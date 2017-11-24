Трохи більш як півтора року тому я очолив країну, щоб протистояти найтяжчій економічній кризі в історії Бразилії. Зіткнувшись із цим викликом, запропонував ухвалити трансформаційний порядок денний для дій влади, який не передбачав будь-яких популістських заходів. Цей порядок денний складається з довгого переліку структурних реформ і має на меті досягнення фінансової стабільності, зростання продуктивності праці та обсягів виробництва.

Результати вже очевидні. Рецесію у країні спинено, а бразильська економіка демонструє позитивну динаміку впродовж останніх двох кварталів. Аналітики передбачають зростання ВВП на 1% у 2017 році. Інфляція, що сягала 10% у травні 2016 року, знизилася й у вересні становила 2,54%. Купівельна спроможність населення зростала завдяки збільшенню на понад 6% реальних зарплат. Базова кредитна ставка, яка в травні 2016 року перебувала на рівні 14,25%, постійно знижується. Спеціальна ліквідаційно-наглядова система практикує ставку 7,5% — найнижчий рівень за останні чотири роки з відчутним зменшенням банківського спреду. Саме лише зменшення кредитної ставки забезпечило надходження 80 мільярдів реалів до державної скарбниці (1 долар США = 3,28 бразильського реала. — Ред.).

Зовнішня торгівля б’є один рекорд за другим: позитивний баланс сягнув 58,477 мільярда доларів між січнем і жовтнем поточного року, що означає зростання на 51,8% порівняно з таким самим періодом торік. Промислове виробництво зросло на 1,6% за той самий період (у травні 2016 року було зменшення на 9,8%). Експорт продукції автомобільної промисловості зріс на 55,7% порівняно з 2016-м, перевищивши 560 тисяч одиниць за 2017 рік. Продаж нових автомобілів на внутрішньому ринку зріс на 9,28% цього року порівняно з відповідним торішнім періодом. Урожай зернових у 2017 році має сягнути історичного показника 242 мільйони тонн, що означає 30% зростання порівняно з минулим роком. Як результат розігріву бразильської економіки портова перевалка зросла у 2017 році на 5,7%, а внутрішній авіаринок порівняно з минулим вереснем — на 6,6%.

Щоб бізнесу було комфортно

Цей позитивний тренд — основа для відновлення довіри до бразильської економіки. Показник підприємницької довіри, за дослідженням Фундації Жетуліо Варґаса, досяг у жовтні 90,3 пункта — найвищого рівня від липня 2014 року. Суверенний ризик Бразилії, який обчислює американський банківський холдинг JPMorgan Chase, знизився з 544 базових пунктів у січні 2016 року до 239 б/п у жовтні 2017-го. Індекс біржі Сан-Пауло (IBOVESPA) перевищив 76 тисяч пунктів у вересні 2017 року після перебування на рівні нижче як 38 тисяч пунктів торік у січні. Акумульовані прямі іноземні інвестиції у першому півріччі 2017-го становили 40,3 мільярда доларів США порівняно з 78,9 мільярда за весь 2016 рік. На аукціонах енергоносіїв, проведених за новою регуляторною моделлю, включно з нещодавно відкритими досольовими покладами нафти, було отримано понад 22 мільярди реалів. Лише у цій галузі найближчими роками очікується приплив інвестицій обсягом 444 мільярди реалів та створення майже 500 тисяч робочих місць.

Заходи з раціоналізації та економічної передбачуваності поліпшили бізнес-клімат завдяки антибюрократичним ініціативам у сільському господарстві, сфері послуг, роздрібній і зовнішній торгівлі. Закон про відповідальність державних підприємств сприяв підвищенню професіоналізму їхніх керівників. Якщо раніше таким підприємствам не довіряли, то тепер вони набувають ваги в суспільстві. Від збитковості 32 мільярди реалів у 2015 році вони перейшли до прибутку 4,6 мільярда 2016-го і 17,3 мільярда реалів у першій половині 2017 року. Задля сприяння продуктивності схвалено трудову реформу. Без обмеження прав було осучаснено законодавство, і неоформлених працівників вивели з тіньового ринку праці.

Успіх цього порядку денного вже відображається на збільшенні зайнятості й кількості робочих місць. Накопичені річні результати, відповідно до розрахунків загального реєстру зайнятості міністерства праці, дали 163 тисячі нових робочих місць. За оцінкою Бразильського інституту географії та статистики, лише у третьому кварталі 2017 року створено 1,061 мільйона робочих місць і 524 тисячі осіб позбулися статусу безробітного. Реальна заробітна плата працівників зросла на 3,9% у третьому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016-го.

Криза лишилася далеко позаду

Відновлення фінансової відповідальності та економічне зростання зробили можливими збільшення витрат на соціальну сферу. Виплати за сімейною стипендією зросли на 12,5. Тим часом уряд пішов далі і запровадив програму «Іти вперед», що надає допомогу сім’ям в отриманні роботи та кредитів. Не вагаючись, я вивільнив для використання неактивні рахунки Фонду гарантування часу служби і дозволив дочасне зняття вкладів, внесених до Програми соціальної інтеграції та Програми надбань державного службовця, що пішло на користь мільйонам бразильців і принесло 60 мільярдів реалів в економіку країни.

Зросли бюджетні видатки на медицину та освіту. Раціоналізація менеджменту у галузі охорони здоров’я сприяла збільшенню фінансування найнеобхідніших послуг: 4 мільярди реалів було перенаправлено для закупівлі медикаментів, відкриття медичних закладів і найму персоналу. Програма «Народна аптека» витрачала 80% свого бюджету на адміністративні видатки. Нова форма призначення фінансування збільшила на 100 мільйонів реалів на рік кошти для придбання базових медикаментів. В освітній галузі ухвалення реформи середньої освіти сприяло модернізації навчальних програм відповідно до індивідуальних особливостей учнів та реалій ринку праці. Фонд фінансування студентів отримав дофінансування, що зміцнило його та уможливило відкриття 75 тисяч нових навчальних місць. Із запуском геостаціонарного супутника у Бразилії було зроблено вирішальний крок у забезпеченні доступу до високошвидкісного інтернету.

Результати свідчать про те, що стратегію, запропоновану й застосовану урядом, обрано правильно. Криза лишилася позаду, і країна повернулася на рейки розвитку. З переконанням, що не маю права втрачати час, працюватиму над схваленням порядку денного реформ. Наступним кроком буде продовження реформування, що забезпечить нашій економіці кредитоспроможність і виживання. Спрощення податкового законодавства — ще один наш пріоритет. Це підвищить конкурентоспроможність нашої промисловості. Користуючись підтримкою Національного конгресу, робітників і підприємців, ми повертаємо Бразилію на рейки економічного успіху.

Мішел ТЕМЕР,

Президент Федеративної Республіки Бразилія,

для «Урядового кур’єра»