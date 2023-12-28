Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжив дію ПСО до кінця квітня наступного року. Це стосується побутових споживачів

«Завершується перший зимовий місяць, українська енергетика проходить його успішно. Уже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та роботи підприємств», — такими словами розпочав засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він принагідно подякував свідомим громадянам і бізнесу, які вживали заходів для економії електроенергії в ті дні, коли в цьому була потреба.

За його словами, протягом останнього тижня Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії. Тож розраховуємо в разі потреби на зворотну підтримку партнерів по ENTSO-E.

«Сьогодні ухвалюємо рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики. Скоригуємо угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, що дасть змогу НЕК «Укренерго» отримати понад 3 мільйони євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи», — окреслив перспективи засідання очільник уряду.

Також, за його словами, буде продовжено чинність ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяв уряд, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кВт·год. Це дасть змогу не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону.

Щодня ближче до ЄС

«Для виконання всіх наших соціальних зобов’язань продовжимо співпрацю з партнерами для залучення зовнішньої бюджетної підтримки. Сьогодні виконуємо один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ — затверджуємо Національну стратегію доходів на 2024—2030 роки», — повідомив Денис Шмигаль.

Її мета — посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання. У податковому адмініструванні це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до ДПС, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній галузі — послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби.

Маємо проробити величезний обсяг роботи, гармонізувати наше законодавство з європейським та підвищити якість наших інституцій, зауважив Прем’єр-міністр.

«Ще один стратегічний документ, який затверджуємо сьогодні, — План заходів для реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами. Зможемо комплексно та ефективно реагувати на всі виклики в галузі безпеки держкордону, транскордонної діяльності, співпраці з нашими західними сусідами-державами ЄС», — звернувся до членів уряду його очільник.

За його словами, йдеться про запровадження європейських практик контрольних процедур, спільного контролю на західному кордоні за принципом єдиної зупинки, технічну модернізацію пунктів пропуску, цифровізацію та автоматизацію процесів, обмін інформацією та багато іншого. Усе це дасть змогу уникнути черг на кордонах, пришвидшити рух товарів, сформувати максимально зручний прикордонний простір і для бізнесу, і загалом для всіх українців.

Додаткова дотація на школи та лікарні

«Разом з усіма нашими міжнародними партнерами продовжуємо працювати над реалізацією проєктів швидкої відбудови України. У межах програми «єВідновлення» розпочинаємо виплати тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни. Ідеться про використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості», — акцентував очільник уряду.

За його словами, вже згенеровано 1,6 тисячі таких сертифікатів. І тепер власники цих сертифікатів можуть через «Дію» забронювати кошти для купівлі житла.

«Усі деталі прокомунікують Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації, і вже найближчим часом люди, які втратили свою оселю, матимуть домівку для себе та родини», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, в межах проєкту швидкого відновлення уряд допомагав і допомагатиме українським громадам. Одночасно він продовжує посилювати місцеві бюджети. Так, на минулому засіданні було спрямовано п’ятьом областям понад 75 мільйонів гривень на виплату зарплати вчителям, а також понад 6 мільйонів гривень — Дніпропетровщині та Луганщині на шкільні укриття.

Сьогодні розподіляють 3,3 мільярда гривень додаткової дотації на утримання шкіл та лікарень 2024 року. Її отримають громади у 24 регіонах. Кабінет Міністрів очікує від влади на місцях ефективного використання цих коштів.

Крім цього, окремою постановою передбачено субвенцію громадам для матеріально-технічного оснащення викладання у школах предмета «Захист України». Прем’єр зауважив, що дітей вчитимуть навичок цивільного захисту, медичної допомоги, військово-патріотичного виховання тощо. Усе це забезпечить молоде покоління найнеобхіднішим багажем знань та вмінь, які потрібні в умовах надзвичайних безпекових загроз.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ