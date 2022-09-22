Війна згуртувала людей різних професій та різних соціальних верств. Хтось пішов на фронт і визволяє українські землі від ворога, а хтось вступив у будівельні батальйони та відновлює пошкоджені міста й селища.

Харківщина — один з найбільш постраждалих від російської агресії регіонів України. Щодня ворожі ракети та снаряди руйнують інфраструктуру. В обласному центрі багато пошкоджених чи зовсім зруйнованих житлових будинків, об’єктів приватної та комунальної власності. За інформацією Харківської міської ради, 400 будинків не підлягають відновленню.

Для відбудови і збереження того, що залишилося, комунальним підприємствам не вистачає робочих рук. Але харків’яни не залишилися осторонь проблеми і самі гуртуються для допомоги місту. Один із прикладів — волонтерське об’єднання «Добробат», добровольчий будівельний батальйон.

Цей волонтерський рух заснували цього року в Києві політичні та громадські діячі, радники голови МВС України Ростислав Смирнов та Віктор Андрусів. Спочатку він поширився на Київську, Чернігівську і Сумську області, де на визволених від російських загарбників територіях постала проблема з розбиранням завалів, ремонтом вікон, дверей, дахів та іншими будівельними роботами.

Не вистачає робочих рук

Із липня «Добробат» запрацював і в Харкові. За цей час харківські добробатівці виконали чимало першочергових робіт. Відновлення проводили на кількох об’єктах в області — в місті Люботин та селищі Елітне. Тепер до зимового сезону активно готують пошкоджені заклади освіти. Волонтери розбирають завали та зашивають плитами ОСБ розбиті вікна, щоб дощі та сніг не зруйнували те, що залишилося цілим усередині. Уже підремонтовано більш як десять шкіл міста. Один з таких постраждалих закладів відновлюють у Київському районі Харкова.

«Збираємося на волонтерських засадах, щоб допомогти людям підготуватися до зими. Про якісь масштабні ремонти не йдеться, тому що попереду зима, в нашому регіоні тривають дуже активні бойові дії. Допомагаємо всім, хто звертається. Не важливо, чи то адміністративна будівля, чи комунальна власність, чи приватна. Скільки вистачає сил, допомагаємо», — поділився керівник «Добробату» в Харкові та Харківській області Павло Філіпенко.

У Харкові до цього проєкту долучилося небагато людей — приблизно 100. І працюють вони, звичайно, не на постійній основі, а у вільний час. Нині, за словами волонтерів, це одна із проблем, бо об’єктів, які потребують відновлення, дуже багато, а людей не вистачає.

«Запрошуємо всіх небайдужих людей, які хочуть і можуть допомогти рідному місту. Заявку на вступ до «Добробату» можна подати на нашому сайті dobrobat.in.ua. Також на цьому сайті, заповнивши відповідну форму, громадяни, які потребують допомоги, можуть залишити повідомлення», — зазначив Павло Філіпенко.

Для роботи, яка пов’язана із застосуванням спеціальних навичок, як наприклад перекриття даху, долучають спеціалістів. Але до самого руху можуть приєднатися усі охочі незалежно від спеціальності, бо робота знайдеться завжди. Наприклад, харків’янин Юрій Мкртчян у довоєнний час працював у галузі громадського харчування, а тепер допомагає відновлювати рідне місто.

«Вважаю, що цей рух дуже корисний та потрібний Харкову. Дуже багато об’єктів потребують допомоги. А ми разом зможемо зробити наше місто і нашу домівку кращими», — зазначив волонтер.

Разом із владою та бізнесом

«Добробат» тісно співпрацює з міською та обласною владою, а також з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Саме співробітники ДСНС перед тим, як волонтери приступають до роботи, обстежують будівлю на вибухонебезпечні предмети та можливі подальші руйнування. З міською владою було підписано меморандум про співпрацю, в межах якого вона надає розхідні матеріали і деякий інструмент. Крім того, підтримують добробатівців і бізнес-структури. Компанії Hilti та «Дніпро-М» на волонтерських засадах передали необхідний інструмент.

На жаль, війна в Україні триває, лунають вибухи та руйнуються будівлі. Роботи «Добрабату» додається, тож і ростуть потреби у витратних матеріалах.

«Є проблема з матеріалами. На жаль, їх поки що недостатньо. Потрібні плити ОСБ, пінопласт, піна, саморізи, рукавиці та багато іншого. Тож якщо у кого є змога допомогти — долучайтеся. Будемо дуже вдячні», — зауважив керівник харківського «Добробату».

Деокупація Харківщини від російських загарбників додала роботи і в області. Нині волонтери планують поїздки у визволені міста, щоб допомогти їхнім жителям та передати досвід, як організувати цей рух і розпочати роботу з відновлення пошкоджених будівель.

«У районах області багато зруйнованих об’єктів. Насамперед багато розбитих вікон. Показуватимемо місцевим людям, як можна допомогти одне одному підготувати свої домівки до зими. Наш добрий волонтерський рух нестимемо в Україну.

У всіх деокупованих містах великі проблеми. Поновленням постачання електрики, води і газу займаються профільні структури, а з усім іншим можемо допомогти ми. А саме: розібрати завали, закрити вікна та двері, дахи. Якщо гуртуємося на одній справі, то буде добрий результат», — сказав Павло Філіпенко.

Майбутнє — за будівельниками

Із постійним зростанням обсягів робіт добровольчий будівельний батальйон дає змогу здобути необхідні навички, які згодом можуть допомогти зробити ремонт у власній домівці чи стати професіоналом-будівельником. А це важливо, коли через війну дуже багато людей втратили роботу.

«Я підприємець, і раніше з такою роботою не стикався. Але у процесі швидко навчаєшся всього, наприклад, працювати з різними інструментами, яких до того навіть у руках не тримав. Тут дуже гарний майданчик для навчання. Можна себе спробувати та самореалізуватися», — поділився волонтер Володимир Погодаєв.

Саме професія будівельника та інші з нею пов’язані, на думку Павла Філіпенка, найближчі десять років будуть дуже затребуваними в Україні. Війна закінчиться, і треба буде відновлювати зруйноване, будувати нове житло і нову інфраструктуру. Не залишиться без роботи і «Добробат», адже допомога громадянам буде потрібна довго.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єра»