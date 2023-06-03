Лідери європейських країн, які об’єдналися в коаліцію винищувачів для України, провели зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у межах саміту Європейської політичної спільноти. У переговорах взяли участь прем’єр-міністри Великої Британії Ріші Сунак, Нідерландів — Марк Рютте, Польщі — Матеуш Моравецький, Данії — Метте Фредеріксен, Швеції — Ульф Крістерссон та Бельгії — Александер де Кроо.

Політики обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів, і зачепили питання майбутнього постачання літаків Україні, повідомляє пресслужба ОПУ. Президент України та європейські лідери домовилися продовжити роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків «Небесний щит України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн».

Готують механізм тренування пілотів

На полях саміту Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери погодилися, що важливий чинник тиску на росію — посилення санкцій проти агресора, зокрема шляхом введення до нового санкційного пакета ЄС максимально дієвих обмежень проти російської економіки. Під час розмови із прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою глава держави подякував йому за всебічну й послідовну військову, політичну та гуманітарну підтримку і відзначив готовність цієї країни брати участь у навчанні українських пілотів. Співрозмовники обмінялися думками про подальші кроки для реалізації української формули миру та залучення до цього процесу Португалії, зокрема в контексті підготовки Глобального саміту миру.

Спілкуючись із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, Володимир Зеленський подякував за надання далекобійних ракет Storm Shadow. У Twitter Президент повідомив, що під час розмови йшлося про очікування України від Вільнюського саміту НАТО. «Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що буде ще одним мотивувальним чинником для Збройних сил України та всього українського народу», — написав Президент.

Спілкуючись із журналістами, Ріші Сунак підтвердив підтримку майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі. «Ми хочемо бути впевненими, що створили безпекові механізми для України на довгострокову перспективу, тому посилаємо дуже сильний сигнал володимиру путіну, що ми нікуди не йдемо, а будемо тут і надалі підтримуватимемо Україну — не тільки зараз, а й у наступні роки», — наголосив він.

Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після двосторонніх переговорів підписали спільну заяву, в якій підтвердили свою домовленість «допомогти захистити населення України від російських ударів шляхом підтримки Францією спроможностей протиповітряної оборони України». У заяві також ідеться, що оборонні відомства двох країн, проводячи паралельні консультації зі США та іншими зацікавленими сторонами, почали працювати над офіційним рішенням про «механізм підготовки пілотів і технічного персоналу на основі запиту української сторони».

Для Придністров’я потрібні нові формати

По завершенні саміту Володимир Зеленський узяв участь у пресконференції, на якій заявив, що Україна розраховує на крок уперед у зближенні з Північноатлантичним альянсом. За його словами, якби Україна була в НАТО, росія не напала б. «Це говорить про те, що найкращі гарантії безпеки — НАТО», — наголосив Президент.

Він пояснив, що йдеться про те, якими мають бути ці гарантії, якщо їх не надаватиме НАТО. «І доки ми не в НАТО, хочемо мати гарантії безпеки, і бажано, щоб при гарантіях безпеки був чіткий сигнал, що вони діють доти, доки Україна не буде в НАТО», — сказав Володимир Зеленський.

На пресконференції Президент України висловив своє бачення врегулювання придністровського конфлікту. На його думку, наявний формат мирного врегулювання у Придністров’ї, так звана формула 5+2: представники Молдови, Придністров’я, росії, України і ОБСЄ за участі спостерігачів від ЄС і США — на сьогодні не життєздатний.

«Ви бачите життя у проєкті «5+2»? Ви бачите результат? Навіщо говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити», — заявив він.

За словами Володимира Зеленського, принципово новий формат буде створено незабаром за активної участі України. «Не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів. Напевно, в цій ситуації, може, і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче залучити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо в нас спільний кордон», — пояснив Президент.

Він заявив, що підтримує прагнення Молдови стати членом Європейського Союзу, і обіцяє Кишиневу підтримку на цьому шляху. Глава держави зауважив, що питання безпеки в Україні впливає безпосередньо і на безпеку її сусідів, зокрема Молдови.

«Вважаю, що Молдова йтиме пліч-о-піч з Україною. Україна робитиме все, щоб допомогти Молдові. Багатьма речами, які ми пройшли на шляху до ЄС, ми будемо обов’язково ділитися з нашими партнерами», — запевнив він.

У Молдові на сьогодні існують різні настрої населення щодо європейського майбутнього країни. «Але мені здається, на цьому шляху президент Мая Санду обрала дуже правильні кроки. І ми підтримуватимемо її, як можемо», — додав він.