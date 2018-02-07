Ситуація, яка виникла в Черкаській міській раді 29 січня 2018 року під час голосування за бюджет на нинішній рік, безпрецедентна для України. Вона виходить за межі етики місцевого самоврядування. Невідомі молодики в масках заполонили сесійну залу, били депутатів усупереч законам і Конституції України, змушуючи їх голосувати за бюджет і запропонований склад виконкому. Хто їх запросив, за чиєю вказівкою так звані «тітушки» з’явилися на сесії, ще належить з’ясувати. Однак усе це, вважають правники, підпадає під чимало статей кримінального законодавства.

Місто Черкаси ось уже який місяць перебуває в стані перманентної політичної кризи. Міський голова Анатолій Бондаренко часто не знаходить спільної мови зі значною частиною депутатів. Саме тому обласний центр досить тривалий час залишався без бюджету. Його ухвалили лише наприкінці січня у згаданий вище спосіб.

За словами місцевих депутатів, вони відмовлялися голосувати за бюджет тому, що документ розбалансований і містить у собі корупційні складові, а також залишає без уваги безліч нагальних проблем городян. Крім бюджету, на порядку денному було ще одне важливе питання — обрання нового виконкому.

За словами депутата міськради Олександра Згіблова, на початку сесії до зали увійшла група молодиків у сіро-чорних формах із написами «Національна дружина» і чорних формах зі значками Національного корпусу «Азов». Усі вони були замотані шарфами або в балаклавах із капюшонами, а також із явними ознаками того, що у них є зброя (вони зайшли із сумками, які призначені для прихованого носіння зброї). Прибульці стали між рядами, заблокували трибуни. Один із них вигукнув на весь зал: «Депутатів не випускати». Ось так почалася сесія.

Люди в балаклавах і справді не випускали депутатів із зали. Останні, по суті, були в заручниках. Чітко прозвучало: «Якщо ви не ухвалите виконком, то ми вас звідси не випустимо, ви будете тут доти, доки не проголосуєте за саморозпуск». «Був шум, гамір, я особисто не міг підійти до трибуни, мене постійно відштовхували. Довелося зайти до залу і вже звідти говорити, бо не давали мікрофон», — так описував ситуацію секретар міської ради Олександр Радуцький.

Декому дісталося по спині, комусь розбили ніс, були погрози прямого фізичного знищення. Депутати не могли навіть вийти до туалету. Тим часом запропонований міським головою склад виконкому викликав великі суперечки. Було кілька спроб проголосувати за запропонований Анатолієм Бондаренком виконком, але в сесійній залі голосів за його ухвалення так і не знайшлося.

Тим часом представники поліції жодним чином не реагували на те, що відбувається в сесійній залі. Як стало відомо, нині постраждалі депутати звернулися в правоохоронні органи з відповідними заявами про кримінальні злочини, скоєні молодиками в масках. «Як вдалося з’ясувати, багатьох у балаклавах привезли з Києва. Там вони належать до якоїсь «народної дружини», — написав у своєму блозі на «Обозревателе» журналіст Сергій Кузляєв.

Поліція відкрила провадження щодо скандальної черкаської сесії. Водночас перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко висловила стурбованість щодо молодиків у балаклавах, які увірвалися на сесію Черкаської міськради, про що й написала на своїй сторінці у Facebook. Віце-спікер попросила Голову Верховної Ради Андрія Парубія звернути увагу на ситуацію, що сталася в Черкасах, коли депутати міської ради були вимушені голосувати за важливі рішення в оточенні «тітушок» у балаклавах. «Вважаю, що це тривожна тенденція, бо місцеві ради повинні самостійно виконувати свої повноваження, керуватися під час голосувань відповідальністю, а не тиском людей у балаклавах. Закликала створити тимчасову слідчу комісію з питань вивчення ситуації, заслухати черкаську владу й силові структури. Раду, яка не здатна нормально працювати, має бути розпущено, але «тітушки» в залі міськради і психологічний та фізичний тиск на депутатів місцевих рад — це неприпустимо», — наголосила Ірина Геращенко.