24 жовтня 2018 року між відділом освіти Васильківської міської ради Київської області та ТОВ «Альянс Строй Качество» укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту спортивного майданчика Васильківської загальноосвітньої школи №1 на вулиці Гоголя, 16. Вартість робіт у пункті 3.1 договору — 2 210 316 гривень.

Замовник робіт (Васильківський міськвідділ освіти) сплатив підрядникові аванс 663 094,80 гривні, а 4 грудня 2018 року розрахувався з ним повністю за нібито виконані роботи.

«На календарі вже квітень 2019-го, але капітальний ремонт спортивного майданчика навіть і не починався, — розповідає в листі до редакції житель Василькова громадський активіст Андрій Шевченко. — Вважаю такі дії міського відділу освіти в особі її начальника Лілії Козак та директора ТОВ «Альянс Строй Качество» Вадима Козака привласненням та розтратою понад мільйона гривень бюджетних коштів. А це кримінальне правопорушення, що підпадає під статтю 191 Кримінального кодексу України».

Ще й кіт не валявся

Звинувачення серйозні, погодьтеся. Тож вирішив побувати у Василькові й поспілкуватися з паном Андрієм і начальником міського відділу освіти Лілією Козак. Першим слухаю громадського активіста.

— Рух коштів (чи то з міського бюджету, чи то субвенції), — розпочав нашу розмову Андрій Шевченко, — можна легко проконтролювати у відкритому доступі, починаючи з моменту їх отримання і аж до складення акта про виконання робіт. Тому коли громадськість дізналася про субвенції, передбачені Василькову на будівництво спортивного майданчика в міській школі №1, ми, звісно, вирішили перевірити їх використання.

І далі пан Андрій розповів, як побував на об’єкті після оплати підрядникові за «виконані роботи».

— Не повірив власним очам: якщо раніше доводилося знаходити хоч якісь сліди діяльності будівельників, то цього разу підрядник жодного разу не копнув лопатою у дворі першої школи. Але в актах було вказано, що ТОВ «Альянс Строй Качество» отримало гроші саме за виконані роботи (розписано навіть було, скільки пішло на них цементу, трудових годин). І лише після того, як я подав заяву про злочин у відповідні органи, миттєво з’явилася додаткова угода, в якій ішлося, що виконання робіт переноситься на пізніший термін.

Про все це Андрій Шевченко поінформував через пресу громадськість, місцеву владу та правоохоронні органи, але реакції на кричущі факти не було жодної.

— Бо у нас, у Василькові, кримінальні дії покривають місцеві правоохоронці, — розповідає громадський активіст, показуючи вже інші папери. — Ось, наприклад, ще один об’єкт — дитячий садочок №5, на утеплення якого було надано 1 мільйон 400 тисяч гривень. Ці гроші будівельники отримали після того, як сяк-так почепили мінвату на п’яту частину будинку. Кримінальну справу щодо цього дошкільного закладу розслідують уже понад рік. Мене як заявника про злочин допитали за цей час лише раз. І якби місцеві жителі не стали знов обурюватися такою діяльністю будівельників, на об’єкт ніхто з них і не прийшов би. Щоб закінчити утеплювати дитячий садок, знадобилося додатково з бюджету ще 1,5 мільйона гривень і нерви батьків малечі, яка відвідує цей дошкільний заклад.

Я слухав пана Андрія й ловив себе на думці, що народ у нас прокидається і стає нетерпимим до злочинних проявів. А розголос лякає місцевих чиновників найбільше. І їм уже не вдається замовчати свої протиправні діяння. Отже, доведеться відповідати за, наприклад, куплені для школи комп’ютери за цінами, яких немає у природі, за придбаний хек для харчування школярів по 170 гривень за кілограм, десяток яєць — по 32 гривні, родзинки — по 500 гривень за кілограм.

— Я згідно із законом про інформацію поставив собі в комп’ютер програму, яка щодня видає дані, скільки трансакцій зробив відділ освіти за попередню добу. Це дуже не сподобалося нашим чиновникам. Адже тоді важко не те що приховати, а й навіть пояснити громадськості, чому, наприклад, немає гумового покриття на шкільному спортивному майданчику, за яке заплачено гроші. Чому замість бруківки тут лежить щебінь? Чому немає взагалі спортивного майданчика в школі №2, за який будівельникам заплатили 120 тисяч гривень? До речі, я та інші представники громадськості його не бачать і досі, але технагляд поставив на акті виконаних робіт свою печатку.

Облаштування — це не обладнання

А ось які відповіді на всі звинувачення громадського активіста дала начальник відділу освіти Васильківської міськради Лілія Козак.

— На спортивний майданчик школи №2 субвенції надійшли у грудні. Холодна погода не дала змоги виконати якісь земляні роботи. Тому згідно з додатковою угодою, ми вирішили за ці кошти закупити обладнання для майданчика, яке встановимо найближчим часом. До речі, в договорі було вказано, що підрядник здійснить не ремонт, а облаштування майданчика. Тож якщо ми купили обладнання, то виконали умови договору. А коли договір буде виконано остаточно, вже немає значення. Юридичного!

У школі №1 виконати будівельні роботи нам теж перешкодила погода: стелити штучне покриття на спортивному майданчику можна лише за температури плюс 14 градусів і вище. Тому підрядник закупив матеріали, які нині зберігаються на складі. А звинувачення проти мене висуває людина, яка нічого не розуміє в будівельній кухні. Мене нещодавно перевіряли фахівці Північного офіса Держ­аудитслужби, які не виявили жодних розтрат. Усе в нас було чисто, без збитків.

Тут уже пані Лілія злукавила: по-перше, їй як начальникові відділу освіти (нехай навіть і вчителеві математики за освітою) не личить не бачити різниці між термінами «облаштування» і «обладнання». Тож у договорі потрібно було чітко прописати, на що пішли кошти субвенції, а не готувати поспіхом, навздогін, виправлення до договору у вигляді додаткової угоди.

А по-друге, ревізори Північного офіса Держаудитслужби у четвертому кварталі 2018 року справді провели у Василькові заходи державного фінансового контролю. І зробили це вони не за скаргою Андрія Шевченка, а після звернень до офіса народних депутатів, правоохоронних органів та СБУ. Начальник Північного офіса Держаудитслужби Олександр Карабанов повідомив редакцію, що за підсумками проведеної ревізії було складено акт від 4 березня 2019 року, який посадові особи відділу освіти Васильківської міськради підписали без заперечень. Отже, Лілія Козак тоді погоджувалася з висновками фахівців офіса щодо встановлених фактів фінансових порушень на загальну суму 5 534 059 гривень. З них «призвели до втрат на суму 1 мільйон 179 тисяч 22 гривні та інших порушень фінансової дисципліни на суму 4 мільйони 355 тисяч 37 гривень».

— Було встановлено витрати на оплату послуг із харчування, які мають здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду, — розповідає Олександр Карабанов. — Відділ освіти покрив їх коштом загального фонду на більш як 333 тисячі гривень. Також коштом загального фонду було покрито витрати на оплату вартості електроенергії, які мали бути здійснені за рахунок коштів спеціального фонду. Керівництво міськвідділу освіти допустило випадки покриття коштом місцевого бюджету вартості комунальних послуг, спожитих сторонніми юридичними особами, на майже 194 тисячі гривень.

Ще майже 166 тисяч гривень становили збитки державного бюджету через завищення підрядними організаціями вартості виконаних договірних робіт і майже 129 тисяч гривень — через неспрямування у дохід бюджету кредиторської заборгованості, яку рахували у відділі освіти понад три роки. Фахівці Північного офіса Держаудитслужби встановили факти завищення денних норм продуктів харчування щоденного використання та зайвого списання обідів на відсутніх у навчальному закладі учнів 1—4 класів.

— І хоч під час проведення контрольного заходу майже всі порушення було усунуто, невідшкодованими залишилися порушення на суму 191,71 тисячі гривень. За підсумками проведеного контрольного заходу відділу освіти Васильківської міської ради направлено вимогу повного усунення порушень, забезпечення вжиття заходів, спрямованих на запобігання порушенням надалі, а також попередження посадових осіб про неналежне виконання ними бюджетного законодавства, — підсумував очільник Північного офіса Держаудитслужби. — Про підсумки ревізії повідомлено Васильківську міську раду, управління захисту економіки в Київській області департаменту захисту економіки Національної поліції України. Матеріали ревізії направлено до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Що ж до конкретних згаданих об’єктів, то ревізори встановили порушення на суму 43 364 гривні (без ПДВ) під час виконання робіт із капітального ремонту фасаду та утеплення дошкільного навчального закладу №5, завищення вартості виконання робіт з вертикального планування на суму 136 тисяч гривень (школа №1).

Перелік порушень можна продовжувати. Але це не пришвидшить облаштування спортивного майданчика в школі №1 — укладення синтетичного покриття та посіву газонів, яке ТОВ «Альянс Строй Качество» (відповідно до гарантійного листа) зобов’язалося виконати за власний рахунок за сприятливих погодних умов у квітні — травні 2019 року. Бо не про загартування спортом, на жаль, дбають деякі дорослі, починаючи будівельні роботи.