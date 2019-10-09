Спроби влади з мирного врегулювання ситуації на Донбасі потребують масштабної кампанії з інформування всіх верств населення в усіх областях країни. Лише правда без жодних приховувань намірів здатна викликати в людей довіру. Цій меті зокрема підпорядковано зустрічі «Діалоги про Україну», ініційовані урядовою командою.

Першу з них провели цього тижня в Івано-Франківську. Її учасники відверто обговорили поточні кроки, здійснювані задля захисту суверенітету й відновлення територіальної цілісності України, зокрема таку делікатну тему, як дзеркальне розведення військ на лінії розмежування з обох боків.

«Розведення проводиться у межах мінських домовленостей з метою зменшення можливостей ведення прицільного вогню, зниження кількості втрат серед військовослужбовців. Розведення дзеркальне, тобто війська розводять з обох боків від лінії розмежування на відстань одного кілометра, — зазначила у своєму виступі заступник міністра оборони Аліна Фролова. — Відповідний протокол щодо розведення військ було ухвалено в 2015 році. Нині ми намагаємося перезапустити цей процес».

Здійснити це заплановано в трьох населених пунктах: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. В Станиці Луганській вже проведено перший етап. Головною умовою цього процесу має бути повне припинення обстрілів на території ділянки розведення впродовж семи днів. Водночас на лінії розведення працюватимуть представники місії ОБСЄ, Спільного центру координації та контролю, підрозділи цивільно-військового співробітництва та поліція, проводитиметься розмінування території, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

У зонах розведення планують створити координаційний центр, який підпорядковуватиметься місцевій адміністрації і координуватиме дії представників Збройних сил, Нацполіції, інших силових і цивільних структур. Завданням центру буде оперативне вирішення всіх проблемних питань громадян і забезпечення їхньої безпеки.

Опісля розведення військ мають розпочатися роботи з відновлення інфраструктури, а на території матимуть змогу працювати представники гуманітарних місій.

«Сьогодні ніхто не говорить про мир заради миру, — наголосила Аліна Фролова. — Ми всі прагнемо перемоги. Але ми перші у світі зіткнулися з масштабною гібридною війною, тож і перемога має бути гібридною. Маємо бути готовими до ведення війни на всіх без винятку фронтах. У той час як армія стримуватиме ворога у фізичному просторі, дипломати вестимуть наступ на дипломатичних фронтах». Не менш важливою, на переконання посадовця, буде й робота з відновлення довіри місцевого населення Донбасу до дій української влади.

Крім позитивних моментів, учасники приділили увагу і ймовірним ризикам для України внаслідок розведення військ, відновленню трансляції українського мовлення, умовам проведення виборів після деокупації наших територій.

Окрім Аліни Фролової, з громадськістю спілкувалися політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв, перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антон Колумбет, народні депутати, представники ОБСЄ, керівництво облдержадміністрації, очільники органів місцевого самоврядування. Такі самі зустрічі заплановано провести в Рівному та Львові.

Утім, розведення, яке мало розпочатися 7 жовтня за умови дотримання протягом семи днів режиму тиші, не відбулося. Адже проросійські бойовики вперто продовжують обстріли позицій ЗСУ із гранатометів різних систем і стрілецької зброї на лінії розмежування, зокрема в районах населених пунктів Петрівське й Золоте. Цей факт визнав міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів.

Дещо раніше такий процес відбувся у Станиці Луганській, де й побував днями міністр оборони Андрій Загороднюк. Наразі там проводять демонтаж інженерних споруд. Щодо запланованого розведення сил і засобів поблизу Петрівського і Золотого, урядовець вкотре наголосив: цей процес зможе розпочатися лише тоді, коли російсько-окупаційні війська припинять там вогонь і дотримуватимуться режиму тиші впродовж щонайменше семи діб.

Після завершення розведення контроль за демілітаризованою зоною здійснюватиме Національна поліція. А наші військові відійдуть на відстань, яка, в разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами, забезпечить оперативне повернення на колишні позиції. Але чи залишаться там укріплення?..

«Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі, — поінформував генерал-лейтенант Руслан Хомчак. — Підрозділи Збройних сил і надалі повністю контролюватимуть ситуацію».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»