У Мінсоцполітики докладно пояснили суть і мету урядового проекту «Муніципальна няня»

Кожній українській родині, в якій народжуються діти, уряд надає грошову допомогу обсягом 41 280 гривень. Грошові виплати здійснюють одноразово на 10 320 гривень, решту коштів виплачують рівними частинами впродовж наступних трьох років. У цей період держава щомісяця сплачує за маму єдиний соціальний внесок, що збільшує її страховий стаж.

З вересня 2018 року уряд запровадив ще один вид соціальної підтримки материнства — «Пакунок малюка». Кожна молода мама отримує подарунок з необхідними в перший період життя дитини речами. «Пакунок малюка» формували на основі опитування породіль, а перелік речей буде розширено з лютого 2019 року.

З 2019-го в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги — «Муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від уряду молодим сім’ям.

Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1626 гривень на відшкодування послуг няні. На це в державному бюджеті закладено 500 мільйонів гривень. Цією безповоротною допомогою від уряду зможуть скористатися 25 тисяч сімей.

Подвійна вигода

Урядовий проект «Муніципальна няня» має три мети. Перша — підтримка сімей, де народжуються діти. Незалежно від того, виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці, держава виплачуватиме такій сім’ї щомісячну компенсацію на няню. Безповоротну допомогу прив’язано до прожиткового мінімуму для дітей.

Це додатково до щомісячних виплат на дитину, які жінка законно отримуватиме впродовж трьох років декретної відпустки. Цю компенсацію виплачуватимуть управлінням соцзахисту населення наприкінці кожного місяця й автоматично переглядатимуть щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого станом на 1 січня відповідного року.

Друга мета полягає в підтримці жінок працездатного віку, які працюють нянями. Рідко няню оформляють у сім’ю офіційно. Зазвичай це тіньова зайнятість, не вигідна тим, хто ще не досяг пенсійного віку. А ринок праці свідчить, що нянями переважно працюють ті, кому до пенсії залишилося 5 і більше років. Тож держава, турбуючись про гідну пенсію для таких жінок, пропонує офіційне працевлаштування з догляду за дітьми.

Який вигляд це матиме на практиці? Мама самостійно обирає няню, укладає з нею цивільно-правову угоду, яка, до слова, не потребуватиме нотаріального засвідчення. Далі слід подати документи в управління соцзахисту населення для оформлення компенсації послуги «Муніципальна няня».

Крім заяви про надання допомоги, потрібно буде додати копію угоди з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорта мами, підтвердні документи про оплату послуг няні (виписка з банківського рахунку, розрахункова квитанція тощо).

Жінка, яка прагне офіційного працевлаштування в сім’ї з догляду за дітьми, має оформити ФОП (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91/ юридична особа підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10) та відкрити рахунок у банку, на який надходитиме її платня.

Чому це вигідно няні?

У містах-мільйонниках місячна заробітна плата няні становить 8—10 тисяч гривень. Зареєструвавшись підприємцем 3-ї групи, жінка сплачуватиме щомісяця податок (5% суми доходу) обсягом 500 гривень і ЄСВ 816 гривень. Це загалом 1316 гривень.

Якщо жінці на даний момент 55 років, її пенсійний вік за умови наявності 30-річного страхового стажу настане у 60 років. Але в неї тільки 25 років страхового стажу. Урядовий проект «Муніципальна няня» дає змогу за 5 років інвестувати у свій страховий стаж, офіційно отримуючи заробітну плату, яка прирівнюється до середньої в Україні, і вийти на пенсію на три роки раніше.

Оскільки більшість нянь в Україні — жінки працездатного віку, формалізація відносин з батьками стане практичною і для оформлення житлової субсидії. Адже офіційно безробітні громадяни мають право на допомогу лише за умови сплати ЄСВ. А в разі відкриття ФОП єдиний соціальний внесок сплачується щомісяця і впливає на збільшення страхового стажу такої людини.

Третя мета — страхування сімей від недобросовісних нянь. Формалізація відносин між батьками та нянею додасть відповідальності й упевненості обом сторонам. Няня, отримавши офіційне працевлаштування, матиме впевненість у завтрашньому дні, а мама — гарантію, що її дитина в надійних руках.