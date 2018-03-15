Учора в межах ініціативи «Чужих дітей не буває» Кабінет Міністрів на своєму засіданні проаналізував хід виконання закону №7277 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» і схвалив подальші кроки щодо посилення відповідальності батьків, які не сплачують аліменти своїм дітям і не беруть участі у вихованні дітей. Коментуючи ситуацію, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що батько, який «скинув на плечі матері весь клопіт з виховання дитини», має отримати відповідний соціальний статус.

«Хто він (такий батько)? Йому треба дати статус «покидьок». Це буде нормально. Чому ні? Якщо ти не турбуєшся про свою дитину, то хто ти?» — цитує Володимира Гройсмана Урядовий портал.

За інформацією Міністерства юстиції, сьогодні в Україні понад 3 мільйони дітей виховуються у неповних сім’ях, а майже 600 тис. дітей не отримують жодної допомоги від одного з батьків. Саме цей показник і став свого часу мотивацією для відповідного доручення Прем’єр-міністра напрацювати необхідні законодавчі ініціативи, які могли б врегулювати ситуацію.

На початку лютого відповідний законопроект був ухвалений Верховною Радою. З того часу запрацював відкритий реєстр боржників, схвалені рішення щодо заборони боржникам на виїзд за кордон, на керування транспортними засобами, щодо відправлення боржників на виправні роботи. За перший місяць дії закону на користь 450 тисяч дітей було стягнуто 254 мільйони гривень аліментів.

«Чужих дітей не буває», — наголосив глава уряду й пообіцяв, що закон захищатиме права цієї категорії громадян, а тих, хто їх порушує, переслідуватимуть у законний спосіб.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, в публічному реєстрі неплатників аліментів нині вже перебуває понад 170 тисяч осіб, 7 тисяч оголошено в загальнонаціональний розшук. «Наразі цей реєстр щоденно оновлюється… У ньому є і депутати, і чиновники», — сказав міністр.А Міністерство юстиції продовжить запровадження ініціатив, які мають посилити захист українських дітей, чиї батьки розлучилися, та гарантувати право таких дітей на гідне утримання і повноцінний розвиток.

«Нині йде серйозне обговорення можливості збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Вже розроблено законопроект, який пропонує істотно збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою нащадки після розлучення батьків повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній сім’ї», — наголосив очільник Мін’юсту.

Він також зауважив, що особисто виступатиме з ініціативою ввести норму, за якою діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на рівні з батьками. Також буде створена система стимулювання як батьків, так і органів влади на місцях, які дбають про всебічний і повноцінний розвиток дитини.

«Окремо ми плануємо прописати норми мотивації для тих батьків, які відповідально ставляться до виховання своїх дітей. Це будуть відповідні податкові й соціальні пільги. Ще одна новація — створення реальних стимулів для органів влади на місцях, які вкладають кошти в розширення дитячого простору: створення дитячих садочків, будівництво спортивних майданчиків, відкриття різного роду курсів і гуртків для гідного виховання дитини. Уряд готовий розвивати та підтримувати культуру відповідального батьківства в країні», — наголосив міністр юстиції.

За його словами, з 2 квітня Мін’юст, штаби та мобільні групи державних виконавців розпочнуть розв’язання ще однієї надзвичайно важливої соціальної проблеми — стягнення заборгованостей із заробітної плати: «Нині, за статистичними даними, роботодавці завинили працівникам понад 2,3 млрд грн, при цьому в органах виконавчої служби Мін’юсту зареєстровано виконавчих документів і рішень судів на понад 500 мільйонів гривень».

Щодо інших важливих ініціатив, то на своєму вчорашньому засідання Кабінет Міністрів схвалив низку рішень щодо підвищення соціального захисту людей з інвалідністю — передусім в частині забезпечення засобами реабілітації, а також запуску роботи спеціальної служби перевезення людей з особливими потребами.

Також Кабінет Міністрів затвердив Положення про єдиний державний реєстр отримувачів субсидій. Ведення реєстру покладено на Міністерство соціальної політики. Доступ до нього буде відкритий лише для Мінсоцполітики та місцевих органів соціального захисту населення для призначення субсидій. А сам реєстр субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми субсидій.

Уряд зробив також рішучий крок у напрямі монетизації пільг на проїзд. На засіданні Кабміну ухвалено відповідну постанову, якою затверджується Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, яким передбачається надання замість пільг компенсації, розмір якої щорічно буде визначатись обласними, Київською міською державними адміністраціями на відповідний рік, а також визначаються основні правові та організаційні засади надання компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд.

Монетизація усуває несправедливість нерівномірного доступу до вказаної пільги, а пільговики отримують можливість витратити гроші на свій розсуд. Ухвалення акта дає можливість органам місцевого самоврядування надавати пільги окремим категоріям громадян з оплати проїзду у готівковій формі.