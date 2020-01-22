Колись на північному березі Дніпро-Бузького лиману з’явилося містечко Ачі-Кале. Його назва з турецької перекладається як «фортеця біля моря». Так і є. Згодом у нашій транскрипції місто стали називати Ачаків, Очаків.

Нині Очаків — нетипове українське місто з неймовірною історією та можливостями, претензією стати курортом. Сюди щоліта приїжджають гості з дітьми з усієї України, щоб недорого оздоровитися на березі моря. Проте стати справжнім курортом Очакову постійно щось заважає. Передовсім дороги, рівень обслуговування, позиція влади. А тепер ще й зсуви.

І розверзлася земля

Ніхто досі не запропонував програми, яка б сприяла популяризації міста як курорту, що має вигідне географічне розташування. Однак нинішня обласна влада заявляє, що на туризм коштів не надаватиме. Та й не треба на туризм, який міг би з державницьким підходом у майбутньому давати дивіденди. Слід принаймні піклуватися про безпеку людей, які живуть, працюють і планують відпочивати на Очаківському узбережжі.

Нещодавно вздовж Дніпро-Бузького лиману стався до цього не бачений зсув. Новину підхопили всі ЗМІ. Насправді видовище вражає. Відео нагадує декорації з фільмів жахів. Земля просто розверзлася.

Що ж сталося? Майже пів кілометра високих берегових схилів сповзли до моря, п’ять гектарів глиняного ґрунту зсунулися на пляж. Диво, сенсація, несподіванка?

Очаківці завжди жили на кручах, як називають типовий для цієї місцевості ландшафт, по-науковому, на кліфах. Тобто містяни й жителі передмістя завжди знали й усвідомлювали, що живуть на території, яка має властивість змінюватися.

Місцевість насправді мінялася. Мої добрі знайомі, які вже давно придбали ділянку під кемпінг, щороку спостерігали, що круча, на якій облаштовано місця відпочинку, обвалюється. Перебувати на краю цієї кручі — задоволення лише для екстремалів. Тож не раджу цього робити.

Рік у рік кліф, тобто круча, яка утворилася внаслідок геологічних процесів або руйнування берегової лінії під дією прибою, піддається впливу та руйнується. Природне явище неминуче. Слід або змиритися з цим, або підлаштовуватися.

Усе рухається, берег повзе

Дніпровський кліф (а це ділянка в місті Очаків, де з’єднуються Дніпро-Бузький лиман і Чорне море) надзвичайно активний. Високі береги щороку піддаються руйнації, на рік зменшуються на 30—50 сантиметрів.

«Очаківське узбережжя активно забудовують, — розповідає еколог Олег Деркач. — З одного боку, тут суцільна розораність берегів, немає берегових укріплень. Це звичайне явище, нічого дивного немає. З іншого — околиці Очакова й саме місто не мають змоги гасити енергію морських хвиль. Берег повзе. Там багато років накопичувалася критична маса, і вона під тиском породи, а саме глини, вичавила з себе».

Олег Михайлович розповів про історію 15-річної давності. Тоді він з імовірними інвесторами облетів усе очаківське узбережжя. Ті подивилися на нашу красу, пораділи, але відмовилися вкладати кошти. Водозабезпечення, берегоукріплення немає, берег активно рухається. Самі проблеми. Поїхали ні з чим — дуже ризикована інвестиція.

— Уявіть: доки береги активні, руйнуються хвилями моря, все обвалюватиметься. Звісно, можна протистояти природним явищам, впроваджувати заходи з укріплення берегів, інші. Можна зменшити антропогенне навантаження. Однак не можемо не констатувати, що за часів давньогрецької держави Ольвія, а це 2,5 тисячі років тому, рівень води Чорного моря був на 5—7 метрів нижчий, ніж нині. Переконаний, що потрібно розробити берегоукріплювальні заходи. Якщо цього не вчинити, можемо мати великі проблеми з небезпекою для людей.

Чи можна врятуватися

Думку еколога поділяє місцева активістка Наталія Заборова. Вона вважає, що слід провести масштабне дослідження ґрунту і акваторії.

«Слід звернутися до спеціалізованих геодезичних інститутів, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються у морських глибинах, — зазначає Наталія. — Наші хлопці-рибалки розуміють і знають, де утворилися нові бархани під водою. Варто, щоб приїхали фахівці з геодезії та класифікували ситуацію. Звісно, допоможемо».

Боротися з проблемою чи підлаштовуватися — складний вибір. Є ще варіант: можна влаштувати екстремальний туризм. Народ уже масово їде селфитися на тлі зсуву. Чудово! Самогубці, екстремали, просто любителі адреналіну нехай собі їдуть. Щоправда, після того, як проїдуть очаківськими дорогами, більшого екстриму може і не забажатися.

Насамкінець. Як стало відомо, в Очаківській міській раді ухвалили рішення про встановлення попереджувальних табличок вздовж небезпечної берегової зони з надписом «Обережно». Імовірно, за бюджетні кошти.

Насправді ж в Очакові багато що тріщить по швах. І нинішня розверзла земля — лише натяк на те, що слід усе латати.