Уперше таку експозицію започаткували чверть століття тому. І впродовж цих років її творять вихованці та педагоги обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Директор цього центру Іван Герц каже, що щороку відбувається традиційний конкурс «Замість ялинки — зимовий букет», у якому беруть активну участь навчальні заклади краю. Тож кращі роботи й становлять основу виставки новорічних і різдвяних прикрас, яку відкривають в Українському домі «Перемога» у Тернополі. У переддень свята Андрія в еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді розпочинає роботу «Різдвяна майстерня». Вона відкрита в суботу та неділю, а керівники гуртків працюють тут щоденно. Сюди на майстер-класи з виготовлення дідухів, павуків, іншої святкової атрибутики запрошують не лише школярів, а й усіх тернопільців, які хочуть навчитися власноруч творити такі прекрасні вироби. Матеріали, до слова, їм надає заклад. Адже центр має в користуванні навчально-дослідну земельну ділянку. Серед інших сільськогосподарських культур, які на ній вирощують, значну увагу приділяють озимим та ярим зерновим колосовим — пшениці, житу, ячменю, вівсу. Скажімо, торік восени вже засіяли озимину, яку використають для виготовлення дідухів цього року.
Нинішніх свят на виставці представили понад двісті робіт. Їх класифікували за трьома ознаками. Перша — «Замість ялинки — зимовий букет». Такий однойменний конкурс і розділ експозиції мають єдину мету: щоб замість хвойних дерев, які нещадно вирубують напередодні нового року чи Різдва Христового, використовувати гілки сосни, ялини, інші природні матеріали, робити з них святкові композиції. Значну частину виставки відвели, звісно, дідухам і павукам. Дідух приносять на Святвечір. Житній, пшеничний чи вівсяний сніп ставлять на покуті, на Галичині в багатьох населених пунктах дідухом називають оберемок соломи, яку розстеляють на підлогу, а після Різдва на світанні виносять з оселі та спалюють. Розмаїття таких давніх оберегів-символів можна побачити на виставці, дехто з авторів прикрасив їх різними засушеними польовими квітами. В когось їх вінчає восьмикутна зірка, в когось — вінок і навіть серце з кошиком квітів. Представлено й патріотичні дідухи у формі тризуба. А також солом’яні світильники-павуки, які стали символом родини.
Третій розділ виставки має народознавче спрямування. Його тема: «Як українське село зустрічає Різдво». Тут зібрали матеріали, що висвітлюють-показують народні традиції зимових святкувань, відтворюють їхній дух. Зокрема, весь колорит і чарівність українського Різдва добре зуміли продемонструвати у великій роботі-композиції учні 6-Б класу Тернопільської ЗОШ № 24. Захоплення у відвідувачів викликають і шопки.
Техніка виконання та матеріали репрезентованих в експозиції витворів дитячих рук найрізноманітніші: і злакові культури, і засушені квіти, і сіно, і традиційна народна мотана лялька та каркасно-мотана забавка, розпис на дереві й тканині, об’ємні м’які фігури, верба, сосна, липа, глина, шпон червоного дерева, акрилові фарби й лак. Усе зроблено з душею, з вигадкою, різдвяним настроєм.
Лесь ЯВОРІВ
для «Урядового кур’єра»