Робоча поїздка Президента Петра Порошенка до Дніпропетровської області розпочалася ознайомленням з ділянкою автодороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя. Ремонт ділянки автодороги загального користування державного значення розпочато в травні цього року. Інтенсивність руху автошляхом становить 13,5 тисячі авто на добу. Останній ремонт тут проводили у 2005 році. Загальна протяжність поточного ремонту становить 35,9 кілометра, а загальна кошторисна вартість — 1 мільярд 101 мільйон 2 тисячі гривень. Завершити виконання робіт заплановано в листопаді поточного року.

Глава держави заявив про надзвичайно амбітні плани дорожнього будівництва вже у 2018 році. Воно, як і цьогоріч, відбуватиметься по всій території України за новими якісними технологіями. «Ми наразі не лише вкладаємо гроші у зв’язок людей для того, щоб легше поєднувати транспортним сполученням. Це — розвиток бізнесу вздовж доріг, розвиток інфраструктури, розвиток туризму, збереження коштів, побудова конкурентоздатної держави», — проголосив він.

«Я хочу сказати, що плани, які у нас були на 2016—2017 роки і наші плани на 2018 рік дуже амбітні. Всі процедури відбуваються в межах тендерів, через систему електронних закупівель ProZorro, ефективно заощаджуються кошти державного бюджету. Це наша спільна робота, яка дає нам змогу впевнено дивитися в майбутнє», — розставив акценти Петро Порошенко, дякуючи всім громадянам, які долучаються до проведення робіт на автошляхах.

Під час інспекції виконуючий обов’язки начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Геннадій Немога поінформував главу держави про виконаний обсяг робіт та подальші плани. Зокрема про будівництво кільцевої дороги, яка значно розвантажить рух містом. На це Петро Порошенко відреагував словами: «Це надзвичайно важливо. Ми маємо розвантажити Дніпро від транспортних потоків і зробити його комфортнішим».

Президент також відзначив якість дорожнього покриття, будівництво якого здійснюється завдяки митному експерименту та на базі тендерних процедур. Згідно з його даними, до бюджету області надійшло понад 300 мільйонів гривень від митниці. «Якщо спитати людей, що в першу чергу вони зараз бачать як якісні зміни в державі за три роки, то це не тільки побудова армії, безвізовий режим та підписання Угоди про асоціацію з ЄС, ефективні зміни в енергетиці країни, але й дорожнє будівництво», — особливо підкреслив глава держави.

Окрім цього, Петро Порошенко подякував робітникам, які безпосередньо виконують ремонтні роботи на ділянці. «Це автомагістраль, яка на сьогодні демонструє позитивні зміни», — цитує його слова департамент прес-служби АП.

Потім Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам`яті загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО. На Алеї пам’яті він поклав квіти й встановив лампадки біля пам’ятного знаку, присвяченого Героям Небесної Сотні, та гранітних плит із викарбуваними прізвищами загиблих в АТО жителів Дніпропетровської області.

У своєму виступі він говорив про право України стати членом Європейського Союзу. Для досягнення цієї мети слід, передовсім, дбати про імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС та про виконання норм відповідної дорожньої карти. «Її імплементація — це передумова подальших кроків з євроінтеграції, — наголосив глава держави. — Не треба питати, чи приймуть, чи не приймуть Україну. Згідно з 49-ю статтею Лісабонської угоди Україна має право на членство в Євросоюзі. Єдине — ми мусимо відповідати критеріям, і це вже залежить тільки від нас». Згодом глава держави заявив, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС поки що на 15% і що наша держава домагатиметься підписання асоціації з Шенгенською зоною щодо безвізового режиму. «Дуже важливо дивитися в майбутнє і приєднатися до спільного цифрового ринку Євросоюзу. Ми отримали чітку позицію і Європарламенту, і Єврокомісії, що двері до спільного цифрового ринку ЄС для України та українців відкриті, — запевнив він. — Підписання асоціації з Шенгенською зоною — поглиблення безвізу. Ще одна позиція — орієнтир на митний союз ЄС, щоб ми створили єдиний митний простір з ЄС».

На Алеї пам’яті загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО розміщено Малу скляну стелу зі світлиною Героя України Сергія Нігояна й переліком героїв Небесної Сотні, чотири великі художні стели у центрі нагадують про події в АТО, також встановлено 10 гранітних плит із прізвищами загиблих в АТО земляків і 16 малих скляних стел зі світлинами загиблих воїнів.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»