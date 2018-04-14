Минув рік відтоді, як підприємства Донбасу по той бік лінії розме­жування були, так би мовити, «націоналізовані» окупаційною адміністрацією. Перехід заводів і шахт, що стабільно працювали, під так зване «зовнішнє управління» нові «господарі» назвали своїм великим досягненням. А лідер «ДНР» О. Захарченко вже звично побачив тут черговий початок кінця України. Він радісно назвав цю ситуацію… блокадою України з боку «республік» і запевнив, що наша держава відтепер протримається всього 60 днів і припинить існування.

 Річницю абсурдних заяв у Донецьку, звичайно, не відзначали. Тим більше, що якраз у березні минулого року почався занепад «віджатих» українських підприємств і подальший різкий спад всієї економіки «республіки». Дійшло до того, що вже он навіть російські куратори донецьких колаборантів кинулися виправляти ситуацію. Бо під час перемовин у Мінську назвали повернення колишньої ситуації в економіці до провальної «націоналізації» серед головних завдань на 2018 рік.

Фото з сайту nrc.nl

«Кремль скраю, нічого не знаю…»

«Торішній оптимізм Захарченка після введення зовнішнього управління на українських підприємствах зайвий раз доводить, що до влади дорвалася дуже нерозумна персона чи взагалі недоумок! — емоційно каже фахівець одного з підприємств, яке ледве виживає на окупованій території. — Навіть дурню була б зрозуміла безперспективність такого кроку, а він, навпаки, дуже радів. Хоча все елементарно: ці підприємства стабільно працювали до того часу, поки отримували сировину з України, а туди відправляли продукцію. А коли цю просту схему та зв’язки з «великою землею» обірвали, виробництва почали зупинятися». 

Втім, існує ще одна версія, яка трохи виправдовує «економічний геній» лідера окупаційної адміністрації. Подейкують, його просто вкотре використали і «кинули» кремлівські ляльководи. Адже навесні 2017-го «вождь» був переповнений надіями і перспективами щодо тісної економічної спів­праці з Росією та успішного виходу донецької продукції на російський ринок. 

«Натомість ми отримали величезну дулю! — обурюється мешканець Донецька. — Хтозна-що росіяни наобіцяли із «націоналізацією», але ситуація дуже нагадала весну 2014-го. Люди тоді також кричали «Путінвводівойска!», бо нас переконували: тільки-но проведемо референдум за відокремлення від України, Росія нас забере під своє крило… Ми знову наступили на ті самі граблі! Власними руками все знищили, розграбували чи порізали на брухт, а російські куратори тільки співчутливо головами хитають: Кремль скраю, нічого не знаю…» 

Негативних емоцій у людей не бракує, бо результати економічного падіння за рік після «націоналізації» вражають. Про це навперебій свідчать не тільки люди, що втратили роботу, заробіток тощо, а й сухі статистичні дані щодо «розвитку» економіки. Взяти хоча б головну галузь — металургію. «Міністерство промисловості і торгівлі ДНР» оприлюднило такі цифри: у 2017 році металургійні підприємства «республіки» виробили 1,53 мільйона тонн чавуну, 1,1 мільйона тонн сталі, 0,87 мільйона тонн готового прокату. Тепер порівняємо ці показники того ж «міністерства» за 2016 рік (без «націоналізації»). Виробництво чавуну — 2,7 мільйона тонн, сталі — 2,1 мільйона тонн, готового прокату — 1,2 мільйона тонн. Тобто відбулося стрімке зменшення виробництва за всіма видами металопродукції відразу вдвічі!.. І це при тому, що частка металургії в економіці «республіки» становить майже половину — 46 відсотків.  

Може, металургія єдина галузь, що різко «пікірує»? Візьмімо наступного економічного «кита» — вуглевидобуток. За офіційною інформацією їхнього «міністерства вугілля та енергетики», у 2016 році тутешні шахти видобули трохи більше, ніж 12 мільйонів тонн вугілля. Про результати роботи гірників у 2017-му, після «націоналізації», поки що не дуже розповідають. І, мабуть, неспроста. А висновок щодо стану справ можна зробити хоча б із планів на 2018 рік: той самий О. Захарченко пообіцяв, що шахти піднімуть на-гора «близько 8 мільйонів». І це тільки у планах… А який вигляд мають ті плани на тлі торішніх 12 мільйонів? Нове спростування пропагандистських вихвалянь про економічний «розвиток і процвітання».

Негативні результати економічного падіння за рік після «націоналізації» вражають. Фото з сайту radiosvoboda.org

«Гвардійці праці» стали кавалерами продуктових пакетів

«Останні роки живемо одночасно у трьох часових вимірах, — розповідає мешканка Макіївки. — Перший: нам втовкмачують по телевізору про занепад і всілякі жахи в Україні та Європі. Другий: та сама місцева пропаганда переконує, що «республіка» і ми у ній розвиваємося, міцніємо і багатіємо. І третій — це наше реальне життя, точніше, виживання в неймовірно важких умовах, порівняно з яким довоєнне життя тепер здається раєм земним!..»

Всюдисуща пропаганда справді намагається створити ілюзію «розвитку» економіки на тілі її занепаду і спотворює дійсність примітивними фейками. Чого тільки вартий «прорив» у… автомобілебудуванні, про який з гордістю повідомили «вожді» минулого літа. 

Жителів окупованої території раптом почали переконувати, що в Донецьку вдалося налагодити випуск власних автобусів «Донбас». Насправді, і це не секрет для багатьох донеччан, процес складання техніки обмежився тільки тим, що у місті прикріпили таблички із назвою «Донбас» до пригнаних сюди новеньких ПАЗиків із Росії. 

До речі, підтримку «головних стратегічних економічних партнерів» таки трохи відчули і в металургії. Щоправда, росіяни діють за звичною для себе схемою «іхтамнєт». 

Зокрема, тимчасовим адміністратором на дея­ких підприємствах металургійного циклу стало ЗАТ «Внешторгсервис», що підпорядкувало заводи у Єнакієвому та Макіївці, Харцизький трубний завод, рудоуправління, коксохімічний завод. Ця структура зареєстрована у Південній Осетії, а у «ДНР» заснувала дочірнє підприємство за місцевими правилами. Тутешні підприємства значаться як філії: Донецький металургійний завод — «№1», Єнакіївський — «№2» і т.д. А сировину — залізну руду для «націоналізованих» заводів — постачали з Росії. Але не відкрито, а вже звично, гібридно — як гуманітарну допомогу для Донбасу. 

Тобто обдурені мешканці окупованої території Донбасу знову переконалися: росіяни ніколи не мали і не мають наміру відкрито співпрацювати із невизнаною «ДНР», аби не потрапити під чергові санкції. Але людей тут вже довели до такого стану, що деякі з них тихенько радіють, що їх ще не звільнили із заводу, скажімо, «№2», який нині працює тільки на третину своєї потужності. 

«Металурги і шахтарі — «гвардія праці», колись були гордістю краю, а в «республіці» нас перетворили на рабів! — сумно зітхає житель Єнакієвого. — Нам по «ящику» розповідають, що все добре, а ми працюємо за копійки. Коли нас рік тому брали під «зовнішнє управління», обіцяли зарплату на рівні колег в Україні — 8—10 тисяч  гривень. Де вона? Маємо вдвічі меншу, і ту дають частинами. В Україні до свят чи ювілеїв ми отримували премії та ордени, а тепер я змушений радіти подачці — продуктовому пакету із харчами сумнівної якості, на які ще 3—4 роки тому я навіть не глянув би…»

До економічних і соціальних бід, яких різко збільшилося за рік «націоналізації», додалася й екологічна проблема, що не забарилася через нехтування теперішніми власниками потужних підприємств відповідних елементарних вимог. Причому проблема постала настільки гостро, що до цієї теми наша газета повернеться в окремому матеріалі.