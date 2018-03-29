Нещодавно довелося побувати на Дні відкритих дверей в одному з військових столичних вишів. Окрім навчальних класів, різноманітного несекретного обладнання, спортивної зали й побутових приміщень, які язик не повертається назвати казармами у звичному розумінні, нам показали курсантську їдальню. І не лише саме приміщення, роздаткову, а й зразки страв, які там пропонують на вибір(!), напоїли чаєм з булочками, познайомили з кухарями. У тому, що то не була показуха, переконували апетитні запахи, які гості відчули ще на підході до величезної зали. Одне слово, добротне місце харчування. Адже хороший солдат — ситий солдат, та й фізично слабким у війську робити нічого.

Про запровадження стандартів НАТО за всіма напрямами роботи йдеться вже давно. І кардинальна зміна системи харчування посідає тут далеко не останнє місце. Про цей вектор військової реформи розповідав на брифінгу начальник Центрального управління забезпечення продовольством та організації харчування Збройних сил Тилу Збройних сил України генерал-майор Микола Куклюк.

Нова система харчування сприяє створенню гнучкішого механізму замовлення продуктів і дає змогу використовувати каталог з майже 400 найменувань продуктів не за нормами, а за ціною та калорійністю, унеможливлює використання продуктів-замінників для здешевлення вартості добового раціону, забезпечує впровадження електронного обліку руху продовольства та складання набору продуктів. Так начальник продовольчої служби стає фактично менеджером.

Електронна система розкладання продуктів перешкоджає формуванню некалорійного або неякісного меню. До оновленого каталогу внесено соки, гриби, кисломолочні продукти, кондитерські вироби, на 40% збільшено норму м’ясних. Посадовець запевнив, що відтепер каталог продуктів повноцінного харчування дає змогу запровадити приготування страв навіть за рецептами національних кухонь народів світу.

До слова, днями на фейс­бучній сторінці Військового інституту телекомунікацій та інформатизації мало не очманів від новини й фоторепортажу про день… італійської кухні. Отакої! Можете уявити подібне ще рік чи два тому? І таке свято живота відбулося в усіх частинах, які перейшли на нову систему харчування, запевнив генерал. «Головне тут — змінити психологію», — підкреслив Микола Куклюк.

Вартість каталогу майже не відрізняється від попереднього, щоправда, поки що не враховано зарплату кухарів. Тому перехід на нову систему передбачає збільшення штатних посад кухарів, що потребуватиме ретельної підготовки персоналу для роботи на сучасному обладнанні. Нині вже близько 1300 посад кухарів та обслуговуючого персоналу. Цьогоріч, повідомляє прес-служба Міноборони, планують ввести ще близько 3000 посад кухарів.

До всього, система харчування за каталогом засвідчила ефективність і в зоні виконання бойових завдань на території Донецької та Луганської областей. «Стара система організації харчування вичерпала себе, а чинний аутсорсинг, запроваджений десять років тому, себе дискредитував. Тому ми були змушені перейти на нову систему харчування, яку використовують у провідних країнах, передовсім державах — членах НАТО», — зазначив Микола Куклюк.

Нині нову систему запроваджено в чотирьох військових мобільних госпіталях, частинах і підрозділах Сухопутних, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, які виконують завдання на сході. Становлення й набуття досвіду не припиняється ні на хвилину. І на Донбасі, і в інших підрозділах у всій країні.

«Перехід на нову систему в 2018 році відбувається планово, на це спрямовано відповідний фінансовий ресурс — 820 мільйонів гривень. Триває підготовчий період, активна фаза розпочнеться в травні — червні. Загалом планують перевести на харчування за каталогом ще близько 50 військових частин, — зазначив Микола Куклюк, зауваживши, що повний перехід на нову систему харчування у Збройних силах передбачено завершити до кінця 2019 року. — Для деяких частин, які не виконують завдань за межами пункту постійної дислокації, залишиться харчування за системою аутсорсингу, але обов’язково за каталогом».

Торік харчовий експеримент охопив 23 військові частини. Пріоритет надавали частинам Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських сил, військовим навчальним закладам та навчальним центрам, військово-медичним закладам.

До переліку військових частин, запланованих цьогоріч для переведення на нову систему харчування, входять як бойові частини (зокрема всі бригади Десантно-штурмових військ), так і решта військових навчальних закладів.