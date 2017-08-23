Напередодні свята Державного прапора Президент Петро Порошенко побував із робочою поїздкою на Харківщині, де насамперед відкрив відремонтований міст через річку Сіверський Донець.

«Завжди кажуть, що окопи роз’єднують людей, а мости — з’єднують. Коли питаєш в українців, що саме після миру, зарплати має робити держава, завжди була відповідь — будувати дороги», — сказав він, звертаючись до присутніх на церемонії жителів міста Ізюм.

Ще донедавна значна частина цієї дороги перебувала в жалюгідному стані, а з початком агресії, коли нею почали доставляти стратегічні вантажі, «дорогу, яка стала дорогою життя, було повністю зруйновано». Саме тому автомобільну дорогу Харків—Ізюм—Слов’янськ визначили як один із пріоритетних напрямів дорожнього будівництва.

Будівництво автодороги та мостового переходу через річку Сіверський Донець стало можливим завдяки реалізації експерименту, коли на будівництво спрямовували кошти від перевиконання митних надходжень і завдяки програмі децентралізації.

«Я обіцяв: кошти, які зароблені в територіальній громаді, залишаться в територіальній громаді. І сьогодні кожен міський голова, кожен голова села, селища, зокрема й голова міста Ізюм, можуть це підтвердити — бюджети територіальних громад зросли й перетворилися з кас виплати заробітної плати на реальні механізми зрушень у територіальних громадах», — наводить слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Виробник дає гарантію

Означений експеримент вдало почав працювати у Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях. Після цього його поширили територією всієї України.

Після реконструкції зріс рівень навантаження, яке може витримати міст, — до 30 тонн проти колишніх 11. Фінансування робіт здійснювали з різних джерел: 13 мільйонів гривень — за рахунок державного бюджету, 7 мільйонів гривень — за рахунок митного експерименту і трохи більш як два мільйони — з місцевого бюджету. «Сьогодні на власні очі ми бачимо результат реалізації цього проекту», — наголосив Президент.

Він зазначив, що має спільні з Прем’єр-міністром і урядом погляди на будівництво доріг. Було дано доручення міністру фінансів — терміново внести зміни до бюджетного розпису, і перші гроші, тендери і попередня оплата мають відбутися вже у серпні. «Чекати дороги ми більше не будемо. Ми будемо будувати їх зараз», — додав Петро Порошенко. На кожен квадратний метр цієї дороги є багаторічна гарантія, і виробник, у разі необхідності, відновлюватиме покриття власним коштом.

І хоча нині дороги будують за найнижчою контракт­ною і тендерною вартістю, це жодним чином не вплинуло на їхню якість. Зокрема, в Харківській області на будівництво було витрачено 4,5 мільйона гривень, порівняно з вартістю будівництва доріг в інших областях на рівні 5,5, 6,5, або 7 мільйонів. Правоохоронні органи прискіпливо вивчатимуть причини такої значної різниці у вартості будівництва.

Позаторік на будівництво доріг, нагадав Президент, витрачали близько 6 мільярдів гривень, торік безпосередньо на будівництво доріг витратили 10 мільярдів гривень, а цьогоріч поставлено завдання спрямувати в цю галузь 20 мільярдів, а наступного довести цей показник до 30 мільярдів гривень. «Це та динаміка, яку я хочу бачити в Україні», — підкреслив Петро Порошенко.

За останні п’ять кварталів в Україні відбулось відновлення економічного зростання, а держава вже пройшла найскладніші випробування. «Зараз ми перетворюємо разом з вами Україну на успішну країну, а українців — на успішних людей, які пишаються своєю країною, — констатував Президент. — Ми будуватимемо економіку, будуватимемо країну і будуватимемо такі класні дороги».

У церемонії відкриття шляхопроводу через річку Сіверський Донець взяли участь також голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, міністр інфраструктури Володимир Омелян і міністр фінансів Олександр Данилюк.

Переконання в правоті

Звичайно, простих громадян, які зібралися на урочистість, цікавили й буденні речі, від яких залежить їхнє життя, зокрема ті, що пов’язані з таким бажаним завершенням протистояння на сході країни. Їх Петро Порошенко запевнив, що Україна неодмінно поверне суверенітет над тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

«Якщо рік-два тому ще були дискусії щодо проведення воєнного параду на Майдані Незалежності, зараз уся країна пишається нашими Збройними силами, які мають найвищий рівень довіри. І я пишаюся тим, що нам із вами вдалося зробити за ці три роки. Ми народили нову українську армію, нове українське військо, нових українських героїв, — цитує УНІАН слова Президента. — 24 серпня вони звітуватимуть перед українським народом, кожного з нас буде переповнювати почуття гордості та впевненості, що ми повернемо захоплену загарбниками землю, повернемо український суверенітет і над окупованим Донбасом, і над анексованим Кримом».

З головами Харківської, Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — Юлією Світличною, Павлом Жебрівським і Юрієм Гарбузом глава держави обговорив питання завершення будівництва дороги до 20 жовтня 2017 року.

А вже в селі Бахмутівка Луганської області Президент відкрив телерадіовежу для трансляції українських теле- і радіоканалів як на звільненій, так і на тимчасово окупованій території області. Споруду заввишки 134 метри зведено, зокрема, за сприяння американських партнерів. Вона слугуватиме надважливим елементом у протидії російській інформаційній війні.