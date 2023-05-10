Нещодавно Національний банк України провів опитування у банківському середовищі про зростання ставок за депозитами. Більшість фінустанов висловилася за підвищення. На скільки і як швидко банки готові робити це надалі, з’ясовував «Урядовий кур’єр».

Дослідження, а не голосування

В недавньому «Опитуванні про банківське фондування» фінансові установи відповідали на запитання про зміну його вартості впродовж першого кварталу 2023 року та очікування змін ціни депозитів (відсоткові ставки) у другому кварталі.

«У першому кварталі, за оцінками більшості банків, загалом вартість депозитів підвищилася, тобто відсоткові ставки зросли. Очікування банків про зміну цих показників у другому кварталі мають схожу тенденцію: більшість фінустанов прогнозує зростання вартості депозитів до червня 2023 року. Оскільки опитування щоквартальне, то запитання про очікування банків у віддаленішій перспективі (більше, ніж квартал) не ставлять», — зазначають у пресслужбі Національного банку України.

Варто пояснити, що таке опитування банків про умови фондування — це дослідження, а не голосування. Отже, банки не висловлюються за підвищення відсоткових ставок чи проти нього.

«Підсумки опитування підтверджують, що банки очікують подальшого збільшення вартості коштів клієнтів. До речі, вартість грошей клієнтів для банків збільшується не тільки за рахунок зростання ставок. Останнім часом відбуваються зміни й у структурі клієнтських коштів — почала зростати так звана строковість ресурсів. Це означає, що клієнти, які тримали гроші на поточних рахунках або вкладах на вимогу, відкривають строкові депозити. Тобто частка дорогих строкових грошей у загальній масі збільшується, частка дешевих на вимогу зменшується», — вважає голова правління Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Це підтверджує й Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm. Він переконаний, що банки зацікавлені у строкових вкладах і готові підвищувати ставки для активнішого залучення грошей.

У НАБУ вважають, що цьому сприяє дизайн монетарної політики НБУ, а саме вимоги щодо розмірів обов’язкових резервів (високий рівень резервів для коштів на вимогу), а також умови за депозитними сертифікатами, які регулятор пропонує банкам.

На початку квітня 2023 року Нацбанк України знизив дохідність сертифікатів овернайт, а більш дохідні строкові сертифікати продає банкам залежно від залучення ними строкових вкладів. Ці інструменти підштовхують банки до більшої зацікавленості у строкових депозитах і сприяють зростанню відсоткових ставок за ними.

Тренд до зростання в усьому діапазоні

Якими можуть бути відсотки за депозитами? Як вони зростатимуть за певних умов?

Попри незмінно високий рівень ліквідності в банків чинні умови на ринку сприяють поступовому зростанню відсоткових ставок за строковими депозитами, що й відбувається. Порівняно з початком року UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб — індикативна ставка, що розраховується в системі Thomson Reuters кожного банківського дня о 15:00 за київським часом) за вкладами у гривнях додав близько одного відсоткового пункта за всіма категоріями строків вкладів, крім вкладів на дев’ять місяців.

«Беру на себе сміливість прогнозувати, що UIRD, показник ставок топ-20 банків на ринку вкладів населення, зросте ще на один — два пункти. Діапазон ставок за вкладами дуже широкий. Залежно від банку, строковості, можливості часткового зняття чи поповнення та інших умов нині є пропозиції від 3 до 18% річних. Зростання UIRD означатиме загальний тренд до зростання ставок у всьому діапазоні. Але це не означає автоматичного додавання одного — двох відсоткових пунктів до всіх пропозицій на ринку», — наголошує Олена Коробкова.

І це цілком зрозуміло, адже кожен банк ухвалює рішення про умови вкладів самостійно, відповідно до своєї ситуації. Хтось може не поспішати підвищувати ставки, а хтось агресивніше боротиметься за клієнтів, зокрема за рахунок вищих відсотків порівняно з колегами.

У головному фінансовому регуляторі очікують на активнішу відсоткову та маркетингову конкуренцію банків за три- та шестимісячні депозити. Там переконані, що більш довгострокові депозити теж залишаться привабливими для клієнтів фінустанов з огляду на перегляд прогнозу облікової ставки та очікуване зниження інфляції.

Представники самих банків вважають, що ставки за депозитами зростатимуть, що і підтверджують коментарями.

«Укргазбанк зважено підходить до політики вартості грошей. Ми постійно відстежуємо ринок. На нашу думку, ставки у гривнях збільшуватимуться на довгі терміни (понад три місяці) і незначно зменшуватимуться на терміни до трьох місяців. Щодо валюти, то тут однозначно ставка знижуватиметься, хоч вона вже мінімальна. Є розмови про від’ємну ставку за валютними вкладами (коли клієнт доплачуватиме за збереження коштів)», — вважають у цій фінансовій установі.

Іван Нікітченко пропонує пригадати, що поступове зростання відсотків розпочалося ще торік улітку, тому для різкого зростання передумов немає. Експерт упевнений, що зниження темпів інфляції, яке спостерігається цього року, спонукатиме фінансові установи, навпаки, до повільного зниження ставок за вкладами.

Мода на строкові не минає

Які вклади будуть привабливішими для клієнтів фінустанов?

У Нацбанку щиро радіють із приводу того, що цього року нарешті вдалося розгорнути багаторічний тренд на зниження частки строкових коштів у загальному обсязі вкладів населення. Там зазначають, що загалом зростання частки строкових депозитів населення з початку року становило 3,2 пункти — до 33,2%.

«Як свідчать підсумки нашого опитування, респонденти очікують, що тенденція до зростання строковості депозитів зберігатиметься впродовж 12 місяців. Збільшення строковості депозитів важливе в контексті мінімізації ризиків для валютного ринку. Потенціал для цього є. Привабливість ставок зростатиме з огляду на зниження очікуваної інфляції.

НБУ використовує різні інструменти, щоб спонукати банки активніше залучати строкові депозити населення у гривнях. Ми і надалі калібруватимемо й тонко налаштовуватимемо свій інструментарій з огляду на зміни у строковій структурі фондування банків, прогнозу ліквідності та ситуацію на валютному ринку», — переконані в Нацбанку.

Від форми власності не залежатиме

Яким банкам буде простіше підвищувати ставки за вкладами?

Звісно, що відсоткові ставки — це не норматив, який усі зобов’язані виконувати. Отже, якщо їх треба підвищити для інтенсивнішого залучення депозитів, будь-який банк може зробити це швидко. Тому, на думку голови правління Незалежної асоціації банків України, питання не в тому, просто чи ні підвищити ставки, а чи відповідає це потребам банку та чи економічно доцільно.

«Банки встановлюють ставки з огляду на потреби в ресурсах. Фінустанова не може істотно вирізнятися ставками на ринку, адже це призведе або до відтоку вкладів у ній, або до занадто великого зростання обсягу депозитів», — вважає Іван Нікітченко. Ці ресурси нікуди буде розміщувати, адже операції щодо кредитування населення і бізнесу нині дуже обмежені.