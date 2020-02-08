Завжди їду у відрядження до Чернігова з великим задоволенням. Це дивовижне місто, яке поєднує старовинні архітектурні пам’ятки, тисячолітні християнські храми та язичницькі кургани із сучасністю, закохує в себе вже з перших хвилин перебування. Але в місті можна зустріти сьогодні не лише туристів, які полюбляють помилуватися наприклад панорамою Болдиних гір чи схилити голови перед мощами святих покровителів, а й тих, хто із задоволенням куштує відоме на весь світ чернігівське пиво.

Чернігів входить до переліку міст, куди на підприємства організовують всеукраїнські промислові тури. Такий дводенний тур передбачено і до Чернігівського відділення компанії «AB InBev Efes Україна»: під час поїздки туристи не лише з України, а й з-за кордону мають змогу відвідати виробничі потужності броварні, ознайомитися із процесом виготовлення цього прекрасного напою (від підбору інгредієнтів і аж до ліній розливу), а також взяти участь у дегустації продукції підприємства.

Широкий асортимент

Я теж пройшов маршрутом туристських груп, щоправда, не з гідом, а з новим директором броварні Євгеном Ворожком. 32-річний керівник Чернігівської броварні «AB InBev Efes Україна» очолив колектив підприємства 8 січня 2020 року.

— Хоч у пивоварінні я не новачок, — одразу ж зазначив пан Євген, — директором у Чернігові став лише після того, як пройшов шлях від стажиста в Миколаївському відділенні компанії до головного інженера Харківської броварні «AB InBev Efes Україна». За освітою технолог бродильних виробництв та виноробства (закінчив Харківський політех, до речі, перший випуск за цим фахом). І коли студентом ще першого курсу побував на екскурсії в Харківській броварні, то зрозумів, що професію обрав правильну, цікаву, перспективну й потрібну. Магія пивоваріння полонила на все життя, і на роботу щодня йду з наполеонівськими планами.

Щодо пивних смаків Наполеона не знаю (Бонапарт походив з небагатої корсиканської дворянської родини, де пили вино і коньяки), а ось торт, названий його іменем, дуже смачний, якщо його виготовити саме на пиві. Чернігівський напій підходить для цього найбільше.

У Чернігівському відділенні ком­панії «AB InBev Efes Україна» варять широкий асортимент пива «Чернігівське», а також Staropramen, Stella Artois, унікальні сорти Kozel, Taller, «Білий ведмідь».

— Пишаюся тим, що працюю в одній з найкращих пивоварних компаній світу, — було видно, що пан Євген не задля красного слівця це сказав. — Я був на одному з підприємств корпорації AB InBev у місті Льовені — цитаделі бельгійського пивоваріння, де виготовляють пиво Stella Artois. Його тут випускають не лише для внутрішнього споживання, а й на експорт. У Чернігові теж розливаємо Stella Artois. І за якістю наше пиво нічим не відрізняється від бельгійського. Це підтверджують дегустатори з цієї країни, куди ми регулярно відправляємо свою продукцію.

Смакували б понад місяць

Крокуючи виробничими цехами, я відзначив про себе їх ідеальну чистоту: від варниці до цеху розливу пива. Такі самі ідеальні за якістю й інгредієнти, з яких виготовляють пиво: солод, ячмінь, хміль і високоякісна вода, яку добувають із сіверських чистих глибин.

— Усе це дає змогу нам випускати високоякісну конкурентоспроможну продукцію із жорстким дотриманням міжнародних стандартів, — керівник заводу промовляє це з гордістю. — Випускаємо продукцію у зручній для покупців упаковці: у скляних пляшках реалізуємо до 50% товару. Решту — у ПЕТ, банках та кегах.

До речі, підприємство — не лише ефективний виробник, один із головних роботодавців у Чернігові (тут працює нині майже 350 осіб), а й великий платник податків. Насамперед скарбницю громади міста поповнюють надходження від сплати заводом податків на землю, використання водних ресурсів, прибуткового податку працівників підприємства.

Тихий сезон

Того дня, коли я перебував на заводі, із п’яти ліній розливу пива працювала лише одна. Січень — тихий сезон для пивоварів. Проте завод живе своїм нормальним виробничим життям: вчить персонал опановувати виробничі навички, підвищує їхній кваліфікаційний рівень, веде активну роз’яснювальну роботу серед споживачів. Фахівці використовують цей час для навчання любителів пива культури споживання цього напою. Роз’яснюють, наприклад, чому не потрібно вживати пиво за кермом (треба їхати — купуй безалкогольне або викликай таксі) чи з якими стравами краще смакують ті чи інші сорти.

Екскурсія Чернігівським відділенням стала дуже пізнавальною: мене втаємничили в деякі секрети пивоваріння, розповіли історію броварні й окреслили плани на майбутнє. Насамкінець Євгенові Ворожку я побажав подальших успіхів у розвитку підприємства, яке, певен, і надалі довершуватиме пивні смаки.