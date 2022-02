Сьогодні до Києва після переговорів у Москві з тамтешнім президентом Володимиром Путіним прибуває президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні цього подвійного візиту в інтерв’ю тижневику Journal du Dimanche Макрон дав доволі оптимістичний прогноз щодо пошуку дипломатичного компромісу для деескалації на українсько-російському кордоні, куди Росія стягнула значну кількість військових сил. Протягом останнього місяця західні партнери України застерігають, що Росія готова розпочати широкомасштабне вторгнення на українську територію.

Діалог з Росією не за рахунок послаблення інших держав

Судячи з інтерв’ю, Еммануель Макрон готувався заспокоїти самолюбство Кремля, подразнене категоричною позицією Заходу щодо безпекових вимог Росії. У розмові з JDD президент Франції заявив, що розуміє потребу Москви захищати свої інтереси безпеки. Та він наголосив, що безпека й суверенітет України не можуть бути предметом компромісу в переговорах з Росією, і припустив, що Заходу доведеться піти на певні поступки Кремлю. Еммануель Макрон висловив припущення, що «президент Путін готовий виробити історичні рішення». При цьому глава Французької держави зауважив, що ефективний діалог Заходу з Росією «не може і не має будуватися завдяки послабленню будь-якої європейської держави».

«Інтенсивність діалогу, який ми досі мали з Росією, і мій візит до Москви, ймовірно, завадять воєнній операції розпочатися. І ми зможемо обговорити умови деескалації», — переконаний Еммануель Макрон. Він додав, що «завжди був у тісному діалозі із президентом Путіним, і наша відповідальність полягає в тому, щоб вибудувати історичні рішення».

Кремль стягнув до українського кордону близько 100 тисяч військових, через що побоювання неминучого вторгнення не зменшуються. Західні ЗМІ, серед яких американські газети The Washington Post і The New York Times, агентства Reuters та AFP, посилаючись на джерела у спецслужбах США, повідомили у неділю, що Росія майже завершила підготовку до ймовірного вторгнення в Україну. Зокрема, пишуть ЗМІ, РФ зосередила поблизу українського кордону 70 відсотків військовослужбовців і засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення в сусідню країну.

Згідно з інформацією іноземних ЗМІ, неподалік українського кордону дислоковано 110 тисяч російських військовослужбовців. Процес переміщення військових підрозділів проходить настільки швидко, що до середини лютого кількість російських вояків поблизу України може сягнути 150 тисяч, вважають у США. Президент РФ Володимир Путін, як і раніше, залишає за собою всі сценарії, переконані представники американських спецслужб. За їхніми даними, можливе як вторгнення тільки в райони Донбасу, які контролюють проросійські сепаратисти, так і широкомасштабний воєнний удар по території України.

Париж пропонує зрозуміти «травми Росії»

Проте Еммануель Макрон переконаний, що геополітична мета Росії полягає не в Україні, а в розумінні правил співіснування з НАТО та ЄС. За його словами, нинішня ситуація істотно відрізняється від тієї, яка була 2008-го чи 2014 року, коли Росія вела наступ у Грузії та захоплювала Крим і Донбас.

«Ми перебували на той час у гострій фазі бойових дій, і нам доводилося домагатися припинення вогню чи відходу військ. Тут уже кілька тижнів ми спостерігаємо не вторгнення і не воєнну операцію, а дуже сильну ескалацію напруженості, мілітаризацію українського кордону з російського та білоруського боків, сухопутні, повітряні та морські засоби, численні військові навчання. У цьому контексті наша роль полягає у превентивних заходах», — сказав Еммануель Макрон.

Як відомо, Москва висуває численні безпекові вимоги до Заходу. Серед них зобов’язання НАТО не розширюватися на схід, а саме на Україну, і скоротити свою військову інфраструктуру до стану 1997 року. Припускаючи можливість домовитися з Москвою, Еммануель Макрон зазначає: заради цього Заходу доведеться чимось поступитися, бо Путін не робитиме односторонніх кроків. «Ми маємо захистити наших європейських братів, запропонувавши новий баланс, здатний зберегти їхній суверенітет і мир. Це потрібно робити, поважаючи Росію та розуміючи сучасні травми цього великого народу і великої нації», — намагається переконати президент Франції.

Минулого тижня Еммануель Макрон кілька разів спілкувався телефоном із Володимиром Путіним, який скаржився йому, що західні країни відмовилися виконати головні безпекові вимоги РФ. Від часу обрання на посаду президента Франції 2017 року Макрон веде доволі тісний діалог з Путіним. Проте навіть найближче оточення Макрона вважає його стратегію стосовно Росії наївною, оскільки вона не дала жодних проривів, зокрема щодо врегулювання ситуації на Донбасі в межах нормандського формату.