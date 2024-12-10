Учора відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, який уперше прибув з робочим візитом в Україну.

Безпека та оборона — перше питання порядку денного, що обговорили урядовці. Денис Шмигаль подякував за масштабну оборонну підтримку від Естонії, яка вже сягає майже 542 мільйони євро, або 1,4% ВВП країни. Глава українського уряду відзначив важливість рішення Естонії щорічно надавати на оборону нашої держави не менш як 0,25% свого ВВП.

«За лідерства Естонії створено коаліцію снарядів, ІТ-коаліцію і Талліннський механізм кіберпідтримки України. Вони вже працюють і досягають поставлених цілей», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, велике значення має приєднання України до Об’єднаних експедиційних сил у Нордично-Балтійському регіоні: «Готові активно співпрацювати в межах цього об’єднання та посилювати північний фланг вільної Європи».

На зустрічі обговорили і відбудову України. Естонія однією з перших оголосила патронат над окремим регіоном — Житомирщиною, де вже реалізує інфраструктурні проєкти. Естонія долучена до розроблення плану відновлення морської галузі України та стратегії залучення донорів для його реалізації.

Денис Шмигаль наголосив, що складова відбудови нашої держави — механізм компенсації завданих Україні збитків за рахунок російських активів, і подякував колезі за те, що Естонія розробила такий механізм на національному рівні.

«Це створило важливий європейський прецедент. Очікуємо, що завдяки міжнародному компенсаційному механізму всі знерухомлені російські активи буде спрямовано на потреби України», — наголосив Прем’єр-міністр України.

Ще один важливий аспект співпраці двох країн, про який ішлося, — енергетика. За словами Дениса Шмигаля, через механізм цивільного захисту ЄС Естонія надала Україні понад 140 трансформаторів і більш як 300 одиниць енергетичного обладнання.

«Ключовим є оголошений Естонією внесок 400 тисяч євро до Фонду енергетичної підтримки України. Найближчим часом в Україну надійде енергоблок з естонської Ауверської електростанції. Він здатний забезпечити електроенергією 150 тисяч людей. Також обговорюємо передачу 2025 року Україні ще двох енергоблоків», — повідомив глава українського уряду.

Денис Шмигаль та Крістен Міхал розглянули подальші кроки з імплементації формули миру Президента України Володимира Зеленського. Наші держави і надалі працюватимуть над відновленням територіальної цілісності України та світового порядку. Зокрема, триває спільна підготовка до другого Глобального саміту, що запропонує переговорну рамку для припинення війни і досягнення справедливого миру.

Прем’єр-міністри обговорили питання євроінтеграції України. Денис Шмигаль наголосив на важливості позиції Естонії в ухваленні ЄС ключових рішень щодо нашого членства, а також технічній і консультативній допомозі.

«Сподіваємося на солідарність у тому, щоб наступний європейський бюджет на 2028—2034 роки став бюджетом великого розширення Євросоюзу», — зазначив Прем’єр. Він подякував естонському народові та уряду Естонії за солідарність з Україною у важкій боротьбі з російським агресором.

За підсумками переговорів прем’єр-міністрів двох країн підписано спільну заяву, в якій задекларовано зміцнення двосторонньої партнерської співпраці, рішучість протистояти російському агресору, беззастережну політичну підтримку України від Естонії з усіх важливих питань.

Урядовці закликали ЄС до посилення санкційного тиску на росію, встановлення повного торговельного ембарго, санкції проти газпрому, російських нафтових компаній та росатому. Документ передбачає домовленість про посилення санкцій для протидії тіньовому флоту росії й підтримку Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський, і запрошення України до членства в НАТО. У спільній заяві акцентовано на непохитній підтримці Естонією вступу України в Європейський Союз. Документ підтримує продовження ініціативи Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ