Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1239 від 4.11.2022, кошториси воєнного часу — компетенція вже не обласних рад, а обласних військових адміністрацій, повноваження яких значно розширено. Загальний обсяг обласного бюджету Рівненщини, який днями схвалив наказом начальник ОВА Віталій Коваль, — 2,3 мільярда гривень. Заплановано 1,228 мільярда власних надходжень, 201,2 мільйона становитимуть дотації, 363,2 мільйона — субвенції з держбюджету. Пріоритети кошторису-2023 та його можливості навіть у ці буремні часи на прохання «УК» деталізує директор департаменту фінансів Рівненської ОВА Лідія БІЛЯК.

— Щомісяця було перевиконання обласного бюджету-2022. Скажімо, на 23 грудня воно становило 83 мільйони, і ця цифра зростає щодня. Тобто вдалося напрацювати певний запас міцності для входження в непростий 2023 рік. До того ж, є 60 мільйонів цьогорічних залишків у спеціальному фонді, адже урядова постанова №590 істотно обмежила його використання у воєнний час. Вони перейдуть до бюджету розвитку-2023, оскільки окремо ми його не планували знов-таки через війну та відповідні обмеження, які встановив Кабмін. Тобто в разі пом’якшення певних позицій згаданої постанови зможемо використовувати ці кошти на невідкладні потреби.

— Лідіє Аркадіївно, десять місяців року із 12 в Україні війна, а в нас — перевиконання фінансових планів, зроблених у мирний час. Правильно розумію?

— Правильно. Бо цифри — річ упертіша, ніж факти. За кожною з них стоїть напружена праця наших людей і націленість на результат. По-перше, ми тиловий регіон; по-друге, начальник ОВА Віталій Коваль з перших днів війни поставив питання так: маємо працювати і за себе, й за ті області, де тривають активні бойові дії. І нарешті по-третє (хоч за вагомістю, можливо, й по-перше), це результат системної наполегливої роботи команди Віталія Коваля з 2019 року. Уже тоді він цілеспрямовано взявся за відбілювання ринків: повернуто в легальний обіг сотні тисяч гектарів землі, вийшли з тіні десятки автозаправних станцій та пилорам. А завдяки так званому бурштиновому пакету законів, ухваленому з ініціативи Президента на початку його каденції, в області легалізувався ринок бурштину. Усе це дало надходження. Наш бюджет збалансований за доходами та видатками, і в його основі лежить просте визначальне правило: витратити зможемо стільки, скільки заробимо. Бо міжбюджетні трансферти та субвенції з державного бюджету зменшено, це відображено в законі про державний бюджет-2023 й цілком зрозуміло в нинішній ситуації. Ідеться про субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (лише 65% цьогорічної), базову дотацію, яка зменшилася вдвічі, на стільки само — субвенція на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, на 5,5% — освітня. Тому більшу ставку маємо робити на власні доходи, тобто заробляти на життєзабезпечення області, функціонування закладів, надання якісних послуг.

— До речі, із чого формуються наші доходи?

— Основне джерело (майже 90%, як і 2022-го) — ПДФО. Відображений у бюджеті-2023 прогноз таких надходжень становитиме 1,1 мільярда гривень. Наступний за вагомістю (6%) — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 72 мільйони. Ще 32 мільйони дадуть ресурсні платежі, 22 — за видачу ліцензій.

— А яка структура видатків обласного бюджету?

— Найбільшу питому вагу становлять витрати на освіту — 57,8%, соціальний захист — майже 15, охорона здоров’я — 8,7, культура — 8,1, фізична культура і спорт — 4,2, інші видатки — 6%. А ще є програми, зокрема створення регіонального матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на яку передбачено 2,4 мільйона. До речі, ще 40 мільйонів акумульовано в резервному фонді саме для таких ситуацій, які можуть виникнути у воєнний час. За програмою «Діти Рівненщини» передбачаємо 2,1 мільйона на препарати для дітей з рідкісними захворюваннями; окрема програма — 1,6 мільйона на продукти харчування для дітей з фенілкетонурією; 1, 2 мільйона — програма надання медичної допомоги хворим з ураженням опорно-рухового апарату. Не припиняємо підтримку спорту: на стипендії та одноразові виплати спортсменам з інвалідністю та їхнім тренерам зарезервували 6 мільйонів, передбачили щомісячні стипендії ОВА для обдарованих осіб з інвалідністю. Мільйон гривень спрямовуємо на обласну програму соціальної підтримки захисників України (йдеться про лікування та зубопротезування для ветеранів війни і добровольців), адже ці послуги не входять до пакета НСЗУ. Кожній родині загиблого захисника з обласного бюджету виплачуємо матеріальну допомогу 30 тисяч.

— Тобто можна сказати, що пріоритет кошторису-2023 — його соціальна спрямованість?

— Так, і це цілком виправдано у воєнний час. Приміром, до нас прибуло пів тисячі пацієнтів інтернатних закладів з Донеччини, Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини. 80% з них — психоневрологічного профілю. Передбачаємо видатки і на оплату праці персоналу обласних інтернатних закладів, який істотно зріс, і на повноцінне харчування підопічних, й на утримання нових ліжко-місць. Цього року модернізували один з наших інтернатних закладів, створивши там комфортні умови для таких людей. Ще 10 мільйонів спрямуємо на програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ідеться про придбання модульних споруд). До слова, цього року вже спрямували 11,3 мільйона на модульне містечко в Радивилівській громаді. Воно ось-ось прийме пів сотні мешканців. Попри війну, не відмовляємося й від фінансування комплексної програми енергофективності: 3,5 мільйона буде спрямовано на відшкодування відсотків за «теплими кредитами» для ОСББ.

Підтримаємо тваринництво: 8,3 мільйона передбачено для аграріїв на часткове відшкодування вартості закуплених племінних корів. Раніше була відповідна державна програма, але війна все змінила. Тож ця підтримка важлива і для збереження робочих місць на селі, й для продовольчої безпеки регіону.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

ЛІДІЯ БІЛЯК. Народилася 25 березня 1963. У 1984 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут, за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Трудову діяльність розпочала у 1984 — 1994 –– Дубнівський районний та міський фінансові відділи.

Працювала у фінансовому управлінні, головному фінансовому управлінні Рівненської обласної державної адміністрації. З 2013 року по даний час –– у департаменті фінансів Рівненської обласної державної адміністрації. На посаду директора департаменту фінансів Рівненської ОДА призначена 10 вересня 2014 року.