Ключі від службових автомобілів для сільських лікарів передано представникам районів, де будують нові амбулаторії. Навіть сам факт такого будівництва на Луганщині — добрий знак розвитку області.

Будівництво, якому радіють на селі

Нині в області активно реалізують урядову програму «Допомога поруч». На державному рівні було вирішено, що час переходити від ремонту старих, непристосованих будівель сільської медицини до зведення нових, якісних і сучасних. Тепер у селах з’являються амбулаторії, де є житло для сімейного лікаря й автотранспорт. Дбати про облаштування умов роботи майбутніх медичних працівників заздалегідь — такі нові принципи, за якими працює владна вертикаль.

«Ми всі розуміємо, в якому стані медицина на селі. Тривалий час це питання просто ігнорували. Згадайте, скільки сільських амбулаторій на Луганщині ввели в експлуатацію за останні 10 років. Правильно — нуль, — каже в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь. — Завдяки позиції Президента Порошенка ситуація змінюється. Цього року ми збудуємо 11 амбулаторій. Сім з них запрацюють до кінця березня. Я впевнений у наших лікарях, а тепер вони матимуть ще й гідні умови праці. І вже за місяць ми побачимо конкретний результат ініціативи Президента».

Амбулаторії укомплектують і службовими автомобілями. Повнопривідні автівки Renault Duster придбали за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Загальна вартість становила приблизно 5,5 мільйона гривень.

«Адже що таке нова машина? Можливість вчасно приїхати на виклик за будь-яких обставин. А це врятовані людські життя. Упевнений, крок за кроком медицина на селі стане комфортною і доступною», — зауважує Сергій Філь.

За кермом одного з новеньких автомобілів — Георгій Лепський із села Підлісне Попаснянського району. Він працюватиме водієм красивої машини. Але виникає запитання: чи подолають ці авто луганські дороги? «Ми навмисно придбали машини підвищеної прохідності, бо розуміємо, що в Луганській області складна ситуація з дорогами», — каже очільник області.

Шлях до… Києва?

Дороги Луганської області державного значення залишилися без експлуатаційного утримання. Саме з цим, стверджують фахівці, пов’язане зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. Траплялися й ситуації, коли саме через стан доріг дітей не підвозили в школи.

Очільник Луганщини покладає відповідальність за такий стан справ на службу, яка зобов’язана налагодити експлуатаційне утримання автошляхів державного значення, адже ті дороги, що «перебувають на балансі ОДА, і утримують, і ремонтують».

«Є велика проблема зі Службою автомобільних доріг у Луганській області, яка обслуговує дороги державного значення. Через халатність не проведено тендер і не укладено договори на експлуатаційне обслуговування доріг. Тому в області дороги державного значення, які є на балансі у служби, не обслуговують, там не проводять навіть ямкового ремонту. З цього приводу я підготував звернення до Прем’єр-міністра щодо негайної перевірки відповідності займаній посаді керівника луганської Служби автомобільних доріг», — розповів в.о. голови Луганської ОДА Сергій Філь.

Він упевнений, що тільки так вдасться навести лад.

І додає: «Днями презентовано Перспективний план розвитку області, який ми будемо реалізовувати на території Луганщини. У ньому закладено комплексний підхід і рішення багатьох питань, зокрема стану дорожнього покриття. За таких умов, переконаний, автомобілі для сільської медицини впораються з місією, яку на них покладено, і все це значно приблизить лікаря до пацієнта».