То тільки на перший погляд видається, що взимку лісівники можуть якщо не перепочити, то принаймні працювати без напруги. Однак у холодну пору турбот не тільки не меншає, а й додається. Нинішня зима, що завершується, — підтвердження цього. Як наголошує начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець, саме взимку лісівники складають відповідальний іспит, маючи на увазі не тільки виробничий процес, а й турботу про мешканців лісових угідь, допомогу місцевим громадам, навчання тощо.

До годівниць ведуть сліди тварин

Сумські ліси традиційно багаті різноманітною флорою і фауною, про що свідчать дані обліку. Нині в угіддях налічують 64 зубри, 228 лосів, 777 європейських та 204 плямисті олені, 6333 косулі, понад 36 тисяч зайців-русаків. Стабілізувалося поголів’я кабанів, яких у період з 2014-го по 2019 рік стало менше, однак нині з’явилася тенденція до відновлення популяції — їх уже понад 1200, або на 21% більше.

Як живеться звірам у зимовий період, коли сніги позамітали все? У сумських лісових угіддях для них щозими створюють необхідну кормову базу. Ось і для нинішніх зимових запасів лісівники заздалегідь засіяли кормовими культурами 50 гектарів полів, заготовили понад 70 тонн сіна, 40 тисяч кормових віників, 135 тонн фуражних та 300 тонн зернових кормів.

За словами заступника начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Забари, у кожному держлісгоспі здебільшого у віддалених і затишних місцях облаштовано кормові майданчики, до яких ведуть сліди звірів. Є такі й у Краснопільському державному лісовому господарстві, де про лісових мешканців особливо турбуються. На його території мешкають європейські та плямисті олені, дикі кабани, європейські косулі тощо.

Що більша тварина, то більше корму потребує. Тож місцеві лісівники щодня доставляють на кормові майданчики сіно, кукурудзяні віники, іншу поживу. Тут можна побачити не тільки поважних звірів, а й білок, зайців, дрібних гризунів, сойок, синиць, сорок, яким теж непереливки у холодну сніжну пору.

Поступово розширюється площа під вольєрами — нині вона становить понад 190 гектарів. Торік введено в експлуатацію ще один у Шосткинському лісгоспі — загалом їх на сьогодні вісім, серед них фазанарій. Там комфортно почуваються і чотирилапі тварини, і крилаті мешканці.

Але мисливські угіддя потребували й потребують охорони від браконьєрів. Для цього створено 14 постійно діючих рейдових мобільних та 40 груп, які контролюють дотримання правил полювання. У їхньому розпорядженні сучасні засоби зв’язку, по сім квадрокоптерів та тепловізорів, прилади нічного бачення. Вони цілодобово чергують у лісових масивах, насамперед місцях, які полюбляють браконьєри. На жаль, любителі легкої наживи не перевелися, про це свідчать понад 200 складених торік адміністративних протоколів. Хоч частину завданих збитків компенсовано, все-таки лісове багатство зазнало непоправної шкоди.

Завірюха мете, завірюха

Оскільки цьогорічна зима видалася доволі сніжною, то додалося роботи і сумським лісівникам. Вони традиційно допомагають розчищати не тільки лісові, а й дороги в сільських населених пунктах, під’їзди до лікарень, ФАПів, магазинів, шкіл, дитсадків тощо.

Таке починання свого часу ініціював Віктор Чигринець, наголошуючи, що соціальна складова така сама важлива, як економічна. Оскільки очільник управління — нині депутат Сумської обласної ради, то й дбає, щоб кожен держлісгосп активно використовував снігоприбиральну техніку. Якщо напередодні мела завірюха, то кожен ранок починається саме з цієї роботи. Багато це чи ні, але впродовж нинішньої зими лісівники розчистили понад тисячу кілометрів сільських доріг. За словами селян, така допомога надзвичайно потрібна й цінна для місцевих громад.

На порядку денному — охорона праці

Зимові місяці сумські лісівники традиційно використовують для навчання з охорони праці. Замало мати безпечне робоче місце, кожен повинен знати теоретичні основи питання, володіти практичними навичками. Як розповідає головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів та маркетингу Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Селезень, навчальний курс розраховано на 20 годин, лекції читають спеціалісти підприємства, які пройшли підготовку в навчальному галузевому закладі «Укрцентркадриліс».

Питання, пропоновані для вивчення, розмаїті й предметні. Окрім нормативно-правових актів, передбачених законодавством про працю, значну увагу приділено конкретним ризикам, що виникають на тих чи тих виробничих ділянках. По закінченні навчання лісівники складають екзамен, про що комісія робить відповідний запис.

Утім, охорона праці — питання цілорічне. І йдеться насамперед про вступні, первинні, поточні, позапланові, інші види інструктажів, особливо для тих, чия робота пов’язана з підвищеними ризиками, — кранівників, стропальників, вальників лісу, верстатників. Не забувають і про належну наочність, що є в кожному виробничому та побутовому приміщенні: вона нагадує про необхідність завжди бути уважним. Постійно оновлюють матеріально-технічну базу, бо до неприємностей може призвести несправне обладнання.

Що стосується працівників, то всіх їх забезпечують спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, а на лісосіках облаштовано вагончики, де можна пообідати, відпочити, зігрітися чи висушити одяг.

Можливо, для когось ці питання видаються зайвими чи дріб’язковими, однак у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства так ніколи не вважали і не вважають. Як наголошує його начальник Віктор Чигринець, коли йдеться про працівників, усе головне і важливе.