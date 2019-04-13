Депутат ПАРЄ від Німеччини Франк ШВАБЕ: «Рада Європи не всесильна організація»

Цього тижня у Страсбурзі відбулася весняна сесія ПАРЄ. Її головною інтригою стало ухвалення резолюції, яка імплементує нову, додаткову санкційну процедуру в тих випадках, коли країна-член Ради Європи грубо порушує принципи статуту організації. При цьому ПАРЄ зберегла і своє незалежне право накладати санкції.

Ніхто в ПАРЄ не приховує, що зміни в регламенті асамблеї, особливо в частині запровадження санкцій, потрібні для того, щоб повернути російську делегацію. Її було позбавлено права голосу у 2014 році через незаконну анексію Криму. З 2016 року на знак протесту депутати Держдуми у Страсбург на сесії не приїжджають, а оскільки жодної з вимог резолюцій щодо України Росія не виконала, то перспектива скасування санкцій в асамблеї доволі песимістична. Тому прихильники ідеї діалогу з Росією вирішили змінити регламент так, щоб ускладнити чи унеможливити накладання санкцій на країну-штрафника.

Як писали українські ЗМІ, на нинішній сесії особливо палко ідею повернення Росії до ПАРЄ обстоювала німецька делегація. Щоб з’ясувати, чи це справді так, «УК» звернулася по роз’яснення до заступника глави німецької делегації, очільника групи соціалістів у ПАРЄ Франка Швабе.

— Пане Швабе, яка позиція німецької делегації у ПАРЄ щодо зміни правил асамблеї, що зрештою може призвести до повернення російської делегації без виконання вимог резолюцій щодо України?

— У німецькій делегації немає спільної позиції щодо зміни правил ПАРЄ. Я впевнений, що нам потрібен дуже сильний механізм для відповіді на основні порушення правил цієї організації. Не тільки у ситуації з Росією, а й для інших країн. Але нам необхідний спільний підхід різних органів Ради Європи. Саме це ми намагаємося розробити у співпраці з Комітетом міністрів, що представляє уряди країн-членів Ради Європи.

— У перші дні сесії українські ЗМІ писали, що німецькі депутати в ПАРЄ нібито очолили проросійський рух в асамблеї. Це правда?

— Проросійського руху не існує, і вже точно його немає серед більшості німецької делегації. Але є чітке прагнення багатьох німецьких депутатів створити сильний механізм для відповіді на фундаментальні порушення наших цінностей і правил у співпраці з Комітетом міністрів.

— Ви вірите, що присутність Росії в асамблеї допоможе зупинити анексію Криму, війну на Донбасі й переконає російську владу звільнити всіх українських політв’язнів?

— Я хотів би, щоб це було так. Проте переконаний, що Рада Європи не може розв’язати тих проблем, які не до снаги навіть ООН або ОБСЄ. Якщо ми зосередимося на наших головних питаннях — правах людини, демократії та верховенстві права — то зможемо бути успішнішими. Ми не можемо зупиняти вій­ни або анексії. Але можемо поліпшити ситуацію із правами людини для тих, хто страждає на цих територіях день у день. І найбільша відповідальність за це лежить на Росії. Змінити ситуацію на краще — це не лише те, що ми хочемо зробити. Це те, що ми повинні робити скрізь на території держав-членів Ради Європи.

— Чи не вважаєте, що резолюція, яку було ухвалено в четвер, частково забирає право ПАРЄ контролювати виконання державами-членами своїх зобов’язань? Хіба це не послаблює асамблею?

— Рішенням, яке було ухвалене цього тижня, ми просимо Комітет міністрів запровадити нову процедуру, щоб посилити тиск на держави-члени у процесі виконання їхніх зобов’язань. І ми просимо сильної участі ПАРЄ в цьому процесі. Це зміцнює асамблею, а не послаблює її.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»,

Брюссель