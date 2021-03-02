У всі регіони країни доправлено перші дози вакцини проти коронавірусної хвороби, зокрема і в зону проведення операції Об’єднаних сил. Особовому складу 66 військового госпіталю та окремої автосанітарної роти зробили перші щеплення. Тепер медики виїжджають для щеплень у підрозділи в зоні відповідальності. Вакцинація добровільна і безплатна. Цей принцип застосовують до всіх вразливих категорій працівників. Про перші дні надійної профілактики хвороби розповідають журналісти «Урядового кур’єра».

Черкащина. Хто перехворів, ще має імунітет

Черкаська область однією з перших у країні одержала 16 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Першим зробив щеплення від COVID-19 лікар-реаніматолог Євген Горенко. Другою вакцинували старшу сестру Нонну Хачатрян, третьою — медсестру Лесю Пилипенко. Обидві вони, як і Євген, працюють у реанімаційному відділенні.

Згодом було щеплено десятки інших черкащан. На першому етапі понад 7 тисяч жителів області зроблять профілактичний укол. Проте, як зауважив головний лікар обласної лікарні Олександр Дудник, поки що не всі медики згодні вакцинуватися. Частина персоналу вже перехворіла і щеплюватиметься пізніше, оскільки поки що має імунітет. Ще частина відкладає процедуру через протипоказання. Дехто з медиків проти щеплень із власних переконань. Але є надія, що вакциновані колеги, які нормально почуваються, стануть для них прикладом.

«Щеплення — це маркер цивілізованого суспільства. Краще бути захищеним, ніж потім лікувати ускладнення хвороби», — сказав одразу після щеплення Євген Горенко.

Кілька тижнів тому, розповіла головна медична сестра Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Завірюха, члени мобільних бригад із Черкащини здобули додаткову спеціалізацію. На тренінгах у Києві їх навчали правильно визначати дозування, вводити сироватку, у разі потреби надавати першу медичну допомогу. Далі бригади роз’їдуться у райони, аби вакцинувати медиків опорних ковідних лікарень.

Нині ситуація із хворобою в області стабільна. Але реанімація працює на повну потужність. Загалом в обласній лікарні перебуває 30 хворих на COVID-19, з них четверо потребують ШВЛ. Є кілька пацієнтів, у яких, за словами лікарів, можливі ускладнення.

Як і загалом в Україні, на Черкащині, за інформацією голови облдержадміністрації Олександра Скічка, працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку. Медики стежать за температурним режимом зберігання сироватки — від +2° до +8° С. «Хочу підкреслити, — зауважив він, — що вакцинація проти коронавірусу добровільна і безплатна».

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Тернопілля. Почали з дитячих лікарів

Вантаж імунобіологічного препарату зустріли на в’їзді в область, у супроводі поліції доправили на склад. За словами очільниці управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ольги Ярмоленко, Тернопілля отримало першу партію вакцини 16 тисяч доз разом з відповідними шприцами та контейнерами для утилізації витратних матеріалів. Завдяки цьому вдасться імунізувати 8 тисяч краян.

Ольга Ярмоленко розповіла, що на першому етапі щеплюватимуть медиків, які працюють у лікувальних закладах із хворими на COVID-19, а також працівників і мешканців інтернатів та інших спеціалізованих закладів з догляду за людьми поважного віку, військовослужбовців.

Регіональний координатор вакцинальної кампанії Марія Павельєва нагадала, що на Тернопіллі 27 медзакладів, де надають допомогу недужим на коронавірусну хворобу, п’ять з яких розташовані в обласному центрі. Тож почали вакцинацію у краї з Тернополя. Першого дня запланували прищепити 90 осіб, 30 з них працюють в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Першою з медиків вакцинувалася Ольга Дивоняк, завідувачка інфекційного відділення міської дитячої лікарні. Вона вже 27-й рік працює дитячою інфекціоністкою, тож зауважила: із власного досвіду знає, що найефективніший спосіб боротьби з інфекціями — щеплення. Досі прищеплювалася від грипу, тепер і від коронавірусу.

«Моя чітка позиція, мій вибір нині — вакцинація. Як інфекціоністка розумію, що маю бути захищеною, аби працювати в медичному колективі, надавати допомогу дітям, бути у строю», — заявила пані Ольга. Її чоловік, до слова, також записався на вакцинацію.

Першого дня тернополян прищеплювала мобільна бригада з імунізації, члени якої здобули знання і навички у столиці. Щоб імунізувати на першому етапі всю область, за словами Марії Павельєвої, залучать 12 таких груп. Навчання їхніх учасників організували з нинішнього понеділка.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Рівненщина. 65% готові зробити укол

Так стверджує начальник управління охорони здоров’я ОДА Олег Вівсяник, посилаючись на підсумки попереднього опитування. Вони свідчать: понад 6% жителів області виявили бажання вакцинуватися від хвороби. Перша партія вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибула на Рівненщину над ранок 25 лютого — 17 100 доз. Щеплення проводять мобільні бригади, фахівці пройшли спеціальне навчання з імунізації.

Першою вакцинованою в області стала старша медична сестра кардіологічного відділення №2 центральної міської лікарні Рівного Тетяна Васечко.

«Жодних негативних відчуттів — усе гаразд. Побічних реакцій не було, сподіваюся, й не буде. Погодилася на вакцинацію, адже ми, медики, як ніхто бачимо, до чого призводить захворювання. Сама влітку перехворіла на COVID-19, лікувалася разом з батьком. Відповідальність за наше здоров’я у наших руках», — розповіла Тетяна Васечко.

Лікарка мобільної бригади Рівненського району Вікторія Пашковська каже, що не сумнівається в ефективності та безпечності вакцини. Проаналізувала всю доступну інформацію і пройшла відповідне навчання. «Треба зважати не так на виробника, як на гостру потребу вакцинації. Іншого шляху зупинити вірус немає».

Адже на Івано-Франківщині, Буковині, Закарпатті ситуація серйозна. Рівненщина поки що у відносно безпечній «жовтій» карантинній зоні, але де певність, що ситуація не зміниться?

«Дорожня карта вакцинації така: першими прищеплять медиків, які працюють із хворими на коронавірусну недугу в лікарнях, і працівників мобільних бригад. Потім — 300 працівників лабораторних центрів, згодом — мешканців та працівників будинків для літніх людей», — каже голова ОДА Віталій Коваль.

Оскільки вакцину, яка надійшла в область, закуплено державним коштом, то й щеплення на цьому етапі безплатні. І зрозуміло, добровільні.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Закарпаття. Довіра зростає

Тривалий час Закарпаття перебувало в «жовтій» зоні карантинних обмежень, але погіршення статистики останнім часом забарвило регіон у «помаранчевий» колір. Далися взнаки легковажне відвідування під час пандемії весіль, участь у масових заходах. Доклалися до цього й заробітчани: повертаючись із-за кордону, далеко не завжди додержувалися вимог самоізоляції. Як наслідок, 22 лютого було зафіксовано найвищий показник добової смертності за весь період пандемії — 15. До речі, й у попередні сім днів теж було чимало — 46.

Турбує медиків збільшення кількості пацієнтів із задавненою хворобою. Спершу вони лікуються за порадами друзів, сусідів, реклами тощо, а коли звертаються до сімейних лікарів, то одразу потрапляють до категорії важкохворих і процес лікування стає надміру складним. Такі ситуації можуть мати непоправні наслідки.

Дуже складний етап пандемії характеризують і такі цифри. Із майже 900 тестів на COVID-19, які проводять в області протягом тижня, 50-60% дають позитивний результат. У лікарнях заповнено всі реанімаційні ліжка, чимало навіть хворих із важким перебігом змушені лікуватися амбулаторно.

Те, що в область надійшли перші 14 500 доз вакцини, важко переоцінити. Першим прищепився лікар обласної клінічної інфекційної лікарні в Ужгороді Степан Карабиньош. Профілактичний укол зробила Ірина Стефанишин — медик зі складу мобільної бригади. Того самого дня цю процедуру пройшли ще десятеро медичних працівників закладу. За словами лікарки, усі вони почуваються добре, жодних побічних ефектів немає.

За словами директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Анатолія Пшеничного, на першому етапі вакцинації прищеплять працівників мобільних бригад. Вакцинуватимуть також персонал ковідних шпиталів або відділень, залучених до ліквідації наслідків пандемії, — загалом 17 закладів на території Закарпатської області. До переліку таких осіб входять працівники екстреної медичної допомоги, мешканці закритих лікувальних установ (інтернатів, хоспісів) та їхні працівники. Серед них про готовність вакцинуватися заявила 3141 особа.

Перший етап вакцинації в Закарпатській області планують завершити за два місяці. Наступним, за словами очільника профільного департаменту, стане перехід до другого етапу, і до нього залучатимуть інші категорії людей.

Важливо, що на Закарпатті істотно зросла довіра до цього методу профілактики небезпечної хвороби. Очільник департаменту Анатолій Пшеничний продемонстрував це на прикладі щеплень проти кору дворічної давності. На початку пандемії лише 38% населення припускали вакцинування, посилаючись на недовіру до засобу, релігійні переконання тощо. Після того як стали очевидними масштаби загрози і смертельні випадки, відсоток довіри збільшився майже до 100.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Харківщина. Першими захищають інфекціоністів

Першого дня, коли до Харкова надійшло 30 400 доз вакцини CoviShield, в обласному центрі вакцинацію від коронавірусу пройшли 20 медиків. Першовідкривачкою стала 36-річна лікарка-інфекціоністка Харківської обласної інфекційної лікарні, в.о. завідувача відділення Ділара Гарбуз. Як поділились інформацією у пресслужбі Харківської облдержадміністрації, Ділара Гарбуз погодилася на вакцинацію без жодних вагань. За словами лікарки, почувається добре і вважає, що медпрацівникам, особливо тим, хто контактує з хворими на COVID-19, вакцинація вкрай потрібна для збереження імунітету на належному рівні.

Заступник директора департаменту охорони здоров’я ХОДА Геннадій Бондарчук повідомив, що першої партії вакцини вистачить для проведення вакцинації 15 200 осіб. Спершу вакцинуватимуть за згодою медичних працівників мобільних бригад, закладів, що надають допомогу хворим на COVID-19, екстреної медичної допомоги, а потім усіх інших медпрацівників.

Як зазначають фахівці, хоч для регіону 30 400 доз здаються краплиною в морі, з огляду на настрої самих медичних працівників можуть виникнути проблеми з добровольцями навіть за таких умов. Як заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, понад 50% лікарів і 70% населення міста не хочуть вакцинуватися.

Його слова частково підтвердив у розмові із власкором «УК» головний лікар Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 В’ячеслав Вакуленко.

«У нашому закладі більш як половина медперсоналу перехворіла на COVID-19. Настрої наших працівників, котрі не надто прагнуть вакцинуватися, відповідають настроям колег харківських лікарень. Із 400 осіб персоналу лише 50 згодні вакцинуватися. Це пояснюється тим, що в людей, які перехворіли, наявні антитіла. Ми контролюємо їх рівень, і поки він високий, вакцинацію проводити не треба. Багато негативу в ситуацію із щепленнями привнесла інформація з різних джерел про індійську вакцину. Попри все це ми готові до вакцинації, й коли буде команда, проведемо її у стаціонарі», — розповів головний лікар.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»