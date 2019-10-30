Відвідини Маріуполя (Донеччина) для участі в інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine Президент Володимир Зеленський розпочав з перевірки відремонтованої ділянки траси Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь. Глава держави впевнився в якості робіт, проїхавши трохи дорогою за кермом автомобіля. Н-08 — головна транспортна артерія, що сполучає велике портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, забезпечує внутрішні транспортні зв’язки південно-східних районів Донеччини. Також це один з основних напрямків руху до зони проведення операції об’єднаних сил.

130 кілометрів шляху в Донецькій і Запорізькій областях було капітально відремонтовано за 2,5 місяця. Кошти на відновлення траси, що затримувалися роками, як наголошують в Офісі Президента, було надано у стислі терміни після доручення глави держави.

«Вдячний кожному: і нашому уряду, і всім робітникам, які вклалися у встановлені терміни. 70 кілометрів цієї дороги будували три роки, а зараз менш ніж за три місяці — 130 кілометрів дуже важливої траси. Якщо всі дороги так будуватимемо, то встигнемо за 4,5 року зробити найважливіші траси нашої країни. Об’єднаємо не лише всіх людей, а й інфраструктуру», — підкреслив Володимир Зеленський.

Разом із ним відремонтовану ділянку траси Н-08 інспектував і Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він наголосив, що це хороший приклад того, як потрібно працювати, і такі темпи мають стати нормою. Очільник уряду зазначив, що за зиму слід провести всі необхідні підготовчі роботи, щоб «з весни, з 1 березня, почати у всій країні масштабне дорожнє будівництво».

Переконливі аргументи

Виступаючи на інвестфорумі, Президент наголосив, що нинішнє зібрання в Маріуполі — початок нового інвестиційного етапу в українській історії. Він переконаний, що Україна стоїть на порозі економічного прориву. Серед аргументів: 4,6% реального зростання ВВП у другому кварталі; суттєве поліпшення прогнозів міжнародних організацій щодо економічного зростання України в наступному році; підвищення в рейтингу інвестпривабливості Doing Business-2020 одразу на сім позицій; відчутне поліпшення позиції щодо захисту міноритарних акціонерів та отримання дозволів на будівництво; зниження Нацбанком облікової ставки відразу на 1%, що слугує важливим сигналом про уповільнення інфляції та сприятиме здешевленню кредитів.

Глава держави зауважив, що Україна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу, нагадавши про сприятливі кліматичні умови країни, вигідне географічне розташування, невичерпний сільськогосподарський та індустріальний потенціал і найголовніший ресурс — неймовірно працьовитих і талановитих людей.

Володимир Зеленський пообіцяв потенційним інвесторам «справжнє інвестиційне меню», де продемонструють «магніти», знакові проєкти, які притягують успіх на глобальному рівні, і запевнив у своїй підтримці та глави уряду.

«Тільки чесна конкуренція дає змогу будувати успішну економіку. Тому однакові правила гри для всіх — великого, середнього та малого бізнесу, українського й міжнародного, — пріоритет української влади», — підкреслив Президент.

Він наголосив, що фундамент для рівних правил гри — подолання корупції та ефективна робота правоохоронних органів, і зауважив, що саме тому проводиться очищення в Генеральній прокуратурі, довгоочікувана реформа Служби безпеки України, підтримується повна незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

А щоб робота правоохоронців не зводилася нанівець, має відбутися не фасадна, а справжня реформа судової системи. Корумповані суди лякають інвесторів. Тому нарешті працює Вищий антикорупційний суд, розпочалось очищення Верховного Суду та всієї судової системи. До активної участі в цьому процесі залучено не лише наших фахівців, а й міжнародних експертів.

Володимир Зеленський пообіцяв глибинну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, і персональний захист кожному інвесторові.

«Ми продовжимо євроінтеграцію та гармонізацію українського законодавства з європейським. Викорінимо неправомірний тиск на бізнес із боку правоохоронних органів», — каже Президент.

А на звинувачення в бік влади щодо поспішного ухвалення нею рішень у так званому турборежимі відповідає так: «Краще рухатись швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатись назад. Це не про нас».

Співпраця дасть результат

Уряд підставляє Президентові надійне плече в боротьбі з корупцією. Як повідомив на інвестфорумі Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, Кабінет Міністрів схвалив рішення про створення відбірної комісії щодо призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Прем’єр запевнив, що уряд робитиме все можливе згідно із законом у межах своєї компетенції, щоб керівника НАЗК було призначено максимально швидко. І влада рішуче налаштована на боротьбу з корупцією і просить представників бізнесу повідомляти про випадки вимагання хабарів, аби випалювати такі речі напалмом.

Очільник уряду підкреслив, що на найвищому рівні корупція вже відсутня, нема випадків, коли хтось із когось, із великих чи менших компаній, на найвищому рівні вимагає хабарі.

Прем’єр каже, що владі потрібно трохи часу, щоб перезавантажити державні органи, які найчастіше плодять корупцію. «Ми розуміємо, що на певному етапі, поки система змінюється, маємо зобов’язання кожному великому інвестору надати індивідуальну підтримку й супровід, і ми готові це зробити. В уряді вже створено спеціальний офіс, який опікуватиметься проблемами підприємців. Бізнес в Україні повинен витрачати свою енергію та свої ресурси, щоб заробляти гроші, а не на те, щоб отримувати державні папірці. Це те, що ми зробимо найближчим часом», — пообіцяв Олексій Гончарук.

Інвестфорум був продуктивним на нову співпрацю. Прем’єр з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію підписали Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг.

«Перший транш — 300 мільйонів євро. Кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Починаємо з відновлення місцевих доріг Херсонської області», — написав Олексій Гончарук у фейсбуці.

У межах інвестфоруму в Маріуполі відкрито центр розвитку стартапів 1991 Mariupol. Представлено стартапи молодих підприємців. Це проєкти, спрямовані на боротьбу з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг і підвищення прозорості роботи органів влади. 1991 Mariupol — центр розвитку стартапів на сході України та новий простір для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону. Напрями його роботи такі: акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців, програма ІТ-стажування для студентів при місцевих адміністраціях та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією і профільні заходи, коворкінг-простір для роботи молодих стартап-команд і ІТ-підприємців з доступом до спеціальних технічних і нетехнічних партнерських умов.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»