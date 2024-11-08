Прем’єр-міністр розповів про бачення уряду щодо головних викликів, про стратегію та ризики, які стоять перед країною

Про економіку, фінансову стабільність, енергетику, логістику, бронювання й програми підтримки говорив із представниками бізнесу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 7 листопада.

Зокрема, очільник уряду наголосив на важливості макрофінансової стабільності та запевнив, що в держави є абсолютне розуміння, як закривати дефіцит бюджету у 2025 році.

«Продовжуємо програму з МВФ, Ukraine Facility з Європейським Союзом. Отримаємо від країн G7 та ЄС 50 млрд доларів від використання заморожених російських активів. Країна матиме кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету», — зазначив Прем’єр-міністр.

В енергетиці, за словами Дениса Шмигаля, ситуація нині під контролем, проведено всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб’єктів. Проходження зими, на його думку, залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему.

«Ми готуємося за всіма можливими напрямами. Домовилися про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо домовилися про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки. Продовжуємо розбудову розподіленої генерації. Для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії. Маємо достатній запас різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах і вугілля на складах», — зазначив глава уряду.

Прем’єр також нагадав, що бізнес може імпортувати електроенергію, щоб убезпечити себе від потенційних відключень узимку.

Одне з питань, які Денис Шмигаль порушив під час форуму, — це логістика. Він зауважив, що уряду вдалося частково розв’язати проблему, яка виникла внаслідок російського вторгнення.

«Український морський коридор працює, дунайські порти працюють. Інвестуємо в залізницю та прикордонні пункти пропуску. Вдалося продовжити і торговельний, і транспортний безвізи з Європейським Союзом. Наше завдання на наступний рік — зробити так, щоб українські товари надалі ввозили до ЄС без квот та мит. Наші перевізники не мають потребувати жодних ліцензій на вантажні перевезення», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, у звіті Єврокомісії щодо прогресу реформ та імплементації директив ЄС реформа митниці отримала одну з найвищих оцінок. Він висловив переконання, що 2025 року українці відчують результати цих трансформацій наочно.

Крім того, Прем’єр нагадав, що одним із важливих питань для бізнесу залишається справедлива й прозора система бронювання. Він наголосив, що необхідно знайти баланс між економікою та потребами Сил оборони. Щоб ключові спеціалісти могли працювати, а наші захисники на передовій отримували потрібну ротацію.

«До 15 листопада має бути проведено аудит списку критично важливих підприємств. Доки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно закінчується, кого було заброньовано до 31 травня цього року. За результатами аудиту буде представлено оновлені правила, які мають дати цей необхідний баланс», — сказав Денис Шмигаль.

Глава уряду проговорив із бізнесом економічну політику. Він нагадав, що цього року держава повноцінно впровадила проєкт «Зроблено в Україні», навколо якого вибудовуються різні програми підтримки.

«Уже підходимо до позначки 100 індустріальних парків для переробної промисловості. Цього року почали компенсації на їх облаштування. Уперше заклали кошти в бюджет і готові відшкодовувати підключення до енергомереж та інші визначені законом видатки. Ця практика працюватиме і наступного року», — запевнив Прем’єр-міністр.

Також уряд продовжує диджиталізацію та регуляцію для спрощення взаємодії з державою, зокрема через продукти «e-Підприємець» і «єДозвіл», продовжує видавати гранти за програмою «єРобота» для старту й розвитку нових українських підприємств — уже понад 20 тисяч нових бізнесів створено й перезапущено завдяки цій програмі.

«Пільгові кредити для нових інвестицій за програмою «5—7—9%» так само продовжаться. Лише від початку цього року маємо понад 20 тисяч виданих пільгових позик», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав про компенсацію закупівлі української продукції, національний кешбек, компенсацію закупівлі української сільгосптехніки та українських енерготоварів. Надзвичайно позитивно, за його словами, зарекомендувала себе програма щодо відшкодування 25% за вироблену українську агротехніку.

«Будемо поширювати її для іншої високотехнологічної продукції від українських виробників. Усе це для того, щоб українських бізнесів різного рівня, різного розміру ставало дедалі більше. Щоб створювали робочі місця, змінювалася структура нашої економіки з сировинної на переробну, а українці купували якомога більше саме української продукції», — резюмував Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ