Учора Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про скасування майже 100 нормативно-правових актів, які на сьогодні не мають законодавчих підстав і заважали веденню бізнесу в Україні. І хоч протягом двох місяців міністерства та інші органи можуть обгрунтувати відновлення чинності цих нормативно-правових актів, навряд чи таких камбеків буде багато.

Коментуючи урядове рішення, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив: протягом кількох днів провів зустрічі з представниками українського та іноземного бізнесу, і всі вони наголошували на тому, що недолугі регуляції стримують економічне зростання й уповільнюють інвестування в Україну. А це, на думку Прем’єра, означає, що належного клімату в різних сферах поки ще не створено. Разом з тим, за його словами, представники бізнесу відзначають позитивні наслідки певних кроків, які вже зробив уряд. Приміром, наприкінці 2016 року Кабінет Міністрів у межах «дерегуляційного дня» скасував понад 300 постанов і нормативних актів, що обмежували діяльність бізнесу в Україні.

«Фахівці підрахували, що 367 актів — це 3 тисячі сторінок різноманітних регуляцій і вимог, які має виконати бізнес, що працює в Україні. Уявіть, скільки треба витратити часу, щоб їх прочитати, потім виконати, ще й не помилитися, тому що кожна помилка може бути неприємною з точки зору штрафних санкцій», — наголосив Володимир Гройсман. Він зауважив, що після скасування регуляторних актів було визначено період, протягом якого міністерства та зацікавлені органи могли виступити за відновлення їхньої чинності. Утім, за словами Прем’єра, жодного звернення не надійшло.

Володимир Гройсман наголосив: розвиток національної економіки — один з найважливіших пріоритетів уряду. «Наше завдання в той момент, коли багато людей хочуть блокувати наш економічний розвиток, блокувати економічно нашу країну, знищувати її ззовні і зсередини, — працювати ще якісніше для того, щоб утримати економічне зростання», — цей палкий маніфест Прем’єр доповнив конкретним дорученням з’ясувати причини і виявити тих співробітників міністерств, які саботують швидке і якісне опрацювання документів. Він зауважив, що існує багато проблем з документообігом у міністерствах, і ці питання необхідно вирішувати, а міністрам треба бути вимогливішими до колег щодо діловодства.

«Хотів би попросити міністрів попрацювати зі своїми колегами — заступниками міністрів, керівниками департаментів, управлінь. У нас багато проблем з документообігом, з випуском документів, з якістю опрацювання документів. Вважаю, що ви маєте бути дуже рішучими і вимогливими до роботи міністерств усередині. Той, хто щось не погодив, щось недодивився, такі чиновники країні не потрібні, їх треба просто звільняти з роботи», — підсумував Прем’єр.

До речі, Кабінет Міністрів майже завершив роботу над законопроектом щодо створення служби фінансових розслідувань — сучасної ефективної служби, яка працюватиме не нахабством, а інтелектом. Про це також заявив Володимир Гройсман під час урядового засідання. За його словами, перед створенням нової служби фінрозслідувань потрібно буде ліквідувати податкову міліцію та підрозділи МВС і СБУ, які займаються економічними питаннями. Законопроект планують розглянути на одному з урядових засідань і знайти аргументи у спілкуванні з народними депутатами, щоб його ухвалила Верховна Рада. Уряд готовий до повної взаємодії та співпраці для об’єднання бачень, зазначив Прем’єр-міністр, а бізнес підтримує позицію щодо створення єдиного органу фінансових розслідувань.

На засіданні у п’ятницю Кабмін ухвалив розпорядження «Про виділення коштів для придбання порівняльного мікроскопа для проведення судових криміналістичних експертиз», яким передбачається надання Міністерству юстиції України 5,8 мільйона гривень з резервного фонду державного бюджету на придбання Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз порівняльного мікроскопа для проведення судових криміналістичних експертиз, зокрема балістичних.

Ухвалення цього рішення стало результатом зустрічі Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із сім’ями Героїв Небесної Сотні 20 лютого.

«Вони звернулися до уряду, до мене особисто, щоб ми надали ресурси на придбання цього обладнання. Я пообіцяв їм тоді, що протягом місяця це питання вирішимо. Тепер на виконання цієї обіцянки є відповідне рішення, підготовлене Мінекономрозвитку, для виділення цих ресурсів», — поінформував Володимир Гройсман членів Кабміну і доручив відповідальним посадовцям особисто проконтролювати реалізацію цього рішення.

Також Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» для забезпечення механізму реімбурсації на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми на місцях. Відповідно до ухваленого рішення, в регіони буде спрямовано 500 мільйонів гривень.