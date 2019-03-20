На цих наріжних каменях і засновано досягнення високої якості життя на Тернопільщині

Запроваджена урядом реформа з децентралізації, тобто передачі повноважень і ресурсів на рівень громад, стала не самоціллю, а інструментом досягнення високої якості життя людей у регіонах. Відчувається це, зокрема, й на Тернопільщині, де Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів засідання Ради регіонального розвитку.

Тернопільська область свого часу стала однією з найкращих за темпами об’єднання громад і сьогодні має високі показники зростання промислового виробництва, підвищення заробітної плати, створення нових робочих місць, яке найближчими роками має сягти близько 9 тисяч щороку. У планах — реалізувати в області близько 1,5 тисячі регіональних проектів на суму близько 30 мільярдів гривень. Причому більшість їх стосується формування Нового освітнього простору, оновлення системи охорони здоров’я в регіоні й розбудови інфраструктури.

Однією з найперспективніших для інвестування вважається галузь АПК. Останніми роками тут реалізовано понад 60 інвестпроектів, які дали змогу регіону посісти провідні позиції в тваринництві, вирощуванні цукрових буряків і ріпаку.

Досягнуті успіхи — велика робота, яка триває в області з 2014 року. «До 2014-го ми були обмежені в можливостях. Але ідея децентралізації була покликана на системні зміни в управлінні державою, — сказав Володимир Гройсман. — І Тернопільщина тоді показала всій країні, що можна йти шляхом змін і отримувати результат. Те, що ми бачимо сьогодні, — це перші паростки змін».

Нині в Україні накопичено непогані фінансові інструменти, обсяги місцевих бюджетів зросли в 3—4 рази. В регіонах є бюджети розвитку, які дають змогу змінювати якість освіти, медицини, поліпшувати бізнес-клімат і залучати інвесторів. Красномовним прикладом таких змін стало й радикальне скорочення черги в дитячі садочки. За три останні роки вона скоротилася більш як на 60 тисяч місць. Інший приклад: торік обсяг капітальних інвестицій по всій країні був понад 520 мільярдів гривень. І цей процес триватиме далі, запевнив Прем’єр.

Реформа з децентралізації змінила філософію управління. Як жити громадам, знають тільки вони. У разі збереження непохитності реформи роль в ухваленні фундаментальних рішень лише зростатиме, запевняють у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

А регіональних лідерів Прем’єр закликав швидко переходити до середньострокового планування. Саме регіональні стратегії спільно із загальнодержавними планами змін дадуть новий поштовх економічному зростанню в країні.

«Ніщо краще не гуртує Україну так, як ефективність кожного… Не про крісла треба думати, а про те, як розвиватиметься громада», — запевнив Володимир Гройсман.

Таку ефективність слід не лише забезпечити, а й захистити. І перейти до нового етапу реформи — на рівні Конституції України. Це дасть змогу не залежати від меркантильних і вузькопартійних інтересів будь-якого політика. У 2020 році слід провести чергові місцеві вибори на новій територіальній основі. Країна має бути об’єднана й згуртована ефективними й самодостатніми громадами.

Йдеться про те, що реальні плани, орієнтовані на досягнення загальнодержавних цілей, відповідальна політика й згуртованість навколо ідей розвитку держави неодмінно перетворить Україну на сильну і велику країну.

У своїй історії українці нерідко ставали заручниками безвідповідальної, непрофесійної і популістської політики. «Але ми не можемо допустити, щоб з нами розмовляли через приниження, коли говорять нещиро, неправду, коли пропонують нереальні рішення складних питань, — вважає Володимир Гройсман. — Ми маємо право вимагати чітких відповідей на важливі для себе питання, наших дітей і наших родин. Я готовий давати чіткі відповіді про те, що ми робимо, навіщо, який хочемо результат, і не сприймаю зневажливого ставлення до українських громадян», — наголосив Володимир Гройсман.

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«Урядового кур’єра»