Внутрішньо переміщені до інших областей люди з Донеччини відчувають підтримку гуманітарних штабів і центрів

Днями на Донеччині, де тривають активні бойові дії, розпочалася безплатна евакуація цивільного населення ще й до територіальних громад Тернопільської області. До цього безпечнішого регіону вивозять людей відповідно до рішення урядового координаційного штабу. Він змінив маршрут евакуаційного потяга, яким досі донеччани могли доїхати до Кіровоградської області.

Рашисти, намагаючись «звільнити» Донбас, безжально вбивають місцевих жителів, обстрілюючи тамтешні населені пункти. Щоб запобігти жертвам, місцева влада тривалий час проводить обов’язкову евакуацію з небезпечних територій. Завдяки спільним зусиллям представників влади, поліції, фахівців ДСНС та волонтерів нині щодня з Донецької області виї­жджають сотні краян. А як приживаються в різних областях вимушені переселенці, які залишили домівки у прифронтовому регіоні місяць чи два тому?

«Прагнемо полегшити людям період адаптації»

У місті Червоноград Львівської області зусиллями представників Покровської міської військової адміністрації Донецької області діє гуманітарний хаб «Єднання». Ідея створення єдиного простору для надання консультаційної, продовольчої, медичної та інших видів допомоги землякам виникла закономірно, адже в Червоноградській громаді вже шість закладів для компактного розселення внутрішньо переміщених осіб. Ще під час першої хвилі евакуації там тимчасово осіли більш як тисяча жителів Покровської міської територіальної громади. І нині ці люди, які в умовах воєнного стану були вимушені залишити рідні домівки на Донеччині, тепер можуть розраховувати на підтримку хабу «Єднання», діяльність якого забезпечує організацію, координацію та логістичний супровід різноманітної безоплатної допомоги.

Працівники хабу насамперед допомагають новоприбулим землякам розселитися в місцях компактного розміщення жителів Донеччини, отримати гуманітарну допомогу, доступ до всіх соціальних послуг. За словами однієї з активісток «Єднання» Наталії Поспєлової, хаб працює, щоб жителі Покровської ТГ відчували підтримку своєї громади навіть далеко від дому. «У цей непростий час ми хочемо полегшити людям період адаптації, соціалізації та допомогти їм реалізувати власний потенціал в умовах евакуації. Уже з першого дня роботи ми зрозуміли, що наш гуманітарний хаб — це та дуже потрібна організація, на створення якої тут чекали. Підтвердженням стали і часті звернення земляків, котрі можуть розраховувати на різноманітну і всебічну допомогу», — розповідає вона.

Окрім підтримки, якої, безумовно, потребують внутрішньо переміщені особи, в гуманітарному хабі ініціатори його створення вирішили проводити цікаві й корисні зустрічі, семінари і тренінги із залученням фахівців із соціальних, медичних та юридичних питань.

А тим часом у Покровській міській військовій адміністрації підтвердили: з огляду на перший успішний досвід діяльності хабу «Єднання» в Червонограді такі заклади заплановано відкрити ще й у всіх інших областях України, де є місця компактного розміщення земляків. Оскільки в цих умовах обов’язкова евакуація з Донеччини й адаптація людей на новому місці, чого чимало з них побоюються, відбуваються значно організованіше та цивілізованіше.

«Родинне тепло Бахмута» для дітей

На бахмутському напрямку Донеччини вже тривалий час російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ, обстрілють і бомбардують міські житлові квартали та сільські населені пункти. А тамтешні жителі, які свого часу залишили цю небезпечну територію, поступово обживаються в місцях компактного розміщення у безпечніших українських регіонах. Приміром, людей, які тепер тимчасово живуть у Києві та області, об’єднує не тільки віра в повернення на вільну від ворога територію області, а ще й гуманітарний центр «#ЯПОВЕРНУСЬ_БАХМУТ».

Досі в цьому центрі зареєстровано понад тисячу родин з Бахмутської міської територіальної громади: всього майже 3 тисячі осіб, серед яких майже 700 дітей різного віку. Для вирішення потреб цих внутрішньо переміщених осіб у гуманітарному хабі об’єднали зусилля волонтерів, благодійників, фахівців із центрів зайнятості, медиків, юристів. Тут співробітники Бахмутського ЦНАПу надають безкоштовні консультації з питань оформлення документів та працевлаштування, медичної та юридичної допомог. Консультанти шукають можливість підтримати людей через їхню участь у міжнародних гуманітарних проєктах, що розраховані на дітей, молодь, людей з інвалідністю та похилого віку.

Чимало уваги в центрі приділяють підготовці та реалізації власних проєктів, серед яких «ЯБахмут» — для створення центру комплексної підтримки вимушених переселенців та грантової допомоги в межах програми «Тримай», «Родинне тепло Бахмута» — для психологічної допомоги дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб з Бахмутської громади та забезпечення цих родин речами першої необхідності в зимовий період.

З огляду на значну кількість евакуйованих дітей тут намагаються залучати наймолодших переселенців до різноманітних майстер-класів, творчих конкурсів тощо. Певна річ, у Києві та ще у Броварах усім вимушеним переселенцям надають широкий спектр медичних послуг. У Броварах, приміром, приймають земляків медики лікувально-діагностичного центру Бахмутської лікарні інтенсивного лікування: терапевт, педіатр, хірург, гінеколог, онколог, невропатолог, дитячий психіатр, спеціалісти лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини.

І не Київщиною єдиною: понад 2400 жителів Бахмутського району після збільшення частоти ворожих обстрілів їхньої малої батьківщини тимчасово оселилися у Хмельницькій області. Як повідомили в департаменті соціального захисту Донецької ОВА, для підтримки і сприяння соціалізації земляків у Хмельницькому працює філія гуманітарного штабу «#ЯПОВЕРНУСЬ_БАХМУТ», завдяки чому днями внутрішньо переміщені особи вже отримали допомогу (медикаменти, гігієнічні набори тощо) від гуманітарної організації «Дівчата».

Зовсім недавно Донецька обласна військова адміністрація організувала проведення онлайн-наради з керівниками гуманітарних хабів, штабів та центрів, які нині діють на території багатьох регіонів України. Темою обговорення стала подальша тісна співпраця із громадськими організаціями: під час семінару-наради фахівці управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання запропонували створити молодіжні ради внутрішньо переміщених осіб для залучення до спільної роботи молоді на всій території України та розглянули можливість співпраці між штабами, підтримки та надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам із Донеччини.

Тобто в подальшому відповідних зусиль для підтримки людей, які вимушено тимчасово залишають рідні домівки, стане ще більше.