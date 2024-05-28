У Києві відбувся захід у межах всеукраїнської комунікаційної кампанії з підтримки ЄС громадянського суспільства та незалежних ЗМІ в Україні

Віцепрем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова взяли участь у #РазомДіємо Фест, який організувало Представництво Європейського Союзу в Україні з нагоди відзначення Днів Європи. Захід відбувся в Мистецькому арсеналі, який став спільним майданчиком громадських діячів, експертів, представників ОГС та медіа, посадовців, киян та гостей столиці.

Особливістю #РазомДіємо Фесту стало оформлення керамічного панно «Європа», яке дивом уціліло після руйнівної атаки російського агресора на академію імені Михайла Бойчука. Разом з дітьми з Фастова до роботи над панно долучилися пані Посол Катаріна Матернова та віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина зазначила: «Сподіваємося, що вже незабаром офіційно розпочнемо переговорний процес щодо вступу України в Європейський Союз та проведемо першу міжурядову конференцію. Цей процес важко уявити без участі громадянського суспільства, яке стало нам надійною опорою та вартовими перетворень. Представники громадськості вже беруть активну участь у пояснювальних сесіях Європейської комісії в межах офіційного скринінгу українського законодавства. Очікуємо також на активну залученість громадянського суспільства з моменту відкриття перших переговорних розділів. Саме українське суспільство та бізнес мають визначати червоні лінії для збереження національних інтересів. Те, з якою позицією Україна закінчуватиме переговорний процес і весь наш подальший шлях як повноправного члена ЄС, залежить від кожного і кожної з нас».

Катаріна Матернова наголосила: «Невтомна воля до боротьби та захисту свободи і демократії в Україні — це зусилля всього суспільства. Багато людей, які беруть активну участь у діяльності громадських організацій та медіа, — невід’ємна частина цього процесу. Попри всі труднощі українці продемонстрували безпрецедентну силу та стійкість, а також глибоку відданість європейським цінностям. Європейський Союз цінує наше тісне партнерство із громадянським суспільством та незалежними ЗМІ і надалі покладатиметься на нього у процесі інтеграції України з ЄС».

У відкритій дискусії «Вплив підтримки Європейського Союзу на ОГС та медіа в Україні на її шляху до ЄС. Місце та роль ОГС у процесі відновлення України» взяли участь провідні експерти, представники ОГС та медіа, а також співробітники Представництва ЄС в Україні.

На заході виступили лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, журналіст Андрій Куликов, Олександр Стародубцев (НАЗК), Ганна Крамаренко (ЦП «Атлант»), Наталія Черемошенцева (волонтерська ініціатива «Гідність»), а також фронтмен ТНМК Олег Михайлюта, Світлана Тарабарова.

На алеї громадських організацій «Згуртованість» та в тематичних наметах ОГС України різних рівнів — від національних до локальних — продемонстрували підсумки своєї роботи і нові методики її організації. Фонд «Східна Європа» і партнери, Міжнародний фонд «Відродження», ІСАР «Єднання та партнери», БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне», ГО «Змінотворці», ГО «Інститут сталого розвитку громад» (ISDC), ГО СУВІАТО, ГО «Сміливий Ірпінь», БО FREE ZONE, БО TBPeopleUkraine, ГО «Київ Дефендерс», ГО «Інша Жінка», ВГЦ «Волонтер» організували для відвідувачів фестивалю лекції, дискусії, опитування, консультації, тренінги, квізи, ділові та пізнавальні тематичні ігри тощо. ДСНС України в партнерстві з Фондом «Східна Європа» провела тренінг з мінної безпеки.

У павільйоні ЄС відвідувачі могли отримати вичерпну інформацію про відносини України та Європейського Союзу і безпрецедентну допомогу, яку ЄС надає Україні під час війни, зокрема ОГС й медіа. Нині в Україні впроваджують 2330 проєктів, на підтримку цього сектору скеровано понад 104 мільйони євро. Мінімальна сума грантів становить 60 тисяч євро, максимальна — 10 мільйонів. Понад 800 грантів було надано представникам громадянського суспільства на локальному рівні.

Це ключовий публічний захід Всеукраїнської комунікаційної кампанії про підтримку ЄС громадянського суспільства та незалежних медіа України «Разом Діємо. Разом ми Європа», що розпочалася 3 травня і триватиме до кінця липня 2024 року в усіх регіонах України.

ЄС демонструє свою солідарність та непохитну підтримку України в умовах незаконної російської війни, надаючи країні допомогу у військовій, фінансовій, гуманітарній, бюджетній галузях та послідовно підтримуючи українське громадянське суспільство і незалежні ЗМІ. Додаткова інформація про підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа від ЄС: eu4ukraine.ua.

Джерело:

Служба віцепрем’єр-міністра