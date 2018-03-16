Широкого розголосу набув скандал із харчуванням дітей у школах Оболонського району Києва: Антимонопольний комітет України оскаржив підсумки тендера на закупівлю харчування для школярів, проведеного районним управлінням освіти. У результаті діти залишилися без обідів взагалі. Батьки висловлюють незадоволення діями антимонопольного відомства. Та не поспішайте разом із ними звинувачувати АМКУ в упередженості та нелюбові до дітей. Виявляється, у цієї історії подвійне дно, під яким приховувалися відверто корупційні дії.
Як повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, причиною оскарження підсумків тендера стали відверто дискримінаційні вимоги щодо учасників, закладені у ньому. Державний уповноважений Антимонопольного комітету Світлана Панаіотіді уточнює: одна з дискримінаційних умов тендера відділу освіти Оболонської РДА — наявність висновку головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві, який не видають з 1 січня 2017 року. Тобто брати участь у тендері могли лише ті, з ким управління освіти вже мало справу раніше. А це порушення тендерної процедури.
Максим Нефьодов каже: «Ми виступаємо за розширення конкуренції. Державний замовник не може дискримінувати учасників ринку. В Києві сотні компаній, які можуть надавати послуги гарячого харчування. Якби тендер було оголошено вчасно та коректно, не було б жодних проблем із харчуванням у школах». За словами заступника міністра, саме через ці дискримінаційні вимоги тендер і було оскаржено.
Щодо вчасності проведення тендерів теж історія цікава. Як поінформувала громадськість Світлана Панаіотіді, цей тендер вже третій, попередні два теж було оскаржено з тієї самої причини. А третій відбувся просто-таки із космічною швидкістю — о 16.51 його було оголошено, а вже о 18.00 визначено переможців. Очевидно, охочі, в яких не були особисто зацікавлені організатори тендера, фізично не могли взяти у ньому участь. При цьому провели його не завчасно, як годиться, а вже у грудні, чудово знаючи, що чергове оскарження спричиниться до зриву дитячого харчування.
До обуреної громадськості звертається проектний менеджер Transparency International Україна, член Комісії з розгляду звернень на можливі порушення при здійсненні допорогових закупівель, учасник проекту Dozorro Іван Лахтіонов: «Батьки дітей стали заручниками браку інформації, й тому звинувачують АМКУ у відсутності харчування. Але завдання АМКУ — захистити права всіх учасників закупівель. Неспроможність замовника провести прозорий тендер вчасно — не проблема АМКУ».
Очевидно, що виникнення такої ситуації спричинили дії не АМКУ, а зовсім інших чиновників: відділу освіти Оболонської РДА. І таке з ними відбувається не вперше. За словами Івана Лахтіонова, до проекту Dozorro надходять десятки звернень підприємців-постачальників про те, що виграти тендер у цієї контори просто неможливо: перевагу надають «своїм», якщо раптом прорветься хтось чужий — тендер скасовують.
За якими критеріями оболонське чиновництво ділить постачальників на своїх і чужих та який зиск із цього має, тепер повинні з’ясувати компетентні органи. Світлана Панаіотіді повідомила, що АМКУ звертатиметься до Державної аудиторської служби, щоб вона перевірила діяльність відділу освіти Оболонської РДА та обставини оголошення цього тендера. Ми ж додамо: дуже прикро, що хтось підбурює громадськість і прикривається дітьми, аби приховати свою корупційну діяльність.