Анна Франк з Амстердама (Нідерланди). Єгор з Маріуполя (Україна). Щоденники цих дітей, які пізнали жахіття війни, із різницею 80 років стали відомими на весь світ. І саме словами цих дітей Президент Володимир Зеленський розпочав виступ на конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Президент нагадав, що 13-річна Анна Франк у щоденнику, який вела два роки у сховищі під час нацистської окупації, писала: «У людині є потяг і лють: руйнувати та вбивати. Доки людство не зазнає великих змін, точитимуться війни. Усе, що було збудовано й вирощено, буде знищено й спотворено, після чого людству доведеться починати все спочатку».

«Ці слова дитини сколихнули світ. Але не застерегли. І доказ цього — поява у XXI столітті нового страшного дитячого щоденника, що написав восьмирічний хлопчик Єгор у блокадному українському Маріуполі, який знищували російські війська. Цей щоденник починається так: «Війна. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся».

Ми живемо в часи, коли для дітей це щастя. Коли щоночі — сирени повітряної тривоги, і просто поспати — це щастя, це цінно. Коли щоночі — ракетні атаки, і прокинутися вранці — це справді безцінне. Уже 15 місяців російські агресія, терор нищать не просто будівлі, а фундаментальні права людини, наших дітей. Право на безпеку, освіту, розвиток, охорону здоров’я, відпочинок, а основне — невід’ємне і найголовніше право дитини на життя. Право, яке росія забрала у щонайменше 483 українських діточок, і це лише ті долі, про які відомо достеменно», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський заявив, що варто завжди називати речі правильно, а не певними офіційними формулюваннями, які викривляють істину, розмивають суть і пом’якшують жах усього того, що рф зробила і робить.

«рф убила 483 дитини. Це не те, про що можна казати «вони стали жертвами російської агресії» чи «загинули внаслідок збройного конфлікту». Ні! росія вбила цих дітей і ще майже тисячу скалічила, а не «вони зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій». Хлопчик Єгор з Маріуполя знає цей біль. Ось моторошні слова, написані дитячим почерком: «У мене — рана на спині, здерта шкіра. У сестри — поранення голови. У мами — видерте м’ясо на руці та рана на нозі».

А ще є тисячі дітей, яких викрали, відірвали від рідних і незаконно депортували на територію росії. Ми поки що не знаємо точної кількості, але знаємо, що маємо повернути їх усіх», — підкреслив глава держави.

Ми сильні духом

Президент наголосив, що держава докладає всіх можливих зусиль, щоб повернути українських дітей додому в нормальне життя. Він назвав важливим кроком початок роботи новоствореного Центру порятунку й захисту українських дітей.

«Це наш штаб порятунку й захисту діточок. Платформа, на базі якої можна об’єднати зусилля державних і міжнародних інституцій задля реалізації стратегії захисту й безпеки українських дітей Bring Kids Back UA. Це детальний і покроково затверджений план дій, що передбачає повернення депортованих росією дітей (Україні вдалося повернути 341 дитину), їхню реінтеграцію, соціалізацію, гуманітарну допомогу, психологічну підтримку, втілення сучасних освітніх ініціатив, роботу з фіксації всіх скоєних проти наших дітей злочинів та обов’язково — притягнення до відповідальності за них, розвиток сімейних форм виховання та інші дії для забезпечення кожного права кожної нашої української дитини», — розповів Володимир Зеленський.

Він упевнений, що конференція дасть старт важливим міжнародним заходам у різних країнах. Адже надважливо об’єднати світову більшість заради відновлення безпеки українських дітей.

«Зрозуміло, що відновлення й реалізацію всіх прав наших дітей — у повному обсязі та на якісному рівні — може дати лише наша справедлива перемога. Повна деокупація всіх наших територій. Повноцінна безпека в мирних містах і селах. Отже, відповідна підтримка України у світі озброєнням і технікою, засобами ППО, тиском на державу-терориста у будь-яких напрямах. І все це не просто дає перевагу на полі бою і не просто прискорює суто воєнну перемогу — це наближає перемогу цивілізації, повернення нормального європейського життя, життя незалежної держави із забезпеченням усіх прав людини та всіх прав українських дітей.

Ми стоятимемо до кінця, і ніколи не опустимо рук і не впадемо духом. Увесь світ це вже усвідомлює. Так само, як восьмирічний хлопчик не здався попри все. А йому значно важче, ніж багатьом із нас. Це правда, він просто молодець, — зауважив Президент, процитувавши Єгора: — «Я прокинувся. Ну, як і вчора, усміхнувся. Бабуня пішла по воду. Повернулася. До речі, в мене скоро день народження».

Обов’язок усіх вільних держав

Володимир Зеленський акцентував, що кожній дитині слід гарантувати право народитися й жити в безпечному, мирному і найголовніше — вільному світі. І гарантування цього права — обов’язок усіх вільних держав, усіх сумлінних лідерів.

«Саме за такий світ ми боремося сьогодні. Даємо відсіч російській агресії. І захищаємо не лише Україну — і дуже хочеться, щоб не лише ми це усвідомлювали, — а й усю вільну Європу, весь вільний світ, права всіх вільних людей. І це об’єктивно, заслужено, чесно. Для нас День захисту дітей — це кожен день. Усі 462 доби повномасштабної війни — наша битва передусім за наше майбутнє, тобто за дітей. За їхню волю й долю. За Україну, яку їм залишимо. Європу, яку побудуємо разом. Світ, у якому вони житимуть вільно. Б’ємося саме за те, яким цей світ буде. Тож коли ми кажемо: «Наші діти», — маємо на увазі не лише українців. Ми б’ємося разом за абсолютно всіх дітей, за всі наступні покоління, за їхні права й свободи», — зазначив він.

Президент резюмував: відбудуємо все, що зруйнували російські окупанти, діти повернуться в нормальне життя, де не буде війни і татова казка й мамина колискова лунатимуть не по відеозв’язку, а наживо. І де ніколи більше не буде нових щоденників Анни Франк і Єгора з Маріуполя. Де безпечно, вільно, мирно. Отже, де Україна.