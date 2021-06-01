Успішне демократичне активне суспільство. Розвиток усіх напрямів — безпеки, оборони, економіки, медицини, промисловості, ІТ, агро тощо. Усе це неможливо без високоосвічених, ерудованих, креативних людей.

«Тема науки та освіти опиняється, на жаль, у фокусі уваги суспільства й медіа не так часто, як наприклад політика, фінанси, судочинство, енергетика. І це абсолютно не заслужено. Бо саме ця тема першочергова й дуже важлива, адже це про навчання, виховання, становлення поколінь, які творять Україну, її майбутнє. Країну, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, яка має визнавати освіту й науку своїми стратегічними пріоритетами», — наголосив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи вчора триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука».

Запит завтрашнього дня

Та попри таку ситуацію із суспільними дискусіями на тему освіти і науки, за словами Президента, державним пріоритетом залишається розвиток кожної ланки освіти: дошкільної, початкової, базової, професійно-технічної, вищої. І в кожній з них держава має забезпечити кілька ключових умов, необхідних для успішного результату: якісна освітня інфраструктура, кадровий потенціал, вмотивовані здобувачі, зміст освіти.

«Якісна освітня інфраструктура — це нині збудовані та відремонтовані садочки та школи, комфортні шкільні автобуси для сільської місцевості, сучасні аудиторії, спортивні майданчики, басейни, їдальні, лабораторії. Знаходимо кошти і надалі це робитимемо, аби освітяни відчували престижність своєї професії, а молоде покоління хотіло працювати у цій галузі. Маємо боротися за українських учених, забезпечувати науково-технічну базу для досліджень, упроваджувати інновації в реальне життя, сприяти участі науковців у міжнародних проєктах задля зміцнення їхнього авторитету в науковому середовищі. Щодо вмотивованих здобувачів освіти, то цього року запроваджено президентські стипендії для кращих учнів за підсумками ЗНО, переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, а також президентські гранти на навчання за кордоном. Держава має активно заохочувати кращих учнів і студентів, забезпечувати відкритий доступ і можливості для індивідуального навчання протягом усього життя. А щодо змісту освіти, то вона має давати не лише знання, а й розвивати важливі для сучасної людини навички саморозвитку, лідерства, креативного мислення, фінансової, цифрової, інформаційної грамотності. Вона має готувати спеціалістів відповідно до запиту завтрашнього дня», — констатував глава держави.

Про відповідальність і розуміння

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна розуміє цінність людського капіталу.

«Саме те, що ми третя країна в Європі, яка витрачає 6,5% свого ВВП на освіту, свідчить про відповідальність і розуміння державою ролі людського капіталу в економіці, розвитку та майбутньому країни. Є прагматичні речі, які вимагають реакції сьогодення. Це і зарплати вихователів, учителів, викладачів. Цього року ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але наша мета: мінімальний базис для освітян — не менше середньої зарплати у країні. Розвиваємо якісну сучасну інфраструктуру. У межах програми «Велике будівництво» збудовано сотні садочків і шкіл. До кінця цього року понад три тисячі населених пунктів отримають доступ до швидкісного інтернету. Це зокрема й школи. І така робота триватиме», — запевнив очільник уряду.

Згадав він і про спільну зі Світовим банком програму на 200 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів і науковців, закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах, а також забезпечення високого рівня навчання, зокрема дистанційного.

Загалом, за словами Прем’єра, уряд планує витратити понад мільярд гривень на придбання техніки для шкіл та інших навчальних закладів.

Державно-приватне партнерство

Денис Шмигаль зосередив увагу на дуальній освіті як елементі державно-приватного партнерства.

«У світі в освітній галузі він надзвичайно добре себе зарекомендував. В Україні також розпочато відповідні експерименти. Очевидно, що за дуальною освітою майбутнє. Діти мають знати не лише теорію, а й могти застосовувати знання на практиці. Елементи дуальної освіти, особливо у професійно-технічній сфері, критично важливі й необхідні. Співпраця освітян із бізнесом — формула успіху для професійно-технічного розвитку, для економіки держави загалом», — переконаний він.

У межах форуму Президент підписав указ про створення Президентського університету. Він має стати сучасним інноваційним освітнім і науковим центром, що готуватиме лідерів для стратегічних галузей розвитку держави, готових до викликів сучасного мінливого світу.

Прем’єр прокоментував: це свідчить про те, що Україна не лише у професійно-технічній, а й у вищій освіті хоче конкурувати за надзвичайно високу якість освіти.

«У Президентському університеті кілька сотень дітей на початку і кілька тисяч у подальшому зможуть здобувати якісну базову освіту в теорії й на практиці збалансовано. Також діти не хвилюватимуться за своє майбутнє, за робоче місце, бо вони в 90% випадків знатимуть, де працюватимуть, — підуть у державну службу, приватну високотехнологічну компанію чи наукову установу, де реалізовуватимуть свій дослідницький потенціал. Це має бути стійка взаємовигідна співпраця з майбутніми роботодавцями, і це про елемент державно-приватного партнерства», — зазначив Денис Шмигаль. Він резюмував, що якісній українській освіті точно бути.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, яких спеціалістів готуватимуть в університеті. Освітні напрями: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; біотехнології та науки про здоров’я; енергетичні технології; глобалізація і міжнародні комунікації. Фінансуватимуть заклад за державні кошти, кошти партнерів (бізнес-компанії), міжнародних донорів. Навчання у виші буде безплатним. Міністр пообіцяв великий кастинг для викладачів та студентів, бо в закладі викладатимуть і навчатимуться найкращі. Співвідношення між теорією та практикою — 30/70. Передбачено працевлаштування випускників вишу в державному секторі за принципом: скільки навчався, стільки й працюєш. Якщо приватний роботодавець зацікавиться студентом і захоче отримати такого інноватора, то компенсує витрати держави на його навчання у трикратному розмірі. Навчальний процес в університеті розпочнеться 1 жовтня 2023 року.