Весна завершується фінальним акордом реформування первинного рівня територіальної організації влади: 27 травня уряд поінформував про завершення процесу затвердження перспективних планів формування територіальних громад у країні. Відтепер 100% території держави мають чітку перспективу для розвитку. Тож небезпідставно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що очолювана ним команда втілює в життя принцип «сильні громади — успішна країна».
Певна річ, передача з центру на території значно ширших повноважень та відповідних фінансів вимагає від керівників і службовців нових об’єднаних територіальних громад зовсім іншого рівня управлінських знань і навичок. Бо там нині проживає і проживатиме після реалізації затверджених урядом перспективних планів областей вже не дві-три тисячі, а кілька десятків тисяч населення.
Отож кадрове забезпечення ОТГ виходить на одне з чільних місць у процесі реформування. Передусім йдеться про якісні зміни в управлінні людськими ресурсами, впровадження у вітчизняну практику розроблених Радою Європи стандартів доброго врядування. На часі розробка сучасних професійних стандартів для посадових осіб місцевого самоврядування.
Як повідомили «Урядовому кур’єру» у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», там за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» вже підготували проєкт професійного стандарту важливої посади первинного рівня управління — «Начальник служби персоналу (завідуючий відділом персоналу) апарату місцевої ради».
Вимушений карантин, пов’язаний з пандемією, розробники використали для публічного обговорення своїх напрацювань. Зокрема і для того, щоб в онлайн режимі вислухати практиків, скористатися досвідом тих громад, які вже не перший рік успішно працюють у нових умовах.
За словами виконавчого директора асоціації Валентини Полтавець, професійні стандарти на службі в органах місцевого самоврядування повинні чітко і недвозначно визначати вимоги до кваліфікації кожної посадової особи та їхніх компетентностей. Без таких рамок намарне говорити про належне кваліфіковане здійснення професійної діяльності.
Проєкт згаданого вище профстандарту містить вимоги до підпорядкування такої посадової особи, умов її праці. Вона має обов’язково бути переможцем конкурсу, визначеного галузевим законодавством, складати присягу, пройти відповідне випробування (півроку) тощо. Начальник служби персоналу ОТГ мусить мати диплом магістра (8-й рівень НРК), досконало знати державну мову, грамотно писати і вільно спілкуватися, дотримуватися доброчесності, принципів чесного і прозорого служіння суспільству та інтересам територіальної громади.
Публічне обговорення триватиме до 8 червня. Затим Асоціація ОТГ подасть відповідну заявку на затвердження цього професійного стандарту до Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАНУ.