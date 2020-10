Новоайдарська обласна санаторна школа І—ІІІ ступенів зустрічала гостей: діти в українських костюмах під магнітофон співали про щастя. Їхні голоси намагався заглушити сильний вітер з окупованого бойовиками ворожого боку. Йому, мабуть, не дуже подобалося, що для цих луганських дітей щастя — це Батьківщина, родина, вірні друзі та світ без війни. Тому вітер всіляко намагався зірвати виступ школярів, рвучи пісню на окремі фрази.

Я дивився на учасників імпровізованого концерту, і ставало тепло на душі. Адже діти із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання з багатодітних, малозабезпечених та сімей переселенців Біловодського, Міловського, Білокуракинського (два останніх межують з РФ), Старобільського та Новоайдарського районів, які вже встигли пізнати, що таке війна, за три десятки кілометрів від лінії фронту співали про Батьківщину-Україну з великим натхненням та гордістю! В успішному й заможному Києві таке побачиш далеко не в кожній школі.

Мир цінують особливо

Регулярно буваючи у відрядженнях у зоні ООС, відзначив про себе, що мирне небо тут цінують особливо щемливо. Діти — насамперед. Адже деяким із них довелося бачити на власні очі, як після обстрілів горять хати, надають медичну допомогу пораненим односельцям, чути, як свистять ворожі міни та снаряди. Тому й ставлення до військових ЗСУ, які принесли в їхній дім довгоочікувану тишу й бережуть її нині, теж особливе.

Крім того, українські вояки для учнів навчальних закладів, розташованих на лінії зіткнення, — ніби турботливі батьки.

«Вони, — каже голова Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новикова, — намагаються уберегти дітей від біди. Військовослужбовці ООС, наприклад, провели навчання із протимінної безпеки у школах міста Щастя, селищ Трьохізбенка, Кримське, інших населених пунктів. Це майже 900 дітей. Тож неповнолітні знають тепер, як поводитися з вибухонебезпечними речовинами, боєприпасами.

Бійці українських підрозділів завжди приходять на допомогу місцевим жителям у найнебезпечніший час. 6 та 7 липня 2020 року, наприклад, велике лихо спіткало жителів села Смолянинове: тут сталася страшна пожежа. За сприяння координатора протимінної діяльності командування Об’єднаних сил Лариси Родченко місія ООС подарувала і дорослим, і дітям постраждалого села одяг, забезпечила учнів шкільним приладдям у рюкзаках».

До речі, і цього разу військові приїхали до Новоайдарської обласної санаторної школи не з порожніми руками: пані Лариса разом з начальником відділу морально-психологічного забезпечення штабу командування операціями Об’єднаних сил полковником Григорієм Токарєвим та координатором благодійної організації «Рух за національне та духовне відродження Донбасу «Пліч-о-пліч» Тетяною Кошель привезли школярам продукти харчування, теплий одяг.

До слова, діти Донбасу потребують не лише матеріальної, а й моральної допомоги. Нещодавно, наприклад, до Новоайдара надійшло шкільне приладдя та дитяча література зі Львова. Збирали все це однолітки та жителі Львівщини, а допоміг доставити вантаж, що стимулюватиме краще навчання з української мови та літератури дітей з Луганщини, давній та вірний друг школи керівник Легіону патріотів «Галичина» Нодар Каралашвілі. Частина нових книжок з Галичини започаткувала в бібліотеці навчального закладу куточок волонтерської літератури.

Задоволені і батьки, і школярі

Новоайдарська санаторна школа справляє приємне враження. Тут цілодобово навчаються, відпочивають і цікаво проводять дозвілля 178 дітей. Храмом не лише науки, а й добра керує вчитель вищої категорії, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України Ганна Бірюкова. Їй вдалося зібрати в навчальному закладі 44 фахових педагогів-однодумців та понад 60 інших працівників. А за здоров’ям дітей стежать двоє лікарів першої категорії, 12 медичних сестер (чотири з них несуть цілодобове чергування), по три масажисти, інструктори ЛФК, дві медсестри фізкабінету та дієтична медсестра.

— Можу з гордістю сказати, — приєднується до розмови заступниця директора з навчально-виховної роботи Новоайдарської обласної санаторної школи Надія Солодуха, — що таку медичну базу мають далеко не всі не те що школи, а й санаторні заклади. Що ж стосується самого навчання, то воно відбувається за звичайною програмою. Наскільки успішно, свідчить таке: з 16 випускників нашої школи 14 цього року вступили у виші Києва, Харкова та інших міст України. Учениця Кристина Коваль 6 серпня 2020 року отримала золоту медаль «За високі досягнення в навчанні». Сам навчальний заклад отримав 12 серпня 2020-го National Quality Label (національний знак якості) за участь у проєкті The warmer, the better, який проходить на міжнародній платформі eTwinning. Учні нашого інтернату разом з учителем англійської мови Надією Гречишкіною здобули нові знання та незабутні враження від спілкування з однолітками з різних країн.

Екскурсія навчальним закладом справила добре враження на гостей: усі класи оснащено всім необхідним для навчання. А кімнати для відпочинку вражають домашнім затишком і теплом. Є тут спортивні куточки, навіть іграшки, розраховані на найменших школяриків — п’ятикласників.

Три тижні казки

Щодва тижні й на канікули дітей забирають додому батьки. Улітку з 2005 року школярі мають змогу поїхати на оздоровлення за кордон. Цьому сприяє австрійська екологічна організація «Глобал 2000». Минулого літа (цього року завадив карантин) 12 вихованців з Новоайдара відпочили та оздоровилися у шкільному таборі австрійського містечка Кітзеє. Луганці надовго запам’ятають різноманітну цікаву програму відпочинку: екскурсії та подорожі в аквапарк, у місто Відень, в якому відвідали історико-природознавчий музей, участь у конкурсах, виставах, змаганнях.

У чарівному містечку Кітзеє українську малечу оточили такою увагою, піклуванням тамтешні жителі, керівництво та працівники шкільного закладу, що діти цілковито поринули в домашню атмосферу. Три тижні тому промайнули, наче один день. Особливо ж запам’ятався Український вечір, на який запросили багато гостей. Звісно, новоайдарські діти хвилювалися, але щойно залунав гімн України, дітлахи стали сміливішими. А українські пісні, які вони подарували австрійцям, розповіді про рідну Батьківщину, спільне куштування страв української кухні, приготованих власноруч дітьми, й зовсім розрядили напружену на початку вечора атмосферу. Кітзеє тоді стало значно ближчим до Новоайдара.

Організували незабутній відпочинок українців в Австрії менеджер Юлія Друмель і давні добрі друзі Новоайдарської обласної санаторної школи Єва-Марія Нойпер та доктор Крістоф Отто.

Ось таким вийшло знайомство з чудовим навчальним закладом, учасником проєкту, який реалізує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейського Союзу. Новоайдар залишив відчуття, що Україна поверне собі території Донбасу, захоплені російським ворогом та бойовиками. Адже якщо на згорьованій за роки війни Луганщині діти дедалі голосніше співають про щастя, Батьківщину-Україну та родину, ми поборемо це горе.