжує вчитися. І насамперед мистецтва варіння сиру, про яке знає якщо не все, то майже все. Він об’їздив Європу вздовж і впоперек, побувавши в окремих країнах по кілька десятків разів: Ірландії, Англії, Нідерландах, Швейцарії. Каже, що звідусіль і щоразу привозить не тільки нові враження, а й тонкощі та секрети сироварного виробництва. Наголошує: кожен вид сиру має не тільки свою маленьку батьківщину, а й відповідну технологію виробництва. В її основі — вологість і температура, яких потрібно ретельно дотримуватися. Для цього є обладнання українського виробництва — сучасне, ефективне, вироблене з найкращих матеріалів та комплектуючих, а камери для дозрівання і зберігання сирів оснащено стелажами, холодильними установками із контролем мікроклімату, що повністю відповідає умовам зберігання продукції. Навіть у нинішніх складних умовах, пов’язаних з відключенням електроенергії, тут зуміли організувати безперервне виробництво завдяки насамперед генераторам.

Утім, до роботи в екстремальних умовах колектив сироварні призвичаївся ще із днів окупації наприкінці лютого — початку березня, коли російські війська обстрілювали місто, зокрема, район Хімпрому. Звісно доводилося спускатися в укриття, вносити корективи в рецепти, але саме тоді почали випускати новий вид сиру, який назвали «Байрактаром» — він і нині слугує свідком того окупаційного часу.

O’bereg не тільки випускає власну продукцію, а й вчить молокопереробного ремесла всіх охочих — на базі сироварні успішно функціонує навчальний центр, створений за підтримки і сприяння Сумського національного аграрного університету. За словами ректора вишу Володимира Ладики, завдяки співпраці виробничники і науковці розробляють технічні умови продукції (ТУ), впроваджують системи контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР.

До слова, на базі сироварні студенти СНАУ проходять виробничу практику, окремі влітку працюють, а нещодавно одна випускниця університету поповнила трудовий колектив O’bereg.

Важливий штрих: на потужностях сироварні в липні 2020 року почали випускати фасоване молоко А2 із сировини ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу НААНУ» с. Сад Сумського району. Так приділено увагу коровам української бурої породи, молоко яких відповідає особливо високим якісним характеристикам і слугує основою виготовлення гіпоалергенного напою.

Дві «бронзи» від World Cheese Awards 2022

Ставши незаперечним лідером у сирному сегменті Сумщини і посідаючи вагоме місце в Україні, О’bereg упевнено торує стежку до європейського та світового ринків. За підсумками торішнього міжнародного конкурсу World Cheese Awards, що відбувся за підтримки Спільноти поціновувачів сиру ProCheese, компанії ARDIS group як офіційного представника України на цьому огляді-змаганні, фонду FiBL (Швейцарія), два види сирів сумського виробництва, а саме «Чорний Чедер» і ланкаширський сир «АльПачино», посіли третє місце і отримали бронзові відзнаки. І це попри те, що на конкурсі виставляли 4300 видів сирів з 42 країн, а їхню якість на кількох етапах оцінювали майже пів тисячі незалежних експертів і дегустаторів.

Таке міжнародне визнання наближає колектив до втілення вагомого і перспективного задуму — варити сир «Слобожанський» з молока корів лебединської породи, в раціоні годівлі яких лише сіно та сінаж з унікального набору трав природної оази — Михайлівської цілини. Це стане істотним поштовхом до активізації регіонального гастрономічного туризму, дасть змогу відкрити його якісно нову сторінку.

Щоб задуми стали реальністю

Сироварню облаштовано на приватному обійсті господаря на березі Псла — звідси і назва О(пришко)-bereg. Але тут не лише виготовляють молочну продукцію, а й виробляють та реалізують відповідне обладнання для подібних мініцехів з переробки молока, допомагаючи тим, хто бажає освоювати переробну молочну нішу.

Як наголошує директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, це надзвичайно важливі й цінні аспекти для аграріїв області, адже нещодавно ухвалено Стратегію відновлення та розвитку економіки області на 2022—2024 роки, яка передбачає облаштування мережі переробних молочних міні-цехів добовою потужністю від однієї до двох тонн молока. І насамперед в новостворених об’єднаних територіальних громадах. Завдяки цьому вдасться не тільки додатково створити кілька десятків робочих місць, а й забезпечити ними представників соціально вразливих категорій населення — жінок, старшокласників, осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших, а також збільшити фінансові надходження до бюджетів різних рівнів.

На щастя, вже є перші ластівки: за допомогою і сприяння сироварні переробний цех «Основа» при молочнотоварній фермі СФГ Кривозуб С.І. запрацював у селі Андріївка Роменського району. До речі, запуск припав на складні й важкі дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну і Сумщину зокрема, що додає йому ваги і значущості.

Активно готуються до облаштування подібного мініцеху в Миколаївській селищній ОТГ Сумського району, інших громадах.

Тож нині O’bereg має надзвичайно важливе значення з різних поглядів, і насамперед соціального. Адже тут створено робочі місця, на яких працюють переважно сімейні пари, сироварня відраховує значні кошти до бюджетів різних рівнів, активно допомагає захисникам України продукцією власного виробництва і різними матеріалами. Готові тут також долучитися до реалізації шкільної програми «Склянка молока», спрямованої на зміцнення здоров’я школярів, яку нині з відомих причин поставлено на паузу. Адже учні навчаються дистанційно, однак так само потребують вітамінного харчування. Тож варто знайти варіанти постачання молока, зокрема із залученням батьків, бо так мимоволі закладається міна уповільненої дії: нинішні недогляди можуть обернутися майбутніми ускладненнями у здоров’ї підростаючого покоління.