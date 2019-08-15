До 1 вересня батьки мають неодмінно вакцинувати дітей відповідно до національного календаря щеплень. Адже невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями. Цього вимагає стаття 15 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Cаме ця норма покликана захистити здоров’я і життя дітей, бо вже давно маємо у країні ускладнену епідемічну ситуацію. Спричинена вона спалахом кору й поширенням дифтерії. Від останньої торік було вакциновано лише 67% дітей віком до року. Тому перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик спалахів інфекційних захворювань, що становить загрозу життю й здоров’ю не лише учнів, а й членів їхніх сімей та освітян. Про це на урядовому брифінгу поінформували в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Підготовка до школи — не лише купівля зошитів, щоденника, форми тощо. Тут не менше йдеться про здоров’я. В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні недуги різко зростає. Цього року влада хоче запобігти цьому, тож звертається до батьків із відповідним закликом.

Свого часу Верховний Суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У постанові йдеться, що держава має забезпечити баланс між правом дитини здобувати дошкільну освіту і правами інших дітей на безпеку життя. Коли індивідуальний інтерес протиставляють загальному інтересу суспільства, то перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я. Це рішення остаточне у справі, яку розглядали в судах різних інстанцій із 2016 року, й не підлягає оскарженню.

«МОЗ — це топорганізація, яка визначає політику в галузі охорони здоров’я. Якщо воно вважає щось важливим або доцільним, маємо керуватися цими настановами, адже життя і здоров’я наших дітей — це безумовний пріоритет. Вимогу щодо щеплень закріплено законом і підтверджено рішенням Верховного суду. Тобто виконувати ці правила має кожен із нас, — доповнила колегу з уряду Лілія Гриневич. — Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому разі дасть змогу й доступ кожній дитині до шкільної освіти».

Відповідно до календаря щеплень, діти до шести років мусять мати щеплення від гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту, повідомляє пресслужба МОЗ.

Якщо дитина має протипоказання, їй надають відповідну довідку на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду за участю лікаря-педіатра та інших спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти ухвалює комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить захищати колективний імунітет. Він формується, коли 95—98% людей у суспільстві вакциновано. За таких умов інфекція не має ареалу поширення. Тому вакцинуючись, батьки не лише захищають своє здоров’я й здоров’я своєї дитини, а й долучаються до формування колективного імунітету, дбаючи про здоров’я інших людей.

Якщо батьки раніше зробили фальшиві довідки про щеплення, вони можуть безперешкодно і безоплатно вакцинувати дітей. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра.

Міністерства охорониздоров’я та освіти і науки вже нагадували офіційним листом головам обласних та Київської міської державних адміністрацій про необхідність вакцинації. І вкотре закликають вжити всіх необхідних заходів, щоб якомога більше дітей було охоплено щепленнями.

Щоб дитина безперешкодно розпочала новий навчальний рік, освітні заклади вимагатимуть такі медичні документи: довідку учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду форми №086-1/о й довідку форми №063/о — карту профілактичних щеплень.

А ось медична карта (форма №026/о), яку раніше вимагали заклади освіти, більше не потрібна. Інформація про стан здоров’я дитини не може бути відкритою та зберігатися поза межами медичного закладу. Цю форму МОЗ скасувало торік у березні.

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«Урядового кур’єра»