Чотири напрями співпраці були в центрі уваги зустрічі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Ідеться про безпекові питання, фінансову допомогу з боку ЄС, торговельно-економічне партнерство і виконання Угоди про асоціацію з ЄС, успішне виконання якої відкриває шлях до перспективи набуття членства в цій організації.

Під час спільного брифінгу Денис Шмигаль оголосив про її виконання на 63%. І саме тому в Україні хочуть чути конкретні дати, коли її буде проголошено кандидатом на вступ до ЄС. Адже влада, за словами Прем’єра, робить непрості реформи заради цього, а країна має відповідні право й амбіції. Наші прагнення особливо заслуговують на увагу в умовах опору російській агресії. «Ми бажаємо миру, а не війни. Але робимо все для зміцнення своєї обороноздатності», — наголосив Денис Шмигаль. І в цьому питанні потужні й болючі санкції Євросоюзу стануть додатковим стимулом стримування агресивних апетитів Кремля.

Надто що вони становлять загрозу не лише для України, а й для континенту загалом, погодився з Денисом Шмигалем Валдіс Домбровскіс. Росія робить усе для ескалації, підриваючи основоположні принципи безпеки. І це змушує керівництво європейських інституцій, НАТО, США посилювати підтримку суверенітету й незалежності України.

Денис Шмигаль висловив подяку поважному гостеві за рішення розпочати нову програму для України вартістю 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. 1 лютого сторони мають підписати відповідну угоду, яку потім ратифікують у ЄС і Верховна Рада. Подякував Прем’єр і за збільшення вдвічі, до 120 мільйонів євро, грантів, що дає Україні впевненість у подальшому поступі.

Валдіс Домбровскіс анонсував велику підтримку нашої країни в межах проєкту «Східного партнерства». Ідеться про 6,5 мільярда євро інвестицій в національну економіку, зокрема для реалізації інфраструктурних проєктів.

Подальшу роботу з євроінтеграції буде продовжено 7 квітня під час засідання Ради асоціації Україна — ЄС.