Попри складність рішень екстреного засідання РНБО, сприймати їх слід у контексті нещодавніх подій у країні, які спричинили в суспільстві неоднозначну реакцію. Пояснити кроки влади й заглянути в осяжне майбутнє гарячими слідами зібрання РНБО взявся Президент Петро Порошенко перед широкою телеглядацькою аудиторією.

Підприємства, які виплачували заробітну плату в українській валюті та сплачували податки до українського бюджету, були острівцями України на окупованих територіях. І вони мали стати опорою реінтеграції цих земель після їх деокупації. Так глава держави пояснив передумови подій.

«Це були єдині місця, де функціонувала українська національна валюта, де не платили податки до так званих бюджетів «ЛДНР» або Російської Федерації, а в повному обсязі податки сплачували в Україну. Де забезпечували зайнятість і люди чітко розуміли: ті, хто працював на великих українських підприємствах, які залишалися нехай на окупованих територіях, але під українською юрисдикцією, що це Україна», — зауважив Президент.

Тобто це був своєрідний якір, яким ті території трималася України. І влада збиралися використати їх під час реінтеграції та повернення України на Донбас і Донбасу в Україну.

Президент переконаний, що так звана блокада окупованих територій дала змогу агресорові виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів «ЛДНР», реєстраційних документів, автомобільних номерів. Так само це створило під∂рунтя для захоплення українських приватних і державних підприємств, виправдало їх передачу олігархам-втікачам з України або російським олігархам. «Це знищило Україну на Донбасі. Це дуже небезпечна стратегія, дуже небезпечні дії», — цитує слова Президента його прес-служба.

Президент нагадав, що ще до початку так званої блокади було запроваджено спеціальний порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Уряд запропонував відкритий діалог суспільству в питанні обмеження або припинення переміщення окремих видів товарів через лінію перетину, а також пропонував спільний контроль за цим переміщенням.

За словами Петра Порошенка, до такого контролю було запрошено й активістів, зокрема учасників та організаторів блокади. Однак пропозиція Прем’єр-міністра не знайшла підтримки. «Вони вийшли з переговорів, бо переговори їм не потрібні. Потрібні піар, конфлікт, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні. І це ще один доказ того, що сценарій цього писали не в Україні. І щирі, відкриті, прозорі почуття добровольців, усіх, хто щиро підтримував ці дії, було просто використано», — переконує нас Президент.

Після блокади частина підприємств відмовилася від співпраці з окупантами та проросійськими бойовиками, вирішивши повністю припинити роботу. «Ми побачили дві дії власників цих підприємств. Одні, дуже відповідальні, відмовилися від перереєстрації в «ЛДНР» або Російській Федерації. Це незалежно від прізвищ цих людей позиція громадянина України, яку шаную, — сказав Петро Порошенко. — Інші ж перереєструвалися і почали сплачувати гроші до так званих бюджетів «ЛДНР», де-факто фінансуючи тероризм. Це перші результати блокади: раніше платили в бюджет України, а тепер — у бюджети окупантів».

Саме такий розвиток подій спричинив рішення нашої влади тимчасово припинити транспортний зв’язок із цими територіями. «Ми не могли прийняти продукцію із захоплених, вкрадених виробництв, і ситуація потребувала рішучих швидких дій. І це перша мотивація, яка повністю забороняє переміщення товарів, а це були переважно товари цих українських підприємств, через лінію зіткнення. Наголошую, що йдеться не лише про три переїзди, де стояли блокадні редути, а про всю територію — автомобільні, залізничні та інші шляхи сполучення, якими віднині не можна переміщувати товари», — підкреслив Президент.

Пункти пропуску на лінії розмежування продовжать роботу. Тобто збережеться доступ на окуповані території міжнародних гуманітарних місій та українських громадян на підконтрольну владі територію. «Ми в жодному разі не закриваємо КПВВ, тобто пункти, де вони перетинають лінію зіткнення. Навпаки, робитимемо все для збільшення їх кількості. Бо людина, яка переїжджає з окупованої території на територію, підконтрольну українській владі, — це ще додаткове щеплення проти російської пропаганди».

Петро Порошенко наголошує, що нині найголовнішим для України залишається дотримання демократії та забезпечення порядку в суспільстві. «Хочу сказати одне, — образно висловився Президент. — Україна як літак, що має два крила. Перше — це демократія, друге — це порядок. І летіти можна, лише коли маєш два крила».

З огляду на недавні події за участі деяких одіозних членів парламенту Президент наголосив, що він як глава держави є захисником демократії й порядку: «Нікому не дозволю в такий спосіб знущатися із суспільства, добровольців, героїв, нових поліцейських, бійців Національної гвардії чи Збройних сил тим, хто вважає себе небожителем. Депутатська «корка» ще не дає тобі права знущатися з людей».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»