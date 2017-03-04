Знання англійської мови — потужний інструмент для руху України в Європу. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час церемонії вручення сертифіката свого благодійного фонду на виплату стипендій освітянам — учасникам проекту «Вчителі англійської мови — агенти змін», які в межах національної кампанії «Україна Speaking» проводять навчальні тренінги з підвищення рівня викладання англійської в загальноосвітніх навчальних закладах. Сума сертифіката становить 556 тисяч гривень, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Сьогодні англійська мова — як повітря, без неї не уявляєш повноцінного життя, доступу до абсолютно нового пласту знань, бо вона є інструментом для саморозвитку», — сказав Президент. Він висловив переконання, що, попри номінальне завершення Року англійської мови, ініціативу з її вивчення буде продовжено. Глава держави нагадав, що Фонд Петра Порошенка стояв біля витоків цієї ідеї: «Ми впевнені, що символічна подія у вигляді підтримки вчителів — лише перший крок, який започаткує цілий рух у всій країні».
Президент подякував організаторам, Британській раді, а також волонтерам, які прибули в Україну з-за кордону, щоб безкоштовно навчати наших дітей англійської мови. Він додав, що «сьогодні саме в Україні відбувається диво, саме в Україні відбуваються найбільші зміни». Хоч наша держава переживає дуже складні часи, вивчення англійської мови має стати пріоритетом для освіти».
Дружина Президента Марина Порошенко, яка також узяла участь у церемонії, привітала всіх з успішною реалізацією програми «Вчителі англійської мови — агенти змін». «Ми маємо перші результати цього проекту: за минулий рік Україна піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою. За даними ВВС, ми увійшли до сімки країн, жителі яких найактивніше вивчають цю мову», — повідомила Марина Порошенко.
Головна цінність українських «агентів змін» — це нові методики й підходи до навчання, які нарешті дадуть змогу відмовитися від застарілих методів викладання іноземної мови в українських школах. У сучасному світі знання англійської — не данина моді, а необхідність. «І українці, які три роки тому обрали європейський вектор розвитку, особливо молодь, мають вільно володіти офіційною мовою міжнародного бізнесу, науки, техніки і культури», — наголосила Марина Порошенко.
Директор Британської ради в Україні Саймон Вільямс, говорячи про проект Go Global, зазначив, що для нього велика честь працювати в Україні і з українцями: «Ми бачимо успішну реалізацію проекту, а саме збільшення кількості людей, які вже говорять англійською». Народний депутат один з ініціаторів громадської ініціативи Go Global Мустафа Найєм повідомив, що програма охопила сім регіонів нашої країни, в ній взяли участь 65 вчителів, які тренували інших вчителів. Триває каскадна підготовка у всій країні. Уже 50 тисяч школярів, які навчаються англійської мови новим методом, сприйматимуть свою країну інакше.
Учителька англійської мови з міста Олешки Херсонської області Тетяна Матвієнко зазначила, що проект повністю змінив ставлення вчителів, які взяли в ньому участь, до викладання іноземної мови. За її словами, тепер українські діти мають змогу здобути сучаснішу та якіснішу освіту й ставати конкурентоспроможними громадянами своєї держави.